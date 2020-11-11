BKA：德国在逃伊斯兰“高度危险”分子124人

（德国之声中文网）德国联邦刑事调查局（BKA）在回答绿党的议会质询时透露，目前全国有124名伊斯兰"高危"分子在逃。另有151人被该机构列入 "中等危险"单名。

BKA的回应发表在周六出版的《世界报》上。该报道称，警方认为这些伊斯兰危险分子可能会从事出于政治动机的犯罪活动，包括暴力袭击。

上个月在德累斯顿发生持刀袭击事件后，关于加强对伊斯兰危险分子的监控成为话题。袭击者是来自叙利亚的伊斯兰极端分子，在警方已有前科记录。

“高危”分子来自许多国家

德国政府表示已经知道有240名伊斯兰危险分子在逃，这已构成潜在威胁。这些“高危”分子中，约有135人拥有德国国籍，三分之一的人拥有其他国籍——41名叙利亚人、17名俄罗斯人、7名伊拉克人、7名土耳其人，以及来自约20个其他国家的人。其中7人的国籍 “不清楚”，3人是无国籍人士。

该报道说，因为担心他们可能支持别国恐怖组织，一些伊斯兰教徒已经被禁止离开德国。

在给绿党的答复中，德国政府说，目前已经禁止24名危险分子和13名潜在的危险分子支持者离境。德国政府认为，想要前往 "圣战地区 "的伊斯兰危险分子构成了 "更大的潜在风险"。

BKA还表示，目前尚不知道有多少潜在的伊斯兰危险分子拥有持枪执照，当局正在对此进行调查。

绿党对政府提出批评

绿党议会党团发言人米哈利奇（Irene Mihalic）对这一回应提出批评。她说，政府不知道危险分子有多少持枪执照，这根本无法让人接受。绿党议会党团领导人之一诺茨（Konstantin von Notz）呼吁改变驱逐政策。他说，目前一些被关押的伊斯兰危险分子即将被释放，政府需要制定相应的对策。

在接受《世界报》采访时，诺茨要求政府澄清这些问题：哪些人需要被严密监控，在哪些条件下实施监控是可能的和必要的？各个州如何各自行动，联邦政府在其中扮演什么角色？

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