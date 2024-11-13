BioNTech将斥巨资收购中国公司 以期推进抗癌药研发

（德国之声中文网）据德新社报道，德国生物技术公司BioNTech本周三（11月13日）发布声明称，将为收购中国普米斯生物技术公司（Biotheus）支付总计高达9.5亿美元的费用，其中包括8亿美元的首付款。



BioNTech在新冠疫情期间因研发mRNA疫苗而在全球声名鹊起，普米斯生物技术（Biotheus）是一家临床阶段生物制药公司，拥有300名员工。研究领域包括自身免疫疾病和抗肿瘤药物（肿瘤免疫疗法）等。预计BioNTech将于2025年第一季度完成对普米斯生物的收购。

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通过此次收购，BioNTech将获得一款名为BNT327的双特异性抗体候选药物的全球所有权，该药物目前已进入晚期临床开发阶段。



据BioNTech称，该药物在超过700名不同肿瘤类型患者身上进行的临床试验结果令人鼓舞。



BioNTech联合创始人乌尔·沙欣（Ugur Sahin）表示，公司相信该药物的活性成分可能为治疗某些癌症设立新的标准。



针对该活性成分在用于比如治疗肺癌和乳腺癌的多项研究将在今年以及明年启动。



此次收购还为BioNTech在中国提供了一个研发中心和生产基地。BioNTech的目标是在2026年推出首款抗肿瘤药物并获批准上市。



（德新社等）

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