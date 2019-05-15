CARE：与时俱进的救助包裹

（德国之声中文网）向敌对国民众提供可可粉和咖啡？对很多美国人来说，向刚刚被战胜的纳粹德国提供援助让他们一时很难接受。但是，1945年冬季到来，当饥寒交迫的德国难民的画面见诸报端之后，美国社会立即掀起了一场前所未有的捐助高潮。
时任德国总理的阿登纳事后回忆道："救助会的包裹从饥饿中挽救了数百万人的生命。我们不能够、也永远不会忘记这段历史。"
这场由战胜国美国发起的救济活动迄今已有了超过70年的历史。第一艘满载救援物资的轮船于1946年7月15日停靠不来梅港口。1949年至1960年期间，美国共向战后德国提供了1000万个救济包裹。
口香糖能填饱肚子吗？
1945年，美国成立CARE组织时最初名称是"美国援助欧洲合作组织"（Cooperative for American Remittances to Europe）。现在组织缩写仍为CARE，但其名称已变为国际"四方援助救济社"（Cooperative of Assistance and Relief Everywhere），并于1980年成立了德国分部。
CARE组织发言人斯蒂凡·布兰德（Stefan Brand）表示："很多CARE包裹是美国人寄给在德亲友的。'我要为你包一个CARE包裹'逐渐演变成了人道救援的代名词。"
1949年至1960年期间，美国共向战后德国提供了1000万个救济包裹
不过，在战后德国，只有那些拥有固定地址的人才能收到这种棕色牛皮纸包裹。而鉴于当时房屋短缺，很多家庭居无定所。因此，很多包裹是在发放点分发给民众的。
原为军需物资
最初，CARE组织是收购美军剩余的军需物资，然后再将这些物资分装成小包裹。在美国境内，人们捐助15美金后可以认捐一个包裹，然后再将其寄往欧洲。西柏林被封锁期间，CARE租赁飞机向西柏林城内投掷了大约20万个这样的包裹，柏林人戏称为"葡萄干轰炸机"。
1949年5月12日，苏军解除对西柏林的封锁之后，CARE寄送包裹的工作继续进行。"空中桥梁"救援行动一直持续到1949年9月30日。而CARE的救济包裹甚至持续到1960年。德国总计收到了大约1000万个CARE包裹，其中柏林占了大约30%。
米老鼠和唐老鸭
这些来自美国的救济包裹，是很多德国人了解美国文化的窗口：比如口香糖。救济物资并不仅仅局限于食物，因此德国孩子们有机会认识了米老鼠和唐老鸭，因为救济包裹里作业本的封面上就有这两个动画形象的图案。
包裹里的午餐肉和花生酱是美国人饮食习惯的真实写照，而牛仔裤和运动鞋则让德国人初步感受到了美国式生活方式。
通过这些来自美国的救济包裹，德国孩子们有机会认识了米老鼠和唐老鸭
黑市交易
CARE包裹的作用，可不只是救助贫困，黑市上这类包裹也非常抢手。CARE组织当时的年报甚至宣称，CARE包裹还激活了当时的婚姻市场：一名法兰克福女子刊登征婚启事，承诺会给未来夫婿赠送一个CARE包裹，竟有2437名饿肚子的男性应征。
今天救援组织CARE仍以寄送包裹作为募捐口号，不过，在这里"包裹"只具有象征意义。该组织发言人布兰德说："传统的救济包裹已经成为历史。"就发展援助政策的层面而言，只有在救济目标地区购买救援物资才更能显现救助的效果。
直升机参与救援
有鉴于此，今天的CARE救助已经不再针对单个家庭，而是面向整个危机地区：比如莫桑比克遭受飓风袭击的灾区。提供帐篷、饮用水以及食物的工作会协同其他救援组织一道完成。
参与莫桑比克救援行动的CARE工作人员塔普罗杰（Ninja Taprogge）表示："战后，我们出动过葡萄干轰炸机，而今天我们则会动用船舶和直升机来运送食品及其他重要救援物资。"
CARE组织正在全力为莫桑比克灾区和叙利亚交战地区提供救助，根本无暇回顾当年对战后德国寄送包裹的成功历史。因为这段成功历史的秘诀恰恰是：面对饥饿和危机必须立即采取行动。
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70年前的“空中桥梁”
冷战时期的柏林封锁
第二次世界大战结束后，4个战胜国将德国分成占领区。柏林也被四分，并像一座孤岛一样，处于苏联占领区内。1948年6月24日，苏联封锁了所有通往西德的水、陆交通，供电亦被切断。西方盟军迅即作出反应。
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70年前的“空中桥梁”
开向世界的大门
