Bilibili拜年祭—年轻人的弹幕春晚

（德国之声中文网）28岁的小于在北京从事科研工作。从2016年开始，她每年都看"Bilibili拜年祭"。当时还在国外留学，国内央视春晚的播放时间正是当地下午。与朋友们一起用YouTube看过春晚之后，夜幕降临，陪伴她跨过零点的是同时在看B站拜年祭的观众。小于说，"在国外很孤单，但是看拜年祭就觉得很热闹。不管大家在哪里，我们的心是在一起的。"

从数字上看，小于显然并不孤单。由中国弹幕视频分享网站 Bilibili（哔哩哔哩/简称B站）主办的"拜年祭"今年共收获3621万累计播放次数、135万条弹幕和19万条评论，直播期间的人气峰值达到3772万。

其实，B站已经有十年历史。按照尹一伊的说法，在2011年、2012年前后，中国各个主流视频网站上日本动画资源都因为版权问题被撤下，字幕组也几乎还是论坛模式，B站作为一个"ACG内容集中地"（ACG 指动画 Anime、漫画 Comics、游戏 Games），在当时吸引用户的主要原因首先是上面丰富的动画资源。B站的许多核心用户就是在那段时间积累起来的。

尹一伊是香港中文大学新闻与传播学院博士候选人，主要研究兴趣为粉丝文化研究、流行文化产业研究和电影理论。在开始研究B站之前，她首先是一个B站的用户观众。

而B站开办一年之后，拜年祭便在2010年宣告推出。B站拜年祭集合了众多站内的人气Up主（视频制作、上传者）。今年参与节目制作的人数超过 500人。参与新年祝福环节的除了传统的宅向Up主（指主要上传游戏、动漫等类型视频的投稿人），还有中国知名军事评论员，被网友们戏称为"战略忽悠局局长"（"局座"）的张召忠，也有活跃在娱乐圈的"三次元"明星，如蔡依林和王菊。正常向（与宅向相对应）的视频博主，如曼食漫语（美食制作），盗月社食遇记（食物点评）、华农兄弟（农业）、歪果仁研究协会（生活视频，作者系以色列人），今年也参与其中。

从"圈地自萌"到走向主流？

自从创建以来，B站长期处于"圈地自萌"的状态：喜爱日本动漫的观众在这个网站里自得其乐。用户注册之前需要进行关于"弹幕礼仪"方面知识的考试。题目包括不能在视频开头剧透结局、不能发布广告弹幕、不能发布私人信息等等。紧密的社区关系带来的是良好的社区氛围，然而，这个看似小众的网站正在走向主流。自2018年起，B站拜年祭出现了广告商的介入。商业上的进程从侧面显示出拜年祭逐步扩大的影响力，越来越多的"正常向"Up 主和"三次元"明星的加入，也展示了拜年祭逐渐从小众文化往主流靠拢的趋势。前《南方周末》时政记者方可成现在是美国宾夕法尼亚大学博士生，研究方向为中国媒体与政治。他从2018年开始在B站发布视频，最近还发表了题为《年轻人看的春晚其实是这个》的文章。他指出，随着B站2018年在纳斯达克上市，投资者也会对网站的观众和流量提出更高的要求。与此同时，B站的视频至今没有广告的插入，成为了众多视频提供网站中很特殊的一员。

B站2018年在纳斯达克上市

方可成认为，单纯从年龄层面来看，拜年祭的核心观众肯定是以学生群体为主。但是拜年祭的目标群体还是B站的核心用户，就是那些在上面已经时间比较长、对各种梗都比较熟悉的人。这些人很可能就是ACG文化的重度使用者。

中国特色的ACG文化拼盘

不过，虽然ACG文化是"舶来品"，但拜年祭的节目里，既有日本漫画（如精灵宝可梦）的内容，也有包含中国元素的民乐、汉服、戏曲表演，这份节目单是中国ACG文化现状的一种集中体现--从来自日本的动画、漫画与游戏开始，逐渐在中国发展出汉化的元素。

方可成指出，中国传统文化元素能够在ACG圈子里发展起来，很大程度上跟官方的鼓励是很有关系的。虽然这不能算是一种民族主义，但是确实用传统文化来宣传了一种爱国的情感。在中国的政治语境下，这是非常"正确"的。

