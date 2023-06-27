BBC调查：曾有中国气球飞越日本台湾

据英国媒体同人工智能公司的联合调查，疑似来自中国的气球过去曾飞经台湾和日本。东京和台北军方都表示，已做好击落气球的准备。
(德国之声中文网)继美国总统拜登上周二（6月20日）提到气球事件称习近平为独裁者之后，英国媒体BBC发表调查长文显示证据，指出中国在过去数年里发放的气球曾飞越日本和台湾。
BBC《广角镜》节目（Panorama）同人工智能公司Synthetaic合作，对卫星收集的大量图像进行筛查分析，发现了多个飞越东亚上空的气球。其中一个于2021年9月前后飞越日本北部。Synthetaic公司创始人雅思科斯基（Corey Jaskolski）相信，该气球始发于内蒙古南部。
该说法尚未得到证实。日本防卫省的村上裕子向BBC表示，日本政府正"采取各种预案措施每日监察有关状况"，为保护"日本领土内人民的生命与财产"也做好了乃至击落气球的准备。
《广角镜》还对大量社媒以及媒体相关报道进行了评估，发现台湾气象部门曾于2021年9月底公布过两张气球飞越台北市的图片。Synthetaic公司的雅思科斯基将这些照片与卫星影像做交叉比对。他说，"我们发现气球在90秒内就飞出了台湾海岸线之外"。
台湾政府向《广角镜》表示，他们相信那是一个气象气球，但是雅思科斯基不同意这个说法。他对BBC表示，"以气球的直径以及其运行高度似乎相似这一点判断，它很像是美国还有日本上空飞过的那种气球"。
今年2月初，美国击落飞经上空的中国"间谍气球"后，中国外交部发言人毛宁表示，"这次事件完全是不可抗力导致的意外"，是"偶发意外事件"。随着不断发现过去还有更多的中国飞艇、气球飞经别国领空，北京官方的"偶发"说法是否还能自圆其说值得关注。
美国媒体当时曾有报道，称中国有一支气球舰队，对全球40多个国家实施监控。此后，《金融时报》援引台湾高级官员报道，近几年有数十个中国军方气球飘入台湾空域。不过，台湾国防部反驳了这一说法。
2月14日，台湾国防部情次室黄文启少将在例行新闻会上表示，台海周边空域出现的空飘气球，绝大部分用于气象探测，体积较小、重量较轻，飞行到一定高度即自行爆裂消失。他还说，"这些气球大多在台湾的外海，而不上台湾的上空"；"当气球对国家安全与民生产生威胁时，会进行处置"，"但我国至今并未遇过须以致命性武器武力去摧毁的目标"。
台湾军方周二（6月27日）对BBC发表的调查报告做出回应称，若研判氣球對我國有威脅，將加以擊落與摧毀。
（根据BBC等综合报道）
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