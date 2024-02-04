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Birgit Maaß
德国之声评论员Birgit Maaß
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英国脱欧四周年：脱欧？什么脱欧？
英国脱欧四周年：脱欧？什么脱欧？
英国在四年前正式脱离欧盟。未来12个月内，英国即将举行下届大选，但已经没有人再谈及脱欧议题。究竟脱离欧盟对英国人带来了什么改变呢？
政治
2024年2月4日
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阿桑奇妻子: 欧洲新闻自由正受到严重威胁
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英国政府批准向美国引渡维基解密创办人阿桑奇。华盛顿指控其泄露秘密文件。阿桑奇的妻子、律师Stella对DW表示，欧洲的新闻自由正受到严重威胁。
政治
2022年8月10日
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02:35 分钟
评论：“世界之王”黯然无光
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约翰逊任英国首相已经一年。这一年满是破产和失误。德国之声驻伦敦记者Birgit Maaß认为，他干什么都不曾成功，烂摊子一堆。
政治
2020年7月26日
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特里莎·梅-收拾残局的女人
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英国政府领导人换届的速度之快超出人们的预料，而且违背保守党的章程。本台评论员Birgit Maaß认为，卡梅伦的继任接手的是一个烂摊子。
2016年7月13日
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