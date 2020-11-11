BKA：德国在逃伊斯兰“高度危险”分子124人

（德国之声中文网）德国联邦刑事调查局（BKA）在回答绿党的议会质询时透露，目前全国有124名伊斯兰"高危"分子在逃。另有151人被该机构列入 "中等危险"单名。
BKA的回应发表在周六出版的《世界报》上。该报道称，警方认为这些伊斯兰危险分子可能会从事出于政治动机的犯罪活动，包括暴力袭击。
上个月在德累斯顿发生持刀袭击事件后，关于加强对伊斯兰危险分子的监控成为话题。袭击者是来自叙利亚的伊斯兰极端分子，在警方已有前科记录。
“高危”分子来自许多国家
德国政府表示已经知道有240名伊斯兰危险分子在逃，这已构成潜在威胁。这些“高危”分子中，约有135人拥有德国国籍，三分之一的人拥有其他国籍——41名叙利亚人、17名俄罗斯人、7名伊拉克人、7名土耳其人，以及来自约20个其他国家的人。其中7人的国籍 “不清楚”，3人是无国籍人士。
该报道说，因为担心他们可能支持别国恐怖组织，一些伊斯兰教徒已经被禁止离开德国。
在给绿党的答复中，德国政府说，目前已经禁止24名危险分子和13名潜在的危险分子支持者离境。德国政府认为，想要前往 "圣战地区 "的伊斯兰危险分子构成了 "更大的潜在风险"。
BKA还表示，目前尚不知道有多少潜在的伊斯兰危险分子拥有持枪执照，当局正在对此进行调查。
绿党对政府提出批评
绿党议会党团发言人米哈利奇（Irene Mihalic）对这一回应提出批评。她说，政府不知道危险分子有多少持枪执照，这根本无法让人接受。绿党议会党团领导人之一诺茨（Konstantin von Notz）呼吁改变驱逐政策。他说，目前一些被关押的伊斯兰危险分子即将被释放，政府需要制定相应的对策。
在接受《世界报》采访时，诺茨要求政府澄清这些问题：哪些人需要被严密监控，在哪些条件下实施监控是可能的和必要的？各个州如何各自行动，联邦政府在其中扮演什么角色？
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德国的极端伊斯兰主义者
德国的极端伊斯兰
在德国各地生活着成千上万的极端伊斯兰主义者。其中数百人被认为是激进分子。大多数加入圣战的志愿者有着以下特点：男性，穆斯林，有移民背景，工作和生活上受挫。
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9·11恐怖袭击犯
2001年9月11日发生在美国的恐怖袭击是在德国的汉堡策划的。 其主犯是实施自杀式袭击的激进伊斯兰分子，飞机驾驶员穆罕默德·阿塔。（下排中间）驾机实施9·11恐怖袭击的4名飞行员中，有3名是汉堡恐怖分子小组的成员，还有至少6名支持者。其中的9·11嫌犯莫塔萨德克（下排左）被判处世15年监禁。
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手提箱炸弹
2006年7月31日，黎巴嫩大学生哈马德和哈伊迪布企图用自制的手提箱炸弹炸毁科隆至哈姆和科隆至科布伦茨的两辆区域列车。因技术性错误炸弹未能爆炸。哈马德因此需在贝鲁特服刑十二年。哈伊迪布在德国被判无期徒刑。
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藻厄兰恐怖团伙
2007年9月4日，反恐部队突袭了德国藻厄兰的一个度假屋。三名恐怖分子被逮捕：阿德姆·耶尔马兹（左），丹尼尔·施奈德（M.）和弗里茨·格罗维兹（右）。为抗议派兵阿富汗，该团伙计划袭击德国和美国的军事设施。三名恐怖分子因此被判处长达十二年的有期徒刑。
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恐怖分子之妻为帮凶
藻厄兰恐怖团伙头目格罗维兹的妻子费丽兹也受到法庭审判。 她承认为圣战筹集资金。当时29岁的费丽兹被控是恐怖分子的帮凶，被判两年半的有期徒刑。
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袭击机场疑犯
在2011年3月2日，阿里德·乌卡在法兰克福机场制造了一场血案。他开枪打死两名美军士兵，致另外两人受重伤。这是迄今德国唯一的一次造成受害者死亡的伊斯兰分子袭击案。阿里德生于科索沃，在德国长大。他的家人并非属于狂热分子。但是阿里德在Facebook上宣称自己是圣战者。
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杜塞尔多夫基地组织团伙
2011年12月9日，哈利勒S.（中）被带上卡尔斯鲁厄最高法院出庭受审。他是杜塞尔多夫基地组织恐怖小组的成员。该团伙计划在德国实施一次重大恐怖袭击。杜塞尔多夫恐怖团伙的所有四名成员分别被判处长期监禁。
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德国的萨拉菲分子
德国的萨拉菲分子数量在不断增长。很快将达到7000人。自2011年10月以来，他们在全德国免费散发翻译成德语的古兰经。其目标是发放2500万本古兰经。数百萨拉菲分子属于激进分子。大约500人从德国前往叙利亚和伊拉克战斗地区作战。
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波恩袭击未遂
这是激进伊斯兰主义的一次较量：2012年12月10日，一个装有炸弹的蓝色尼龙运动包被放置在波恩火车站的站台上。只因设计缺陷避免了一次爆炸。嫌犯是萨拉菲分子马可·G。他在奥尔登堡长大，并改信伊斯兰教。
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叙利亚归来者
2013年7月，克雷什尼克前往叙利亚。他在那里参加了伊斯兰国民兵组织。 2013年底返回法兰克福时被逮捕。联邦检察院指控他加入伊斯兰国恐怖民兵。他将面临四年以上有期徒刑。
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圣战者
叙利亚伊斯兰国恐怖民兵组织中最知名的德国圣战者是库斯珀特（Denis Cuspert）。他1975年出生于柏林，母亲是德国人，父亲来自非洲。库斯珀特曾经是著名的说唱歌手。自2012年年底以来他一直在叙利亚，负责动员更多的德国激进萨拉菲分子参战。他还参与了斩首录像。联邦政府打算将其列入联合国恐怖分子名单。
作者: Iveta Ondruskova