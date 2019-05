CARE：与时俱进的救助包裹

(德国之声中文网)向敌对国民众提供可可粉和咖啡?对很多美国人来说,向刚刚被战胜的纳粹德国提供援助让他们一时很难接受。但是,1945年冬季到来,当饥寒交迫的德国难民的画面见诸报端之后,美国社会立即掀起了一场前所未有的捐助高潮。

时任德国总理的阿登纳事后回忆道:"救助会的包裹从饥饿中挽救了数百万人的生命。我们不能够、也永远不会忘记这段历史。"

这场由战胜国美国发起的救济活动迄今已有了超过70年的历史。第一艘满载救援物资的轮船于1946年7月15日停靠不来梅港口。1949年至1960年期间,美国共向战后德国提供了1000万个救济包裹。

口香糖能填饱肚子吗?

1945年,美国成立CARE组织时最初名称是"美国援助欧洲合作组织"(Cooperative for American Remittances to Europe)。现在组织缩写仍为CARE,但其名称已变为国际"四方援助救济社"(Cooperative of Assistance and Relief Everywhere),并于1980年成立了德国分部。

CARE组织发言人斯蒂凡·布兰德(Stefan Brand)表示:"很多CARE包裹是美国人寄给在德亲友的。'我要为你包一个CARE包裹'逐渐演变成了人道救援的代名词。"

不过,在战后德国,只有那些拥有固定地址的人才能收到这种棕色牛皮纸包裹。而鉴于当时房屋短缺,很多家庭居无定所。因此,很多包裹是在发放点分发给民众的。

原为军需物资

最初,CARE组织是收购美军剩余的军需物资,然后再将这些物资分装成小包裹。在美国境内,人们捐助15美金后可以认捐一个包裹,然后再将其寄往欧洲。西柏林被封锁期间,CARE租赁飞机向西柏林城内投掷了大约20万个这样的包裹,柏林人戏称为"葡萄干轰炸机"。

1949年5月12日,苏军解除对西柏林的封锁之后,CARE寄送包裹的工作继续进行。"空中桥梁"救援行动一直持续到1949年9月30日。而CARE的救济包裹甚至持续到1960年。德国总计收到了大约1000万个CARE包裹,其中柏林占了大约30%。

米老鼠和唐老鸭

这些来自美国的救济包裹,是很多德国人了解美国文化的窗口:比如口香糖。救济物资并不仅仅局限于食物,因此德国孩子们有机会认识了米老鼠和唐老鸭,因为救济包裹里作业本的封面上就有这两个动画形象的图案。

包裹里的午餐肉和花生酱是美国人饮食习惯的真实写照,而牛仔裤和运动鞋则让德国人初步感受到了美国式生活方式。

黑市交易

CARE包裹的作用,可不只是救助贫困,黑市上这类包裹也非常抢手。CARE组织当时的年报甚至宣称,CARE包裹还激活了当时的婚姻市场:一名法兰克福女子刊登征婚启事,承诺会给未来夫婿赠送一个CARE包裹,竟有2437名饿肚子的男性应征。

今天救援组织CARE仍以寄送包裹作为募捐口号,不过,在这里"包裹"只具有象征意义。该组织发言人布兰德说:"传统的救济包裹已经成为历史。"就发展援助政策的层面而言,只有在救济目标地区购买救援物资才更能显现救助的效果。

直升机参与救援

有鉴于此,今天的CARE救助已经不再针对单个家庭,而是面向整个危机地区:比如莫桑比克遭受飓风袭击的灾区。提供帐篷、饮用水以及食物的工作会协同其他救援组织一道完成。

参与莫桑比克救援行动的CARE工作人员塔普罗杰(Ninja Taprogge)表示:"战后,我们出动过葡萄干轰炸机,而今天我们则会动用船舶和直升机来运送食品及其他重要救援物资。"

CARE组织正在全力为莫桑比克灾区和叙利亚交战地区提供救助,根本无暇回顾当年对战后德国寄送包裹的成功历史。因为这段成功历史的秘诀恰恰是:面对饥饿和危机必须立即采取行动。