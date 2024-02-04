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Birgit Maaß

德国之声评论员Birgit Maaß

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英国和欧盟在四年前分道扬镳

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英国在四年前正式脱离欧盟。未来12个月内，英国即将举行下届大选，但已经没有人再谈及脱欧议题。究竟脱离欧盟对英国人带来了什么改变呢？
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阿桑奇妻子: 欧洲新闻自由正受到严重威胁

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英国政府批准向美国引渡维基解密创办人阿桑奇。华盛顿指控其泄露秘密文件。阿桑奇的妻子、律师Stella对DW表示，欧洲的新闻自由正受到严重威胁。
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英国政府领导人换届的速度之快超出人们的预料，而且违背保守党的章程。本台评论员Birgit Maaß认为，卡梅伦的继任接手的是一个烂摊子。
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