（德国之声中文网）这名曾五次被评为国际足联"足球先生"的国际足球巨星否认指控，他坚称发生关系是双方自愿的。女方马约尔加的律师对在内华达州达成的庭外解决协议的有效性提出质疑，据称，罗纳尔多支付了马约尔加37.5万美元的封口费。

德国新闻杂志《明镜周刊》报道，事情源于一份与罗纳尔多相关的文件，其中描述了2009年6月12日发生的事情。其中引述，马约尔加多次说"不"和"停"。

路透社指出，C罗德律师舍尔茨（ Christian Schertz）在一份文件中说，这份报道是在个人隐私领域无法令人接受的猜测性报道，将会对该媒体诉诸法律。

马约尔加说，事发的当天，C罗和他的堂兄和姐夫正在拉斯维加斯度假。《明镜周刊》报道，她和C罗是在一家俱乐部认识的，当晚被这名球星强暴。她还称，事件发生后罗纳尔多跪在地上并告诉她，他自己99%是一个好人，被剩下的1%误导。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo） 4度荣获“世界足球先生”称号的罗纳尔多——中国国内更爱称他C罗——在过去的12个月里挣得8300万欧元，换算成小时的话则是每小时9500欧元。其中5200万欧元来自工资和奖金，余下的3100万是赞助费。2016年是C罗的黄金季：同葡萄牙国家队一道荣获了欧洲杯冠军。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 勒布朗·詹姆斯（LeBron James） 勒布朗·詹姆斯曾4度荣获NBA“身价最高的球员”，人们亲切地称他“詹姆斯之王”。他去年的收入约7700万欧元，其中得到赞助4900万欧元。体育名牌耐克公司于2015年破例同他签署了一项终身形象代言人合同。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 利昂内尔·梅西（Lionel Messi ） 梅西曾5次获得“世界足球先生”的殊荣。2016年梅西的收入至少为7100万欧元，这是《福布斯》公布的信息。不过可能只有梅西自己清楚究竟挣了多少钱，但这也很难说，去年梅西因偷税漏税被西班牙一家法庭判处21个月的监禁，罚款200多万欧元。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 罗杰·费德勒（Roger Federer） 瑞士人费德勒共18次拿下大满贯冠军，书写了网球历史。他2016年的收入为5700万欧元，其中固定工资和奖金只有533万欧元，其余都是赞助费。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 凯文·杜兰特（Kevin Durant） 杜兰特身高两米，金州勇士队队员，不仅在NBA人气旺盛，他的控球功夫谁见了都会为之兴叹。他同耐克签有一个6000万美元的合同。据《福布斯》的数据，杜兰特去年的收入为5400万欧元。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 安德鲁·鲁克（Andrew Luck） 鲁克去年签下了美国足球联盟最贵的合同。明年，这名美式足球明星的工资是1.24亿欧元。2016年鲁克已挣了4400万欧元。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 罗伊·麦克罗伊（Rory McIlroy） 麦克罗伊是全世界收入最高的高尔夫运动员。他2016年的年薪为4400万欧元，其中大部分来自赞助。虽然麦克罗伊目前在高尔夫排名榜上位居第二，但他去年的收入却高出排位第一的达斯订·约翰逊（Dustin Johnson）多500万。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 斯蒂芬·科里（Stephen Curry） 科里的远距离投篮令人叫绝！据《福布斯》的排名，科里在过去12个月内的收入为4200万欧元，其中大部分来自赞助。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 詹姆斯·哈登（James Harden） 又是一个NBA！ 效力休斯敦火箭队的哈登因留有胡须被人们亲切地唤作“胡须哈登”。他的合约收入加上奖金共有2400万欧元，赞助费超过1800欧元，这样的收入组合在NBA顶尖队员中是一例外。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 路易斯·哈密尔顿（Lewis Hamilton） 哈密尔顿是全球年薪头10名里唯一一名“不玩球”的，曾3次夺冠的他2016年的年薪约为4100万欧元，其中700万欧元来自赞助。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams） 全球年薪最高的女运动员是网球名将塞雷娜·威廉姆斯，混合排名第51位。她2016年的收入为2400欧元，其中三分之二为赞助。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 谁是收入最高的德国运动员？ 他便是蝉联4次世界冠军的一次方程赛车手塞巴斯蒂安·维特尔（Sebastian Vettel ），年薪约3400万欧元，在《福布斯》排行榜上排在14位。 作者: Jun Yan



文木 / 任琛 （路透社，《明镜周刊》）