C罗交巨额罚款 免牢狱之灾

（德国之声中文网）葡萄牙足球名将C罗（Cristiano Ronaldo）本周二因涉嫌税务欺诈被罚缴2160万美元（1880万欧元），法院还判处他23个月缓刑。他并不需要坐牢。根据西班牙法律，初犯且监禁时间在两年以下，判处缓刑并交纳罚款就不用入狱。

庭审过后，他和未婚妻乔治娜·罗德里格斯（Georgina Rodriguez）拉着手微笑地走了出来，上车之前还替粉丝签了名。这位33岁的球星愿意支付罚款和缓刑的判决。因为只需签之前达成的协议，他在法庭仅停留了大约15分钟。

检方上周表示，在达成协议后，他在去年7月支付了570万欧元的罚款，加上约100万欧元的利息。面对等待在法院门口的记者他表示："我很好。"

马德里检方于2017年6月开始对C罗进行调查，一个月后他曾出庭进行自我辩护。当时他说："我们从来没有任何隐藏，也没想逃税。"

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检方认为C罗在2011年到2014年期间利用低税国家，特别是英属维尔京群岛和爱尔兰在肖像权收入上逃税。

C罗并不是唯一一个在西班牙陷入税务风波的球星。他的前队友哈维·阿隆索（Xabi Alonso）同一天也因为逃税风波现身马德里法庭。如果他被判偷税漏税，会被罚款400万欧元，并且有可能被判入狱5年。

C罗还有一桩官司缠身：有一名美国女性称2009年在拉斯维加斯被C罗强暴。美国警方要求意大利当局提供这位足球明星的DNA样本。C罗一直否认指控。他新年接受葡萄牙媒体采访时表示"相信一切很快将被澄清"。

文木 / 苗子（法新社，路透社）