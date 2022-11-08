C919完成首次商业航班飞行 波音发微博祝贺

（德国之声中文网）中国国产的C919大型客机周日完成了首次商业航班飞行任务，路透社指出，这标志着该国在努力减少对外国依赖方面又迈进了一步。
C919飞机最大载客量为192人，是国有企业中国商飞（COMAC）制造的大型客机。2007年中国国务院批准正式立项，2017年完成首飞，2022年获得民航局颁发生产许可证，直到本周日商业航班首飞。该机型意在与空客的A320neo以及波音的737 MAX等机型构成竞争。
周日当地时间上午10点32分，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919客机执行的MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，于中午12点半左右在目的地北京首都国际机场降落。
这架飞机周日返回上海，预计将在周一执飞前往成都的航班。
C919客机是中国商飞制造的国产大型客机
国有的东方航空公司于2021年订购了5架C919客机。去年12月中国商飞交付了第一架客机。东航方面表示，预计今年年内会完成余下的交付。
截至2022年底，中国商飞一共从32家客户那里得到了1035分订单。据中国媒体1月份报导，商飞计划在五年内将C919的年产量提高到150架。
尽管是在中国组装，但是C919也严重依赖于西方公司提供的零部件，包括通用电气（GE）、赛峰（Safran）和利勃海尔（Liebherr）等。
5月28日，法国驻华大使馆在其官方微博发帖文祝贺中国商飞C919执飞东航MU9191商业首航，并表示很乐见众多法国和欧洲企业参与到中国自主大型客机计划中，呼吁开放与合作，促进共同进步。作为竞争对手的波音公司也在微博发帖，向东方航空和中国商飞“致以诚挚祝贺”。
C919首次执飞东航MU9191航班
关注中国民航业的独立专家李瀚明对路透社表示，目前中国商飞获得的C919订单大多是来自中国国内航空公司的订购意向书。为数不多的国外客户包括通用电气旗下的飞机租赁公司GE Capital Aviation Services。
不过李瀚明也指出，对于C919来说，“国内市场已经足够大”。
航空业网络资讯平台FlightGlobal的亚洲部主编沃德伦（Greg Waldron）指出，由于欧洲和美国的航空管理部门都未向C919发放许可证，所以目前对于该机型来说，如何打开国际市场还存在问题。
“在获得许可证之前，重要的国际市场对于C919来说是关闭的”，他总结道。
（路透社、新华社等）
© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
首航的大批乘客
1970年1月21日，泛美航空公司的首架波音747客机进行了从纽约到伦敦的首次航行。大约9000人希望能够亲身体验这架大型客机的首航。最终只有360人如愿以偿，但是旅途并不顺利。在一个发动机出现温度过热的状况之后，所有乘客不得不转乘另一架飞机，抵达伦敦的时间晚点将近7小时。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
空中女王的魅力
直到60年代末，飞机还只是有钱人的旅行工具。但是现在机票价格低廉，收入一般的普通百姓也都坐得起飞机了。尽管如此，波音747也难以客满。最初因机票由国家统一定价，因此航空公司只能通过奢侈的服务吸引乘客。例如配备带有小桌板的舒适沙发和提供鸡尾酒等。迄今为止，波音747已经运载了将近60亿乘客。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
石油危机影响波音747
然而刚刚享受了短短几年的辉煌时期，1973年爆发的石油危机便遏制了人们乘坐这架巨型客机的热情。由于飞行成本太贵，许多航空公司的747客机只能停飞。飞机的订单也被中止。直到1970年代中期，该巨型客机才重新成为长途客机中的主要机型。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
巨无霸给航空业带来巨变
在过去的五十年中全球航空业发生的巨大变化，可以说波音747功不可没。众多的机场被扩建成为庞大的交通枢纽。很多乘客乘坐巨型客机747进行长途飞行之后，再转换小型客机飞往目的地。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
暗杀、技术故障和人为失误
但是在波音747称霸的时代，也发生过悲剧。例如1988年的洛克比空难（见图）或1977年在特内里费机场跑道上发生的、造成500多人丧生的两架747撞机事件。此外，还有几架波音747在飞行途中遭遇发动机突然失灵。一架747货机便因发动机失灵在阿姆斯特丹坠入民宅。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
波音747几乎没有需求
目前，航空业普遍都选择只有2台发动机、且耗油量小的较小型客机。据业内人士称，波音747制造商在零部件供应商那里的最后一次订货至少是在一年前。波音一位发言人说，每两个月生产一架的波音747机型飞机，预计生产最多再持续两年。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
美国总统继续使用波音747
据彭博社报道，波音公司目前收到的747订购的十几架波音飞机，全部是波音747运货机。客机已经多年没有新的订单了。据路透社报道，公司接到最后一笔客机订单是在2017年，当时美国政府订购了两架747-8型飞机，作为美国空军用的总统专机。
-
波音747将彻底退出历史舞台？
空客也停止生产
在过去的50多年中，波音飞机制造商总共交付了1550架波音747客机。其欧洲竞争对手空中客车已经在2019年就放弃了曾令其自豪的巨无霸空客A380的生产。空中客车公司二月份表示，该巨型飞机的生产将只持续到2021年。迄今空客A380总共只售出了250架。
作者: Insa Wrede