BioNTech/辉瑞疫苗获WHO紧急上市许可

(德国之声中文网) 世卫组织紧急批准了德国BioNTech与美国辉瑞联合研发的疫苗之后，联合国机构就能够采购这种新冠疫苗并且在全球范围内进行分配。没有足够能力对药物进行科学审核的国家，也能够根据世卫组织的批文对这款新冠疫苗进行审批。

世卫组织在12月31日通报称，BioNTech/辉瑞研发的新冠疫苗符合该组织的安全性、有效性标准，"其抗疫效用超过了其潜在风险。"世卫组织同时也指出，这种疫苗需要低于零下60摄氏度的超低温保存条件，对于许多国家而言非常困难。因此，世卫组织将和有意获取该疫苗国家的政府共同寻求解决方案。

世卫组织一直呼吁在全球层面上公正地分配新冠疫苗，尤其是要确保欠发达国家也能获取疫苗。世卫组织助理总干事西芒（Mariangela Simao）多次呼吁世界各国做出更大的努力来生产疫苗，从而让那些能力不足的国家也能开展接种。

国药集团的疫苗已经获得中国当局的批准

目前，获得世卫组织批准的疫苗只有BioNTech/辉瑞的产品。在国家层面上，英国、欧盟、美国、中国、俄罗斯等国的药监部门近期已经批准了一种或多种疫苗。就在本周，中国国药集团发布了一种疫苗的临床试验分析结果，指出其有效性达79%。中国药监部门也在2020年的最后一天正式审批了这种疫苗。《纽约时报》援引中国疾控系统一名疫苗专家的消息称，中国当局正计划在2月中旬的春节假期开始前在全国范围内先期接种5000万人。国药集团的疫苗此前已经获得了阿联酋的批准。

土耳其药监部门不久前也公布了北京科兴生物的新冠疫苗有效性数据。这款产品虽然还未获正式审批，但是土耳其当局已经计划在今年1月启动这款疫苗的接种计划。

文山/洪沙(德新社、美联社)

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