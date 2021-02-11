BioNTech新冠疫苗德国新生产线启动

（德国之声中文网）德国生物技术公司BioNTech已在黑森州马尔堡市的新生产基地启动疫苗生产程序。总部位于美因茨的该公司于9月从瑞士制药公司诺华（Novartis ）手中接管了该工厂，并加以改造，现已启动在那里生产该公司与美国的辉瑞（Pfizer）合作开发的mRNA疫苗的程序。该公司称，一旦全面运营，新工厂将成为欧洲最大的mRNA疫苗生产基地之一，年产能达7.5亿剂。该公司计划2021上半年在那里生产2.5亿剂疫苗。

约４周前，黑森州政府批准了在马尔堡的生产。生物新技术公司表示，每一批mRNA材料足够生产800万剂疫苗。

该公司解释说，为现在就能生产成品疫苗，尚需欧洲药品管理局(EMA)认证，批准新设施的生产工艺，为此所需的必要的数据和其它资料将于二、三月呈交。

BioNTech公司表示，一俟获得EMA批准，第一批成品疫苗就将被运送到合作地点进行无菌灌装，然后，按照与各政府签订的协议向各接种点分发疫苗。在马尔堡生产的首批疫苗预计于4月初发货。

该公司称，正与美国合作伙伴辉瑞共同努力，以满足全球需求。2021年COVID-19新冠疫苗的生产能力已提至最高20亿剂。为此，该公司正与各伙伴合作。

巴伐利亚制药公司Dermapharm便计划从5月起在德国的第二个基地生产该疫苗。这家制药公司从去年10月份起在莱比锡附近的布雷纳（Brehna）生产该疫苗，现在准备也在汉堡附近的赖恩贝克（Reinbek）生产。首席执行官费尔德迈尔（Hans-Georg Feldmeier）在周二发表的一份采访中对路透社表示，公司力争于5月份开始。他称，该公司的最大优势是，可将技术知识从一个基地直接转至另一基地，从而大大加快整个事情的进度，而赖恩贝克的疫苗生产规模还将超过布雷纳。

根据费尔德迈尔提供的信息，这两个基地乃是一个共由13个基地组成的生产网络的一部分，其中包括诺华和赛诺菲（Sanofi）等大型制药公司。BioNTech/辉瑞已授权它们生产，以实现两个合作伙伴今年拿出20亿剂疫苗的目标。费尔德迈尔说，Dermapharm公司去年生产了5000万剂疫苗中的 "重要部分"，并将把产能提高一倍，以支持BioNTech／辉瑞这两家公司能在第二季度向欧盟额外提供7500万剂疫苗。

凝炼/达扬（德新社、路透社）

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