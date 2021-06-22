 BDI主席：面对中国 德国应提倡负责任的共存与合作 | 经济纵横 | DW | 22.06.2021

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经济纵横

BDI主席：面对中国 德国应提倡负责任的共存与合作

德国联邦工业协会主席说在对待中国问题上，全社会需要一个诚实的讨论。德国应提倡负责任的共存与合作，同时应有明确的界限。

Berlin Tag der deutschen Industrie v BDI | Siegfried Russwurm begrüßt Angela Merkel

德国联邦工业协会（BDI）主席鲁斯武姆欢迎默克尔总理致辞

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西门子前总裁、德国经济亚太委员会（APA）主席凯飒近日在接受德国媒体采访时向德国政府和企业提出建议，德国“不要站在中国的对立面，但同时也要努力寻找替代方案”。他说，一个出口国无法承受贸易争端，但也不能依赖一个不可预测的外国市场。

最新的统计数据显示，德国出口型企业已经渡过了新冠疫情带来的危机，重新回到增长轨道。而随着全球经济的复苏，德国出口业预计会有进一步的良好表现。

中国连续五年保持德国最大贸易伙伴的地位。德国经济部批评，中国从欧洲的开放市场中获利，德国企业却在中国受到掣肘。基民盟议员吕特根认为，德中贸易是一段双向关系，德国应致力让中国市场保持对德国的依赖性。

（德国之声中文网）德国联邦工业协会（BDI）正在柏林举行为期3天的“2021工业日”活动。开幕式前，该协会主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）在一份书面声明中称今年是决定发展走向、做出重大决策的关键一年。他说，德国必须在能源转型、数字化以及平衡经济增长与持续性发展领域进行综合性有序安排。

周二，鲁斯武姆在会议上做了主题发言，展开并强调了以上观念。在谈到中国这个已成为德国最大贸易伙伴的国家时，他表示，德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道。他认为，如果越过了人权的红线，就不能回避对抗，“普世人权不是国家内政。”

德国联邦工业协会主席明确指出，“我们需要一个诚实的讨论。我们提倡负责任的共存与合作，同时有明确的界限。”他补充说，这种做法的一部分是接受不同的社会制度。

路透社分析认为，德国2020年对华出口的良好业绩，很大程度上减轻了新冠疫情带来的压力。但与此同时，中国在国际舞台上展现的强硬姿态，以及它的国内人权记录，也都越来越多地引起德国社会的关注。

接受德国之声采访时，鲁斯武姆再次强调，“我们必须承认，中国是我们出口的一个重要地区，我们有时是合作伙伴。我们有时也是竞争对手。也有红线。当我们在谈论人权时，没有灰色地带，而是黑白分明。”

他建议，德国必须找到一个新的对华立场，涵盖所有这些方面的问题。他对德国之声说，这不会是一个神器，但是，“我们需要一个简明的立场，而它最好是欧洲联合起来应对中国的立场。”

鲁斯武姆代表德国工业协会欢迎G7集团正在采取行动，推出旨在与中国的“一带一路倡议”抗衡的全球基础建设计划。他认为，这一决定毫无疑问是正确的，而且早该如此。

(综合报道)

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