BNT疫苗获准在中国使用：只限外国人

（德国之声中文网）肖尔茨上周五（11月4日）在北京同中国领导人习近平和李克强会晤后，在记者会上表示，中方同意可为在华生活的外国人接种BioNTech/辉瑞新冠疫苗。这将是第一款在中国获准使用的mRNA疫苗。肖尔茨说，当然，这只是"第一步"，他和中国领导人也讨论了该款疫苗在中国获得全面授权的前景。他期待mRNA疫苗在华受惠者的范围，未来能够进一步扩大。

肖尔茨当天返回柏林后在政府新闻发布会上回答有关问题时表示，他在北京力推加快BioNTech疫苗进入中国市场的批准程序，"因为从我们的角度来看并不存在阻碍批准的理由"，肖尔茨说："程序将会加速，至少我得到了这样的保证。"

肖尔茨认为BioNTech疫苗在中国获得普遍批准，是"可以想象的"，不过前提是，中国和欧盟的监管机构之间要有更密切的合作。他说，"同欧盟药品管理局EMA进行更紧密的合作将为此铺平道路"。

肖尔茨从中国带回一个好消息

一年多杳无音讯

中国政府没有立即对这个说法做出回应。BioNTech的在华商业合作伙伴复星医药称，已关注到相关信息，但公司层面对此暂无回应。上周五，BioNTech美股盘前一度大涨近7%。

2020年3月，复星医药向BioNTech支付至多8500万美元的许可费，获得在大中华地区独家开发和商业化mRNA新冠疫苗复必泰（Comirnaty）的授权。2021年7月，复星医药对外透露，中国药监局已经通过对复必泰的专家评审，并须等待行政审批。但自此之后，审批再无实质性新进展公布。

在此期间，中国国内的疫苗企业也在加速研发针对新冠病毒的mRNA疫苗。据财新报道，目前已有国产疫苗获批进入临床试验，其中艾博生物的mRNA疫苗ARCoV 9月在印度尼西亚获得紧急使用许可。但即便进度最快的国产疫苗也仍停留在三期临床试验阶段，核心数据尚未公开。就是说，到完成实验、获批上市还需要相当场的时间。

新冠疫苗是怎样升级的？

新的抗奥密克戎疫苗 哪些人该接种？

是不是“双标”？

在中国官媒第一时间发布的有关肖尔茨访华及双方领导人发言表态的报道中，均未提及有关BioNTech疫苗获准提供给在华外国人接种这一事项。仅财新网引述肖尔茨的宣布对此有所报道。

这一消息在中国还是引起了一些讨论。在中国无法自由访问的推特上，科普作家方舟子发推写道"中国政府认为中国人是特殊人种，外国人能用的疫苗中国人不能用，觉得外国人高人一等还是低人一等？"其推特账号下的留言中，不少用户也对此表达不满，称之为"搞双标"；"'华人与狗不得入内'，这次是我们自己立的牌子"；"公开承认低人一等，是一种自信！"也有人问道："算不算辱华？"；"在华还剩多少外国人？"，"担心辉瑞成本高？全民核酸少做几次就够每人打满二针了"。

在受到审查的微博上，这一话题的转发和讨论相对较少。有网民表示乐观："允许在华外国人接种复必泰疫苗，那意味着我们可能很快也能接种复必泰疫苗"。也有人调侃道："在中国的外国人打mRNA疫苗，中国人有中医药，我们都有光明的未来"。

据2021年发布的中国第七次全国人口普查的结果，2020年时在中国大陆生活的外籍（不包括港、澳、台）人士约有85万。但这一数字的基础是新冠大流行之前的统计。据非官方估计，疫情近3年以来，在华生活的外国人数量应已减半。

（综合报道）

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