 BioNTech明年向中国提供至少1亿剂新冠疫苗 | 经济纵横 | DW | 16.12.2020

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经济纵横

BioNTech明年向中国提供至少1亿剂新冠疫苗

复星医药对外宣布称，该公司已经和德国生技公司BioNTech达成疫苗购买协议，购买量至少为1亿剂。

Symbolbild Corona Impfstoff Biontech und Pfizer

从今年3月开始，BioNTech就和美国辉瑞公司一起合作开发新冠疫苗。同时与中国复星医药集团也开展了战略合作。后者已经获得了在中国商业推广BioNTech公司产品的授权。

（德国之声中文网）法新社报道称，虽然中国已经迅速研发了国产疫苗并加快生产，但是中国医药企业同时也在寻求同外国疫苗研发企业的合作，向中国这个全世界人口数量最多的国家提供新冠疫苗。

上海复星医药集团周三（12月16日）对外表示，该公司已与德国BioNTech公司达成协议，旨在确保中国疫苗 "供应充足"。复星医药对外发布的公告显示， 根据供货协议供应的首批5000万剂新冠疫苗产品的预付款为2.5亿欧元，其中1.25亿欧元于2020年12月30日前支付，余额于产品在中国大陆获批上市后支付。

路透社报道称，在BioNTech研发的mRNA新冠疫苗产品获得中国大陆上市批准且其它条件满足的情况下，BioNTech承诺于2021年向中国大陆供应不少于1亿剂新冠疫苗产品。

周三，复星医药H股盘初曾涨逾2%，触及36.95港元；A股亦升逾2%。

德国BioNTech和美国辉瑞公司联合推出的mRNA疫苗已经在美国、英国和新加坡等国获得批准

mRNA疫苗引入编码疾病特异性抗原的mRNA，利用宿主细胞的蛋白质合成机制产生抗原，从而触发免疫应答。在人体内，这些外来抗原的产生为免疫系统识别和记忆这种病毒抗原做好了准备，可以抵御未来由相同抗原引起的病毒感染。

中国自主研发的新冠疫苗中有5款已经处于研发的最后试验阶段。其中有一款候选疫苗被批准紧急使用之后，据悉有至少100万人已经接种了这款疫苗

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疫苗终于有了！要怎么运？

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