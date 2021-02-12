BBC驻华记者悄声辞京赴台 华春莹问“他跑什么”

（德国之声中文网）英国广播公司（BBC）周三（3月31日）表示，该媒体驻中国记者沙磊（John Sudworth）已转赴台湾，将从那里进行有关中国的报道。BBC的官方推特账号发布声明宣布此事，但没有具体说明沙磊离开北京的原因。

声明说：“沙磊將中国当局不希望全世界知道的真相曝光。BBC对沙磊在北京这段时间的获奖报道引以为傲，他仍是我们报道中国新闻的记者。”

沙磊在一档BBC广播节目里表示，他和家人离开中国，是因为留在那里变得越来越困难。他说自己受到监视，工作受阻挠，并面临法律诉讼的威胁和恫吓。“我们走得很匆忙，去机场一路上直到登机前都有便衣警察跟踪”。

3月18日，中国外交部在北京举行的一场新闻发布会上，中共新疆党委宣传部副部长徐贵相说，新疆部分民众正在委托律师起诉英国广播公司BBC，指控该媒体制造假新闻、传播有关新疆的谣言。

华春莹：为何不报警？

中国外交部发言人华春莹在周三的例行记者会上回答有关BBC记者突然离境的提问时表示：“我们在这几天沙磊的常驻记者证要延期时，‌‌才得知他已经‌‌不辞而别。他离任前、离境前没有以任何方式告知中方相关部门，他是因何原因‌‌离境的。”

她同时批评BBC有关中国的报道：“BBC大量的带有强烈意识形态偏见的假新闻，‌‌严重的偏离了媒体报道，客观平衡公正的立场，特别是在涉疆、涉港和新冠肺炎疫情问题上散布了大量的虚假信息。”

提到新疆一些个人和实体打算起诉沙磊的消息，华春莹表示，“这完全是民间行为，与中国政府无关，‌‌我们也没有听说有任何的中方政府‌‌部门威胁他。”

她还说，“如果沙磊认为他的报道是公正客观的，‌‌那他就应该勇敢面对，‌‌不用害怕，‌‌如果有证据表明他受到威胁，他就应该报警，‌‌我们会保护他的安全，‌‌但是他跑什么呢？这说明什么问题？”

吊照风波

今年2月12日，中国国家广播电视总局宣布，禁止BBC世界新闻频道在中国落地播放。原因是该台涉华报导严重违反《广播电视管理条例》等规定，违反新闻应当真实丶公正的要求。而此前英国通讯管理局（Ofcom）吊销了中国环球电视网（CGTN）的广播牌照。有分析认为，BBC被封杀是中国对这一举动的报复行为。

BBC 2月初播出的一则纪录片披露，在新疆再教育营里，维族女性往往会遭到強暴、性侵和虐待。据路透社报道，沙磊并不属于直接参与该片制作的人员，但他受到了中国外交部和官媒指名道姓的批评。

英国通讯管理局吊销了中国环球电视网CGTN的牌照

台湾：欢迎全球记者

驻华外国记者协会（FCCC）表示，沙磊过去两年在华工作期间，一直只能获得1到6个月的短期签证，而不是一般外国记者的一年期签证。

“沙磊和他在BBC的同事受到的刁难，是对驻华外国记者大规模的、以阻挠其工作为目的的骚扰和恫吓的一部分，并使他们的中方新闻助理陷于越来越大的压力。” FCCC在一份声明中表示。该组织本月发布的一份报告称，2020年，十多名为美国媒体工作的外国记者被中国当局驱逐，令中国的新闻自由状况急剧恶化。

一些记者离开中国后前往台湾。台湾外交部发言人欧江安对路透社表示，外交部不对个案置评，但台湾欢迎所有媒体的记者，以共享新闻和言论自由。



叶宣/达扬（路透社、法新社等）

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