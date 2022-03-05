BBC恢复在俄罗斯的采访和播出

（德国之声中文网）上周五（3月4日）英国广播公司BBC宣布暂停该媒体记者在俄罗斯的采访工作。在此之前，俄罗斯国家杜马通过了一项法案，将传播有关俄军队的“虚假信息”定为犯罪。相关行为将被课以高额罚款和最高15年刑期。

根据该法案，散布有关俄罗斯军人的所谓的虚假信息、诋毁俄罗斯武装部队、呼吁对俄罗斯实施制裁的行为受法律制裁。

英国广播公司总裁蒂姆·戴维（Tim Davie）说，俄罗斯新通过的这项法律可能会“将独立的新闻报道过程定义为犯罪行为”，他警告说新闻工作者可能“仅仅因为从事新闻工作”而面临起诉。

不过BBC最新公布的声明指出，在俄罗斯恢复新闻广播是“在考虑到了新法律的同时，也考虑到从俄罗斯内部做出报道的迫切需要”。

声明中说：“在经过深思熟虑之后，我们决定在今天晚上（3月8日星期二）恢复来自俄罗斯的英文报道。”

声明中写道：“我们将按照BBC严格的编辑标准，独立、公正地讲述故事的关键部分。确保我们在俄罗斯的工作人员的安全仍然是我们的首要任务。”

一系列西方媒体暂停了从俄罗斯境内进行采访报道，包括《纽约时报》、加拿大广播公司、德国电视台一台和电视二台、彭博新闻社以及美国有线新闻网CNN和哥伦比亚广播公司。

（法新社）

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