1948年6月25日，美国驻德军事长官克莱（Lucius D. Clay）下令搭建柏林空中桥梁。一天后，首架美军运输机就降落在了柏林滕佩尔霍夫机场（Tempelhof）。位于美国占领区内的这一机场成了空中桥梁的最重要枢纽。今天，人们依然可以在解说员的引导下参观这个在柏林被封锁期间成为神话、现被废弃的机场。
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70年前的“空中桥梁”
飞机升降以分钟计算
整整14个月，220万西柏林人依靠空运生存。盟军设计出一个运作极精密有效的系统：3条空中走廊开辟为单行道，2条用于起飞，一条用于降落。最繁忙时，同时有5架飞机起降！巨大业绩：在14个月的时间里，共有27.8万批次运输，货物总量230万吨。
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70年前的“空中桥梁”
加托夫机场里的空军博物馆
柏林封锁时期第二个最重要机场是在英占区内的加托夫（Gatow）。英国人在那里实施了空中桥梁42%的降落行动。运输的物资中有用于西柏林人的液体燃料和食品。病人和儿童也从那里被运出。今天，在机场停机坪设有介绍德国军事航空史的展览。
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70年前的“空中桥梁”
空中桥梁之子
如今，来柏林的观光客大多经由泰格尔（Tegel）机场飞抵这个德国首都。很多人不知道，该机场同样与空中桥梁密不可分。泰格尔机场是空中桥梁中来自法国的贡献。1948年秋，法国盟军仅用了3个月时间铺就了2,5公里长的当时欧洲最长跑道。当年11月5日，柏林的第3个空中桥梁机场投入运行。
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70年前的“空中桥梁”
“葡萄干炮弹”！
柏林人把盟军运输机称为“葡萄干轰炸机”。因为，降落前，美国飞行员们会用自制降落伞投下小小的援助包裹，给等在那里的孩子们送上一份欢乐。包裹里多为巧克力、橡皮糖，有时也有葡萄干。
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70年前的“空中桥梁”
来自天上的礼物
罐头、干果、奶粉、咖啡— 今天，“关怀包裹”是博物馆里的展品。当时，它们可是很多柏林人的最后一线生存希望。“关怀”（Care）这一美国私人救援组织当时自己租用飞机，每天向柏林送来多达1000个的“关怀包裹”。价值15美元的该包裹可供一家人生活一个月。
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70年前的“空中桥梁”
空运绿植
大蒂尔加藤公园（Tiergarten）重新造林的首批树木甚至也是经由空中桥梁运至。随着1948年冬天的过去，位于市中心的这个公园几乎光秃一片，为度过严冬，柏林居民将树木用作了燃料。1949年3月17日，重新造林工程启动。
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70年前的“空中桥梁”
帝国国会大厦前的演说
“世界各国人民，你们看看这个城市！”1948年9月9日，柏林市长罗伊特（Ernst Reuter）在毁损的帝国国会大厦前发表的演说中呼吁全世界，不要使这个城市的命运掌握在苏联手里。他同时呼吁柏林人坚持到底。1949年12月5日，实施322天后，苏联取消了对西柏林的封锁。
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70年前的“空中桥梁”
“空中桥梁”的纪念碑
在降落柏林过程中，共有78名飞行员殉职。1951年，在空中桥梁广场上竖起了这座碑，以致纪念。上面的3个长镖象征着3个空中走廊，柏林人称它们为“饿爪”（Hungerkralle）。在美因河畔法兰克福和策勒（Celle）各有一座该纪念碑的复制品。当时，飞机是从这两座城市升空飞向柏林的。
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70年前的“空中桥梁”
市政厅里的自由钟
美国人向西柏林赠送了这座作为民主、自由、抵抗共产主义象征的自由之钟。1950年10月24日，“空中桥梁之父”克莱将军为钟剪彩。至今，她都在每天12时响起，以纪念柏林封锁的终结。
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70年前的“空中桥梁”
史无前例救助行动的象征
在位于克罗伊茨贝格区（Kreuzberg）的柏林技术博物馆前，一架美制C-47运输机作昂首起飞状，依旧十分醒目。这座运输机成为柏林历史上的一个戏剧性篇章和史无前例的救助行动的象征。
作者: Frederike Müller, Kerstin Schmidt