 BBC恢复在俄罗斯的采访和播出 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

BBC恢复在俄罗斯的采访和播出

英国广播公司BBC宣布，恢复在俄罗斯的广播和新闻采访工作。俄罗斯国家杜马上周通过了一项法案，将传播有关俄军队的“虚假信息”定为犯罪。此后BBC宣布暂停在俄罗斯采访和播出。

BBC最新公布的声明指出，在俄罗斯恢复新闻广播是“在考虑到了新法律的同时，也考虑到从俄罗斯内部做出报道的迫切需要”。

BBC最新公布的声明指出，在俄罗斯恢复新闻广播是“在考虑到了新法律的同时，也考虑到从俄罗斯内部做出报道的迫切需要”。

（德国之声中文网）上周五（3月4日）英国广播公司BBC宣布暂停该媒体记者在俄罗斯的采访工作。在此之前，俄罗斯国家杜马通过了一项法案，将传播有关俄军队的“虚假信息”定为犯罪。相关行为将被课以高额罚款和最高15年刑期。

根据该法案，散布有关俄罗斯军人的所谓的虚假信息、诋毁俄罗斯武装部队、呼吁对俄罗斯实施制裁的行为受法律制裁。 

英国广播公司总裁蒂姆·戴维（Tim Davie）说，俄罗斯新通过的这项法律可能会“将独立的新闻报道过程定义为犯罪行为”，他警告说新闻工作者可能“仅仅因为从事新闻工作”而面临起诉。

不过BBC最新公布的声明指出，在俄罗斯恢复新闻广播是“在考虑到了新法律的同时，也考虑到从俄罗斯内部做出报道的迫切需要”。

声明中说：“在经过深思熟虑之后，我们决定在今天晚上（3月8日星期二）恢复来自俄罗斯的英文报道。”

声明中写道：“我们将按照BBC严格的编辑标准，独立、公正地讲述故事的关键部分。确保我们在俄罗斯的工作人员的安全仍然是我们的首要任务。”

一系列西方媒体暂停了从俄罗斯境内进行采访报道，包括《纽约时报》、加拿大广播公司、德国电视台一台和电视二台、彭博新闻社以及美国有线新闻网CNN和哥伦比亚广播公司。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

烏克蘭危機的另一戰場：打擊假信息如何跨海合作？

烏克蘭戰火延燒之際，全球各地有一群人正在另一個虛擬戰場奮鬥，他們是——事實核查人員。這場沒有煙硝味的跨國資訊戰，早已隨著俄羅斯入侵烏克蘭而開打。超過45個國家的事實核查中心，正跨國緊密合作對抗假信息。德國之聲訪問多位專家，解讀俄烏戰事背後的假信息。  

莫斯科立法处罚传播军事“假信息”

俄罗斯国家杜马通过了一项法案，将传播有关俄军队的“虚假信息”定为犯罪。相关行为将被课以高额罚款和最高15年刑期。与此同时，俄罗斯当局也限制了对包括DW在内的一些国际新闻网站的访问。  

相关内容

Eine rot leuchtende Absperrung steht vor dem Gebäude der Deutschen Welle in Bonn. Russland hat der Deutschen Welle, dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, ein Sendeverbot erteilt. Zudem verfügte das russische Außenministerium am Donnerstag die Schließung des Korrespondentenbüros in Moskau und den Entzug der Akkreditierungen der Journalisten.

俄罗斯屏蔽德国之声网页 05.03.2022

德国之声（DW）网页在俄罗斯被封锁。莫斯科指控包括德国之声在内的多家西方媒体传播假新闻。德国之声台长林堡驳斥了俄方指控，强调DW是独立国际媒体，不是政府喉舌。

Deutsche Welle Global Media Forum 2017 / Monday, June 19, 2017 / Impression

德国之声抗议俄罗斯关闭本台驻莫斯科办公室 03.02.2022

俄罗斯撤销了德国之声驻该国人员的记者证，关闭DW驻莫斯科的办公室，并终止DW在该国的广播。莫斯科当局还计划采取进一步措施。这被认为是对德国监管部门此前禁播俄罗斯官媒RT的报复。德国之声明确表示，对于俄罗斯的新闻报道不会因为莫斯科的这一举动而停止。

UK: Das Broadcasting House in London ist seit 2013 der Hauptsitz der British Broadcasting Corporation (BBC). Foto vom 09. Mai 2018.

BBC驻华记者悄声辞京赴台 华春莹问“他跑什么” 31.03.2021

BBC驻华记者沙磊在北京工作两年后，一周前悄然离开中国。他表示，在中国工作变得越来越困难，个人安全也面临威胁。

广告

媒体看中国

Symbolbild | Flaggen Russland China

德语媒体：中国会去调停俄乌危机吗？

俄罗斯对乌克兰发动军事行动以来，中国政府的立场一直备受关注。一些观察家认为，习近平是当今世界唯一能够对普京施加影响的大国领导人。  