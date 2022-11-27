BBC驻华记者在上海遭警方拘捕虐待

（德国之声中文网）周日晚间，英国广播公司BBC发表声明称：“我们的记者爱德华·劳伦斯在报道上海抗议活动时，被警方戴上手铐带离现场。英国广播公司对他的遭遇极为关注。他被关押几个小时后才被释放，并在关押期间遭到警方的拳打脚踢。爱德华·劳伦斯是拥有中国官方采访许可的记者。”BBC还表示，截至发表声明时，中国官方尚未做出解释或道歉。只有一名参与逮捕行动的中国官员宣称，逮捕这名记者是为了他着想，是为了避免他在人群中感染新冠。BBC表示，“这一说法无法令人信服。”



过去几天当中，上海、北京以及中国其他一些城市的民众走上街头，抗议当局严苛的防疫措施。这是中国党和国家领导人习近平上台以来，前所未有的公民抗议活动。

中国外交部例行新闻发布会上，发言人赵立坚表示，BBC的声明同事实不符。他说：“根据上海有关部门的说法，这名记者当时并没有表明他的记者身份，也没有出示其外国驻华记者证件。事发当时，执法人员要求他离开现场，但他拒绝合作，因此被带离了现场。”

按照中国官方的规定，外国记者采访新闻事件时，必须随身携带中国政府颁发的外国记者证。

驻华外国记者俱乐部（The Foreign Correspondents' Club of China）呼吁中国当局保护在中国的所有外国记者的 “人身安全和报道权利”。驻华外国记者俱乐部在一份声明中称：“驻华记者遇到越来越多的人为障碍，并会遭到警察的侵犯，驻华外国记者俱乐部对此感到失望和沮丧。”

英国商业部长沙普斯（Grant Shapps）在接受LBS电台采访时也表示：“一名从事正当采访工作的记者居然遭到逮捕关押，这是完全不能接受的。我相信此事会引起英国外交部和其他部门的高度关注。”

另据路透社报道，周日晚间，一名路透社记者也遭警方关押九十分钟后获释。

中国网络删除抗议信息

中国网络上，关于近期各地抗议活动的信息已经被有关部门全面删除。微博上，发生抗议的地点，如北京亮马河以及上海的乌鲁木齐路已经无法显示搜索结果。微信里同抗议活动有关的视频也都已被删除。



上周四，新疆乌鲁木齐一处住宅楼发生火灾，并造成十人丧生。该事件使得民间对官方严苛清零政策的不满进一步加剧，并在周日引发了中国各地的抗议活动。抗议集会中，还出现了要求中国党和国家领导人习近平下台的呼声。

中国是世界上目前仍在坚持“清零战略”的唯一国家。即便是数量极少的感染病例，也会导致整个城市陷入封控状态，疫情爆发三年来，这一防疫政策已经给中国经济和民众生活造成了极大的影响。

(路透社，时代在线）

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