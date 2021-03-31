BCI：因遭网络攻击撤下涉新疆声明 

总部位于瑞士的良好棉花发展协会（BCI）近期从官网上撤下了2020年10月发表的一份涉及新疆的声明。BCI称原因是其网站多次遭到网络攻击。中国官媒则呼吁BCI道歉。
（德国之声中文网）4月15日，中国各大网站纷纷报道，良好棉花发展协会（BCI）从官网上撤下了2020年10月发表的一份涉及新疆的声明。在该声明中，这家行业组织宣称，“中国新疆维吾尔自治区持续存在的强迫劳动和其他侵犯人权的指控，以及在农场层面上不断增加的强迫劳动风险，导致经营环境难以维持”，因此，BCI决定“立即停止在该地区的所有实地活动，包括能力建设、数据监测和报告”。该声明还称，2020年3月，BCI暂停了在新疆维吾尔自治区的认证和保证活动。
《经济学人》杂志中国事务编辑加蒂·艾普斯坦（Gady Epstein）4月15日在推特上表示，就这份涉及新疆的声明从BCI网站上消失，他向该机构做出了询问。BCI表示，他们的政策没有变，撤下这一声明是对分布式拒绝服务网络攻击（DDoS attacks）做出的反应，并且最终会“重新发布相关信息”。加蒂·艾普斯坦在另一则推文中猜测，“我想更准确的说法是，它被删除是为了应对中国的抵制运动所带来的压力，而DDoS攻击只是其中的一个表现”。
早在3月29日，著名的纺织和服装专业媒体《生态纺织新闻》(Ecotextile News)就报道说，中国的反击行动继续取得成果，BCI去年10月的这份声明已从其网页上消失。该机构反复声称，这是因为其网站最近几天多次遭到 "拒绝服务 "的攻击。
德国之声也曾在3月底就“新疆棉花”相关议题向BCI发出采访请求，该机构当时回应称将在一周之内发布声明。但此后迟迟不见声明出现。再次询问之后，BCI于4月16日回复表示目前不对该议题进行公开评论。
基于BCI的上述声明和决定，包括H&M、耐克、优衣库母公司迅销、Zara母公司Inditex在内的成员企业先后表示，停止采购中国新疆棉花或者雇佣相关新疆员工。有关声明并未在中国引起强烈反响。
但随着美国、欧盟、英国和加拿大等多国政府今年3月下旬因新疆问题制裁中国一些在任和前任官员，中国官媒及社交媒体上仿佛一夜之间掀起了一场声势浩大的抵制H&M、耐克等品牌的浪潮。H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。耐克、阿迪达斯等品牌股价大跌。
在巨大的压力下，H&M于3月31日发表声明，表示在采购方面“希望在中国和其它地方成为一个负责人的采购者”，希望"重新获得中国消费者、同仁和商业伙伴的信任和信心"。全文没有提及新疆两字，但强调中国对于该公司来说是一个非常重要的市场，“我们对中国的长期承诺依然坚定”。
对于良好棉花发展协会（BCI）从官网上撤下2020年10月涉及新疆声明的消息，中国新华网发表题为“没道歉！没认错！BCI悄悄下架抵制新疆疆棉花声明”的报道。报道称，BCI上海代表处曾在3月1日和3月26日发布两份声明，基调与BCI的英文声明完全相反。在这两份声明中，BCI上海代表处均强调，BCI中国项目团队严格遵照BCI的审核原则，从2012年开始对新疆项目点所执行的历年第二方可信度审核和第三方验证，从未发现一例有关强迫劳动的事件。报道写道，BCI总部抹黑新疆存在所谓“强迫劳动”，而BCI上海代表处则否认发现有强迫劳动，自相矛盾，这令众多中国消费者觉得，BCI就是内外两套说辞，对内对外“两副面孔”。该报道还称，“中国人不是好敷衍和糊弄的。因此，BCI在偷偷撤下声明后，更应该采取进一步行动，既然知道错了，就应该痛快认错，别搞小动作，大大方方道歉，还新疆棉花清白。”
去年7月，全球超过190个劳工权益团体与维吾尔人权团体发起名为“结束维吾尔地区强制劳动联盟”的国际倡议，呼吁所有服饰品牌与零售商停止使用涉及新疆强迫劳动的原料及产品。
过去数年来，中国将维吾尔人拘留在新疆地区规模庞大的再教育营中，有亲历者提出了有关酷刑、强迫劳动和性虐待的指控。中国官方坚决否认有关指控，声称这些营地是用来打击恐怖主义和极端化的教培中心。2021年1月19日，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken)表示同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。
3月下旬，美国、欧盟、英国与加拿大周一以新疆问题为由，对中国官员实施制裁。北京方面随即反击，对欧盟采取惩罚性措施。
乐然（综合报道）
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