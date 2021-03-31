BCI：因遭网络攻击撤下涉新疆声明 

（德国之声中文网）4月15日，中国各大网站纷纷报道，良好棉花发展协会（BCI）从官网上撤下了2020年10月发表的一份涉及新疆的声明。在该声明中，这家行业组织宣称，“中国新疆维吾尔自治区持续存在的强迫劳动和其他侵犯人权的指控，以及在农场层面上不断增加的强迫劳动风险，导致经营环境难以维持”，因此，BCI决定“立即停止在该地区的所有实地活动，包括能力建设、数据监测和报告”。该声明还称，2020年3月，BCI暂停了在新疆维吾尔自治区的认证和保证活动。

BCI：撤声明因网络攻击

《经济学人》杂志中国事务编辑加蒂·艾普斯坦（Gady Epstein）4月15日在推特上表示，就这份涉及新疆的声明从BCI网站上消失，他向该机构做出了询问。BCI表示，他们的政策没有变，撤下这一声明是对分布式拒绝服务网络攻击（DDoS attacks）做出的反应，并且最终会“重新发布相关信息”。加蒂·艾普斯坦在另一则推文中猜测，“我想更准确的说法是，它被删除是为了应对中国的抵制运动所带来的压力，而DDoS攻击只是其中的一个表现”。

早在3月29日，著名的纺织和服装专业媒体《生态纺织新闻》(Ecotextile News)就报道说，中国的反击行动继续取得成果，BCI去年10月的这份声明已从其网页上消失。该机构反复声称，这是因为其网站最近几天多次遭到 "拒绝服务 "的攻击。

德国之声也曾在3月底就“新疆棉花”相关议题向BCI发出采访请求，该机构当时回应称将在一周之内发布声明。但此后迟迟不见声明出现。再次询问之后，BCI于4月16日回复表示目前不对该议题进行公开评论。

美欧制裁后中国掀起抵制

基于BCI的上述声明和决定，包括H&M、耐克、优衣库母公司迅销、Zara母公司Inditex在内的成员企业先后表示，停止采购中国新疆棉花或者雇佣相关新疆员工。有关声明并未在中国引起强烈反响。

但随着美国、欧盟、英国和加拿大等多国政府今年3月下旬因新疆问题制裁中国一些在任和前任官员，中国官媒及社交媒体上仿佛一夜之间掀起了一场声势浩大的抵制H&M、耐克等品牌的浪潮。H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。耐克、阿迪达斯等品牌股价大跌。

在巨大的压力下，H&M于3月31日发表声明，表示在采购方面“希望在中国和其它地方成为一个负责人的采购者”，希望"重新获得中国消费者、同仁和商业伙伴的信任和信心"。全文没有提及新疆两字，但强调中国对于该公司来说是一个非常重要的市场，“我们对中国的长期承诺依然坚定”。

中国官媒：BCI该道歉

对于良好棉花发展协会（BCI）从官网上撤下2020年10月涉及新疆声明的消息，中国新华网发表题为“没道歉！没认错！BCI悄悄下架抵制新疆疆棉花声明”的报道。报道称，BCI上海代表处曾在3月1日和3月26日发布两份声明，基调与BCI的英文声明完全相反。在这两份声明中，BCI上海代表处均强调，BCI中国项目团队严格遵照BCI的审核原则，从2012年开始对新疆项目点所执行的历年第二方可信度审核和第三方验证，从未发现一例有关强迫劳动的事件。报道写道，BCI总部抹黑新疆存在所谓“强迫劳动”，而BCI上海代表处则否认发现有强迫劳动，自相矛盾，这令众多中国消费者觉得，BCI就是内外两套说辞，对内对外“两副面孔”。该报道还称，“中国人不是好敷衍和糊弄的。因此，BCI在偷偷撤下声明后，更应该采取进一步行动，既然知道错了，就应该痛快认错，别搞小动作，大大方方道歉，还新疆棉花清白。”

美欧涉及新疆问题的制裁

去年7月，全球超过190个劳工权益团体与维吾尔人权团体发起名为“结束维吾尔地区强制劳动联盟”的国际倡议，呼吁所有服饰品牌与零售商停止使用涉及新疆强迫劳动的原料及产品。

过去数年来，中国将维吾尔人拘留在新疆地区规模庞大的再教育营中，有亲历者提出了有关酷刑、强迫劳动和性虐待的指控。中国官方坚决否认有关指控，声称这些营地是用来打击恐怖主义和极端化的教培中心。2021年1月19日，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken)表示同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

3月下旬，美国、欧盟、英国与加拿大周一以新疆问题为由，对中国官员实施制裁。北京方面随即反击，对欧盟采取惩罚性措施。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



乐然（综合报道）

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