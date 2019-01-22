 C罗交巨额罚款 免牢狱之灾 | 足坛体坛 | DW | 22.01.2019

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足坛体坛

C罗交巨额罚款 免牢狱之灾

足球名将C罗的逃税官司告一段落。他出席了庭审并且接受2160万美元的罚款。不过他身上还有一桩正在调查的性侵案。

Spanien Cristiano Ronaldo Verhandlung im Steuerstrafverfahren (picture-alliance/AA/B. Akbulut)

现身法庭的C罗面带微笑

（德国之声中文网）葡萄牙足球名将C罗（Cristiano Ronaldo）本周二因涉嫌税务欺诈被罚缴2160万美元（1880万欧元），法院还判处他23个月缓刑。他并不需要坐牢。根据西班牙法律，初犯且监禁时间在两年以下，判处缓刑并交纳罚款就不用入狱。

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C罗的赞助商表示，他们对于围绕这名明星球员的强奸指控感到"忧虑"。意甲联赛霸主尤文图斯俱乐部则高调声援C罗，称赞他是"伟大的冠军"。 (05.10.2018)

国际足联1月9日在苏黎世举行颁奖盛典，31岁的C罗再次获得2016年世界足球先生奖项。意大利人克劳迪奥·拉涅利(Claudio Ranieri ) 获颁年度最佳教练。 (09.01.2017)

庭审过后，他和未婚妻乔治娜·罗德里格斯（Georgina Rodriguez）拉着手微笑地走了出来，上车之前还替粉丝签了名。这位33岁的球星愿意支付罚款和缓刑的判决。因为只需签之前达成的协议，他在法庭仅停留了大约15分钟。

检方上周表示，在达成协议后，他在去年7月支付了570万欧元的罚款，加上约100万欧元的利息。面对等待在法院门口的记者他表示："我很好。"

马德里检方于2017年6月开始对C罗进行调查，一个月后他曾出庭进行自我辩护。当时他说："我们从来没有任何隐藏，也没想逃税。"

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转会？逃税？风口浪尖上的C罗

检方认为C罗在2011年到2014年期间利用低税国家，特别是英属维尔京群岛和爱尔兰在肖像权收入上逃税。

C罗并不是唯一一个在西班牙陷入税务风波的球星。他的前队友哈维·阿隆索（Xabi Alonso）同一天也因为逃税风波现身马德里法庭。如果他被判偷税漏税，会被罚款400万欧元，并且有可能被判入狱5年。

C罗还有一桩官司缠身：有一名美国女性称2009年在拉斯维加斯被C罗强暴。美国警方要求意大利当局提供这位足球明星的DNA样本。C罗一直否认指控。他新年接受葡萄牙媒体采访时表示"相信一切很快将被澄清"。

 

文木 / 苗子（法新社，路透社）

 

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