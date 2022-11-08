C919完成首次商业航班飞行 波音发微博祝贺

（德国之声中文网）中国国产的C919大型客机周日完成了首次商业航班飞行任务，路透社指出，这标志着该国在努力减少对外国依赖方面又迈进了一步。

C919飞机最大载客量为192人，是国有企业中国商飞（COMAC）制造的大型客机。2007年中国国务院批准正式立项，2017年完成首飞，2022年获得民航局颁发生产许可证，直到本周日商业航班首飞。该机型意在与空客的A320neo以及波音的737 MAX等机型构成竞争。

周日当地时间上午10点32分，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919客机执行的MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，于中午12点半左右在目的地北京首都国际机场降落。

这架飞机周日返回上海，预计将在周一执飞前往成都的航班。

C919客机是中国商飞制造的国产大型客机

国有的东方航空公司于2021年订购了5架C919客机。去年12月中国商飞交付了第一架客机。东航方面表示，预计今年年内会完成余下的交付。

截至2022年底，中国商飞一共从32家客户那里得到了1035分订单。据中国媒体1月份报导，商飞计划在五年内将C919的年产量提高到150架。

尽管是在中国组装，但是C919也严重依赖于西方公司提供的零部件，包括通用电气（GE）、赛峰（Safran）和利勃海尔（Liebherr）等。

5月28日，法国驻华大使馆在其官方微博发帖文祝贺中国商飞C919执飞东航MU9191商业首航，并表示很乐见众多法国和欧洲企业参与到中国自主大型客机计划中，呼吁开放与合作，促进共同进步。作为竞争对手的波音公司也在微博发帖，向东方航空和中国商飞“致以诚挚祝贺”。

C919首次执飞东航MU9191航班

关注中国民航业的独立专家李瀚明对路透社表示，目前中国商飞获得的C919订单大多是来自中国国内航空公司的订购意向书。为数不多的国外客户包括通用电气旗下的飞机租赁公司GE Capital Aviation Services。

不过李瀚明也指出，对于C919来说，“国内市场已经足够大”。

航空业网络资讯平台FlightGlobal的亚洲部主编沃德伦（Greg Waldron）指出，由于欧洲和美国的航空管理部门都未向C919发放许可证，所以目前对于该机型来说，如何打开国际市场还存在问题。

“在获得许可证之前，重要的国际市场对于C919来说是关闭的”，他总结道。

（路透社、新华社等）

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