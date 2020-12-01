Biontech疫苗获英国紧急使用授权

（德国之声中文网）位于德国美因茨的Biontech及其美国合作伙伴辉瑞宣布，它们携手研制的新冠疫苗BNT162b2获得了英国药品和保健产品管理局的紧急使用授权。这是该疫苗在全球首次获批。

这两家企业指出，对新冠疫苗的这一紧急使用授权是科学上的一座里程碑，首批疫苗数天内就将运至英国。BionTech和辉瑞强调，该疫苗是基于有数万名志愿者参加的大规模临床试验的结果得到上市许可的。

下周启动接种

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）宣布，下星期起就将开始接种。所有迹象显示，养老院、护理院以及卫生领域的工作人员将属于首批接种者。

目前，BionTech/辉瑞疫苗被视为遏止新冠疫情蔓延的最有效手段之一。迄今，全球范围新冠检测呈阳性的患者中已有近150万人丧生。

有效率95%

据称，BionTech/辉瑞疫苗的有效率达到95%。在最终研究结束后，这两家公司通报说，该疫苗对所有年龄组和各种人口均同样有效，且无严重副作用。对65岁以上人群，该疫苗的有效率超过94%。

该疫苗能够保护接种者不出现新冠疾病症状，但它在多大程度上能保护接种者不受感染、而且不传播，这一点仍不清楚。

欧洲药品管理局（Ema）将在本月内就是否建议批准使用该疫苗做出决定，至迟至12月29日将公布审批结果。

凝炼/李鱼（路透社，德新社）

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