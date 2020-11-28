Birgitta Schülke-Gill

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毒气袭击：如何能够在德国起诉阿萨德
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德国司法部门正在审查有关叙利亚毒气袭击的刑事诉讼。德国之声与《明镜》杂志和证人进行了沟通，并拿到了诉讼文件。
政治
2020年11月28日
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喀布尔：没有安全保障
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救援组织“Operation Mercy”遭到袭击的消息，令德国之声在喀布尔执行采访任务的记者Sandra Petersmann和Birgitta Schülke-Gill无比震惊和痛惜。她们写下了有关在危机地区执行使命、面对危险的感受。
政治
2017年5月21日
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