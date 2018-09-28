C罗涉嫌强奸：球队力挺，赞助商担心

C罗的赞助商表示，他们对于围绕这名明星球员的强奸指控感到"忧虑"。意甲联赛霸主尤文图斯俱乐部则高调声援C罗，称赞他是"伟大的冠军"。
（德国之声中文网）两大赞助商耐克和艺电（EA Sports）对于C罗面对性侵指控一事表示忧虑。
耐克公司在周四发布声明称："我们对于令人困扰的相关指控深感忧虑，并会持续密切关注事态。"
作为当今世界最知名球员之一的C罗是耐克公司的签约代言人，并穿着耐克装备出场比赛。他与耐克2016年签署的最新一份合约总额高达10亿美元。
C罗同时也是艺电公司产品"FIFA"足球电子游戏的招牌人物，他的形象不断出现在该款游戏的包装和宣传广告中。
总部位于美国的艺电公司也发布声明称将关注事态进展，并表示希望旗下签约运动员的"行为方式符合艺电公司的价值观"。
现年33岁的C罗被指控涉嫌在2009年对一名美国女性实施性侵，但他本人坚决否认相关指控。
"伟大的冠军"
C罗目前所效力的意甲尤文图斯俱乐部周四也打破沉默，力挺这位葡萄牙球员。
"克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在最近几个月来表现出高度的职业素养和献身精神，尤文图斯俱乐部的所有人都对此非常赞赏，"尤文图斯俱乐部通过推特表示。
"据声称发生在近十年前的这些事件不会改变这一观点，而这也是所有与这位伟大冠军有所接触的人的共同想法。"
今年夏季，C罗从此前效力的西班牙皇家马德里俱乐部转会到尤文图斯，转会费达到1亿欧元。
尤文图斯俱乐部还在网络上发布一段C罗在训练中破门的视频，本周六该队将在意甲联赛中迎战乌迪内斯队。
与此同时，C罗在葡萄牙国家队将暂时休战四场。国家队主教练桑托斯（Fernando Santos）与C罗本人和葡萄牙足协主席戈麦斯（Fernando Gomes）商谈之后，于周四公布这一决定。
桑托斯表示，C罗"不会被征召入队"，但拒绝透露进一步细节。稍后，桑托斯暗示C罗缺阵只是暂时性的。
"未来，没有什么能够阻碍C罗继续为国家队做出贡献"，他表示。
石涛 / 苗子（法新社，美联社）