拜年祭一方面在直播时间上与央视春晚重合，另一方面在节目形式与内容上给观众提供了一个交流的话题和空间。那么，拜年祭是否会成为"春晚替代品"？

尹一伊对此的回答是，"B站拜年祭的实质可能和山寨春晚、网络春晚比较类似"。究其原因是，B站拜年祭因为是雅文化群体中小范围流通的文化产品，确实具有一些共享性特征，在"共享"层面没有什么特别的突破。"据我所知拜年祭的制作流程是B站联络名up主和相关团队'出节目'，在内容生产的环节上并不是从下至上或者全民参与的。"

而方可成认为，拜年祭是一种由一个特定文化群体共享的联欢晚会形式，跟春晚有一定的可比性，虽然两者的规模依然相差很大。人们参与春晚的方式主要是和家人在一起收看，以及在社交媒体上吐槽，而"拜年祭"则拥有弹幕回应的互动方式。他说："观众不单是内容的消费者，更是作为一个主动的参与者。弹幕主要就是起到了这样一种给观众提供参与感的作用。"

弹幕文化：新兴的网络共享空间

其实，B站不同于一般视频分享网站的地方正在于它是最早一批提供弹幕功能的网站。利用这个功能，观众可以在视频的任意特定时刻发表评论。之后的观众在视频放到那个时间点的时候，则会以滑动字幕的形式看到较早的评论。这跟普通视频分享网站的留言功能不同，B站的观众使用弹幕来发表针对视频某一时刻的内容的评论，还会通过发表一条同样内容的弹幕来"造势"，形成一种新形式的意见表达。

拜年祭里不少的弹幕显示大家的新年愿望是学业进步或考上理想的学校。这也从另一角度显示出，还在上学的高中生和大学生，成为了拜年祭的主要观看人群。

尹一伊认为，弹幕实际上改变了观众看视频的方式，在单纯的观看之外还开辟了一个新的"窃听空间"，观众在这个空间里又创造出新的内容附加在视频本身的内容上，这样每次你开着弹幕看视频，实际上都是一个原文本加上弹幕内容所形成新的视频。

弹幕给观众带来参与感

尹一伊曾发表一篇文章，分析B站上的用户参与形式有所谓的"类民主"（"Alternative form of democracy）特点：大家在形式上可以在一个相对自由的框架里发表评论，在这个过程中也能潜移默化地培育某种民主意识。但它有别于理性、批判的公共空间，甚至因为种种原因通常回避严肃理性的讨论。"所以我们说B站上的alternative form of democracy更类似起源于中世纪的民间狂欢节，上面有平民百姓吃喝玩乐，有小丑和喜剧演员去扮演、拙劣模仿教皇的滑稽剧。在狂欢中，百姓和喜剧演员都不会直接去批判政治，但民主意识是在各种吐槽、山寨、模仿、玩梗等娱乐化话语中被实践的，包含了民间娱乐文化对权威的质疑和讨论。"

尹一伊认为，B站的弹幕系统提供了这种可能性，因为B站上每个视频都可能成为一个开放的讨论空间。视频文本本身只是一个出发点，它看起来可能没有具体指向，或许只是一个很"二次元"的动画PV和一首歌词模糊的原创曲，但是由于弹幕中的"科普"和讨论，能把这个视频本身变成一个和社会议题相关的讨论平台。

就人气极旺的"拜年祭"而言，显然也成为了规模超大的"讨论空间"。"虽然大多数人看拜年祭都是一个人在看，但是他们的共享不在于跟身边的人一起吐槽，而是在于跟所有同时在发布弹幕的人一起共享这个事件。"方可成表示，"现在中国的大的环境还是会给人造成很大的焦虑感，主流来说是在制造焦虑的。人必须按照一个既定方向往前走，没有什么其他太多的选择。同时因为经济下行的原因，很多时候人们又要找一个新的路径。"

今年春节，小于随父母在广西。大年夜看的依旧是央视春晚，而且她觉得边看春晚边看拜年祭根本不可想象--"看春晚的时候都没办法正常地看，因为现在要抢红包的时候实在是太多了"。

春晚过后，小于才拿出了手机，打开了B站拜年祭。