BioNTech：我们的疫苗对Delta变异毒株有效

（德国之声中文网）首席执行官沙欣（ Ugur Sahin）在生物技术公司BioNTech（简称BNT）在线举行的年度股东大会上表示，"目前，无证据显示，我们需要调整疫苗以应对现有变异毒株。"
三次施打或有帮助
这位BNT公司创始人告知，BioNTech正着手研究技术、生产和审批方面的灵活程序，以做好准备，一旦需要施打第三剂疫苗来巩固现有接种功效或适应变异新毒株时，能快速应对。他指出，BioNTech在不断分析本疫苗对新变种的有效性。
沙欣称，对新冠病毒新变种的认知在不断增加。他说，已可观察到，随着时间的推移，接种者免疫力会下降，新的变异毒株会出现，因此，他认为，"第三次接种可能对更新免疫力有很高价值。不过，我们尚不清楚，何时、以及间隔多久就需要一次强化接种。"
德国马尔堡，BioNTech疫苗生产现场
黑森州染疫数字令人担忧
沙欣表示，位于美因茨的BioNTech公司和美国合作伙伴辉瑞公司（Pfizer ）计划年内生产30亿剂疫苗，明年，这一数字还将增加。BioNTech计划至少自己生产其中的50%。
德国黑森州的情况显示，首次在印度发现的Delta变异毒株的传播速度有多快。该州卫生部长克洛泽（Kai Klose）指出明确迹象显示，目前，Delta变异毒株在黑森州染疫病例中已占20%以上。这位绿党政治家表示，鉴于此，更有必要尽快接种疫苗。
联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所（RKI）相信，Delta变异毒株有可能导致更严重病程。该机构还担心，如果更易传播的Delta变体成为主导，德国染疫人数可能再次上升。
该变异毒株已在其它一些国家肆虐。在英国，尽管疫苗接种率很高，但短短数周内，Delta变体明显占据了感染发病率的主导地位。上周末，因这一变体，葡萄牙首都里斯本实施封城。俄罗斯首都莫斯科出现了创纪录新染疫病例，市长索比亚宁（ Sergej Sobjanin）说，几乎90%新病例的肇因都是Delta变异毒株。
（德新社，路透社）
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作者: Ines Eisele