BBC记者辞京赴台事件持续发酵

(德国之声中文网) 中国外交部发言人华春莹在新闻发布会上说："沙磊(John Sudworth)他走了也就走了。问题是反咬一口、倒打一耙，还纠集了BBC和所谓的FCCC(驻华外国记者协会)发声明，摆出了一副受害者的架势，这是我们不能接受的。"

此前，沙磊在一档BBC广播节目里表示，他和家人离开中国，是因为留在那里变得越来越困难。他说自己受到监视，工作受阻挠，并面临法律诉讼的威胁和恫吓。"我们走得很匆忙，去机场一路上直到登机前都有便衣警察跟踪"。

BBC也发表官方声明，指出"沙磊将中国当局不希望全世界知道的真相曝光。BBC对沙磊在北京这段时间的获奖报道引以为傲，他仍是我们报道中国新闻的记者。"

驻华外国记者协会（FCCC）表示，沙磊过去两年在华工作期间，一直只能获得1到6个月的短期签证，而不是一般外国记者的一年期签证。 "沙磊和他在BBC的同事受到的刁难，是对驻华外国记者大规模的、以阻挠其工作为目的的骚扰和恫吓的一部分，并使他们的中方新闻助理陷于越来越大的压力。" FCCC在一份声明中表示。该组织本月发布的一份报告称，2020年，十多名为美国媒体工作的外国记者被中国当局驱逐，令中国的新闻自由状况急剧恶化。

BBC伦敦总部

前BBC记者：新闻观念的深刻分歧

在接受德国之声采访时，总部位于美国的保护记者委员会的亚洲项目协调员巴特勒(Steven Butler)指出，近期中国逼走多名外国记者，这表明在面对报道中国当局不喜欢的内容的外国记者时，北京正在采取更加激进的策略。"这也表明中国确实隐瞒了许多事情。"他建议驻华外国记者加倍小心自己身处的环境。

另一方面，巴特勒认为国际社会应该采取行动，让北京为其逼走记者的行为付出代价。他建议民主国家在和中国谈判时，必须将媒体准入问题也纳入到对华关系中，进行通盘考虑。"在某些时候，西方需要重新评估与中国的广泛关系，并将媒体报道作为更广泛的谈判的一部分放在桌面上。"

曾经担任过BBC驻北京记者的林慕莲(Louisa Lim)则对德国之声表示，外国记者被迫离开中国，也体现了更深层次的斗争。"这是一场比单纯的记者被赶走更深刻的斗争。从根本上说，中共认为西方新闻业是一种意识形态的工具，西方正利用这种工具来渗透他们的意识形态。"

这位曾经多次获奖、目前在墨尔本大学任教的资深华裔记者担心，随着越来越多的富有经验的记者离开中国，外国对中国新闻的报道将会萎缩，一些新闻机构将不得不更多使用中国官方宣传机构提供的素材。林慕莲猜测，这很可能成为中国官方媒体拓展影响力、争夺话语权策略的一部分。不过，在另一方面，迫使经验丰富的外国记者离开也会令中国当局丢失向外界传递讯号的途径，导致外国更加难以准确把握中国国内的政治思想潮流。

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