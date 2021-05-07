 BioNtech盈利大增 欧盟暂不续订阿斯利康疫苗 | 经济纵横 | DW | 10.05.2021

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经济纵横

BioNtech盈利大增 欧盟暂不续订阿斯利康疫苗

德国BioNtech公司第一季度盈利大增，净利润高达11.28亿欧元。欧委会刚刚与该公司及其合作伙伴辉瑞签署了订购18亿剂新冠疫苗的订单，但表示不会再增订阿斯利康疫苗。

TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Marburg, BioNTech Produktion

BioNTech和辉瑞联合研发的新冠疫苗需要超低温储存

（德国之声中文网）德国生物科技公司拜恩泰科（BioNtech）本周一公布了今年第一季度业绩。因向全球供应新冠疫苗剂量迅速增长，该公司今年第一季度总收入估计超过20亿欧元，净利润达到11.28亿欧元。去年同期，该公司总收入仅为2770万欧元，净亏损5300万欧元。

拜恩泰科（BioNtech）总部位于美因茨，2019年在纳斯达克上市。它和美国辉瑞公司共同研发了全球首支广泛使用的新冠疫苗，在英国、欧盟、美国均获紧急使用授权。第一季度盈利公布后，拜恩泰科股票盘前大涨逾8%，每股达到198.55美元。

截至5月6日，拜恩泰科和辉瑞已向全球91个国家或地区提供了超过4.5亿剂BNT162b2新冠疫苗。上周五，欧委会宣布和拜恩泰科及辉瑞签署了2021年至2023年供应18亿剂新冠疫苗的订单。

暂不续订阿斯利康
EU-Kommissar Thierry Breton | Batterie-Produktion in Europa geplant

欧盟委员会内部市场主席蒂埃里·布列顿（Thierry Breton）

周日，欧盟委员会内部市场主席蒂埃里·布列顿（Thierry Breton）表示，没有和阿斯利康续签6月以后的订单。但他同时称赞阿斯利康的新冠疫苗是一款很好疫苗，并表示今后会再向这家英国-瑞典合资企业订购。

欧盟与阿斯利康之间的紧张关系已经持续数月。欧盟今年4月起诉阿斯利康，指控该公司未履行与其签订的疫苗合同。

欧洲药品管理局4月初将伴有血小板减少的异常血栓症状列为阿斯利康疫苗非常罕见的副作用，但称接种该疫苗的整体益处仍然大于风险。英国“疫苗接种与免疫联合委员会”近日发表声明说，考虑到英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗接种后可能产生的血栓风险，建议无潜在健康问题的40岁以下成年人选择接种其他疫苗。

 

（据美联社、德新社、路透社）

 

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