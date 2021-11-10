 Biontech申请为5至11岁儿童接种新冠疫苗 | 科技环境 | DW | 16.10.2021

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科技环境

Biontech申请为5至11岁儿童接种新冠疫苗

若一切顺利，有关当局数周内将批准为 5 至 11 岁儿童接种新冠疫苗。 德国Biontech 和美国辉瑞向欧洲药管局正式提交了相关申请。

Berlin, Deutschland | Jakob Maske | Coronavirus - Impfung beim Kinder- und Jugendarzt

（德国之声中文网）总部位于美因茨的德国生物新技术公司（Biontech ）与美国合作伙伴辉瑞 (Pfizer) 现在也在欧洲申请批准 5 至 11 岁儿童接种其新冠疫苗。这两家企业分别在美因茨和纽约宣布，已向欧盟药品管理局（EMA）提交了临床试验数据。此前，Biontech 和辉瑞公司已于 10 月 7 日将相关数据呈交美国食品和药物管理局（FDA） ，申请紧急批准 5 至 11 岁儿童接种它们合作开发的疫苗。

Biontech 和辉瑞称，临床研究数据显示，此年龄段儿童对该疫苗有良好耐受性，免疫反应稳定，与 16 至 25 岁人群相当。儿童的接种剂量为 10 微克，成年人的剂量是 30 微克。

这两家公司称，共有 4500 名半岁 至 11 岁的儿童成为临床研究对象；相关数据基于2268 名5 至 11 岁儿童，涉及美国、芬兰、波兰和西班牙的 90 多家诊所。迄今，辉瑞和 Biontech 开发的新冠疫苗在欧洲被批准有条件用于 12 岁以上人群。 

Coronavirus in Schulen | Impfung in Hamburg

辉瑞和 Biontech 开发的新冠疫苗在欧洲被批准有条件用于 12 岁以上人群

专家质疑 

相关申请暂遭德国常设疫苗接种委员会 (Stiko) 怀疑。 该专家机构成员 特尔哈特（Martin Terhardt ）相信，相关临床研究结果中尚无有关儿童罕见疫苗副作用的足够数据，原因是，参试儿童数量太小。这位儿科医生在柏林《每日镜报》上指出，有关数据只有在接种后方能获得。他解释说： "这和我们提出第一个建议时已在其他国家/地区使用的针对 12 岁以上儿童的疫苗不同。"

这位青少年医学专家表示，他可以想象，在得到足够的数据支撑之前，常设疫苗接种委员会将建议，先对有严重前期病史的儿童施打该疫苗，例如，大多数明显超重的儿童和青少年，因为他们有更高的染疫风险。

他强调，整体上，儿童严重染疫的风险明显低于成人，但人们依旧不能掉以轻心。他解释说，"确实，在日托中心和学校，大规模爆发的情况要少得多，但儿童之间仍有可能相互感染。"　他指出，如果染疫数量增加，那么，发生严重病程的现象也会增加。他明确表示， "我们所担心的是这一点。我们并不担心新冠引起的普通感冒。" 

（德新社，法新社）

 

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