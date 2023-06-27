 BBC调查：曾有中国气球飞越日本台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2023

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BBC调查：曾有中国气球飞越日本台湾

据英国媒体同人工智能公司的联合调查，疑似来自中国的气球过去曾飞经台湾和日本。东京和台北军方都表示，已做好击落气球的准备。

被击落前的中国气球

被击落前的中国气球

(德国之声中文网)继美国总统拜登上周二（6月20日）提到气球事件称习近平为独裁者之后，英国媒体BBC发表调查长文显示证据，指出中国在过去数年里发放的气球曾飞越日本和台湾。

BBC《广角镜》节目（Panorama）同人工智能公司Synthetaic合作，对卫星收集的大量图像进行筛查分析，发现了多个飞越东亚上空的气球。其中一个于2021年9月前后飞越日本北部。Synthetaic公司创始人雅思科斯基（Corey Jaskolski）相信，该气球始发于内蒙古南部。

该说法尚未得到证实。日本防卫省的村上裕子向BBC表示，日本政府正"采取各种预案措施每日监察有关状况"，为保护"日本领土内人民的生命与财产"也做好了乃至击落气球的准备。

《广角镜》还对大量社媒以及媒体相关报道进行了评估，发现台湾气象部门曾于2021年9月底公布过两张气球飞越台北市的图片。Synthetaic公司的雅思科斯基将这些照片与卫星影像做交叉比对。他说，"我们发现气球在90秒内就飞出了台湾海岸线之外"。

台湾政府向《广角镜》表示，他们相信那是一个气象气球，但是雅思科斯基不同意这个说法。他对BBC表示，"以气球的直径以及其运行高度似乎相似这一点判断，它很像是美国还有日本上空飞过的那种气球"。

  • Der chinesische Ballon wird von einem Kampfflugzeug abgeschossen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    击落

    中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

  • Marineschiffe kreuzen im Absturzgebiet vor der US-Ostküste

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    搜寻

    被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

  • Mitglieder einer Einheit für Kampfmittelbeseitigung bei der Bergung eines Ballon-Trümmerteils aus dem Meer.

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    打捞

    看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

  • Ein Teil der Ballonhülle wird aus dem Meer gezogen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    残骸

    由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

  • US Navy Soldaten operieren mit Spezialgerät bei der Bergungsoperation

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    工具

    美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

  • USA | Abgeschossener Chinesischer Überwachungsballon wird durch US Marine geborgen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    寻获

    美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

  • Titel chinesischer Zeitungen in Los Angeles zum Ballonabschuss

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    升级

    美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。

    作者: Florian Meyer


台湾曾驳斥气球进入其领空

今年2月初，美国击落飞经上空的中国"间谍气球"后，中国外交部发言人毛宁表示，"这次事件完全是不可抗力导致的意外"，是"偶发意外事件"。随着不断发现过去还有更多的中国飞艇、气球飞经别国领空，北京官方的"偶发"说法是否还能自圆其说值得关注。

美国媒体当时曾有报道，称中国有一支气球舰队，对全球40多个国家实施监控。此后，《金融时报》援引台湾高级官员报道，近几年有数十个中国军方气球飘入台湾空域。不过，台湾国防部反驳了这一说法

2月14日，台湾国防部情次室黄文启少将在例行新闻会上表示，台海周边空域出现的空飘气球，绝大部分用于气象探测，体积较小、重量较轻，飞行到一定高度即自行爆裂消失。他还说，"这些气球大多在台湾的外海，而不上台湾的上空"；"当气球对国家安全与民生产生威胁时，会进行处置"，"但我国至今并未遇过须以致命性武器武力去摧毁的目标"。

台湾军方周二（6月27日）对BBC发表的调查报告做出回应称，若研判氣球對我國有威脅，將加以擊落與摧毀。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

（根据BBC等综合报道）

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