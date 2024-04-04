AUKUS護台海？美「印太沙皇」罕表態

（德國之聲中文網）有「印太沙皇」之稱的美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）週三（4月3日）出席智庫新美國安全中心（CNAS）的活動時，罕見將美英澳安全聯盟（AUKUS）與台海連結。他表示，AUKUS的潛艦計畫「在各種情況下都具有巨大影響，包括（台灣）海峽兩岸的情形」。

「這種平衡、額外的能力，將有助於更廣泛地加強威懾，我認為AUKUS有讓多個國家的潛艇密切協調行動的潛力。」坎貝爾主張，與其他國家在外交及國防領域上的密切合作，都能廣泛的促進和平與穩定。

AUKUS威懾中國

值得注意的是，自AUKUS在2023年正式公布協議以來，英美澳三國鮮少公開把該協議與台海日益緊張的局勢進行連結。澳洲政府過去也表示，該國「不保證」在任何涉及台灣的軍事衝突之中支持美國。

今年3月，英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）接受澳洲媒體《ABC》採訪時指出，全球局勢已比多年前變得更加危險，並稱中國當前的做法為「劃時代的挑戰」，「我們不希望看到任何單方面行動，來改變中國和台灣之間的局勢」。

儘管卡梅倫稱，AUKUS可能成為威懾中國在印太地區野心的主要因素，但並未直接提及該協議在兩岸議題上的影響。

對此，中國外交部發言人林劍在今年3月曾批評AUKUS「搞陣營對抗、拼湊排他性小圈子，違背時代潮流，也不符合地區國家共同意願」，並指中方對該聯盟「有嚴重關切和強烈擔憂」。

加強日菲聯盟

坎貝爾3日在活動中亦提及，日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）將於4月10日在白宮會晤，並於11日與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）進行三方峰會。

他表示，拜登與岸田的會晤象徵著美日關係「大規模現代化」，預告該場峰會將為兩國的安全伙伴關係帶來「歷史性更新」，並採取措施讓美國及日本能在開發及共同生產重要軍事與國防裝備方面進行更多合作。

三方峰會則意味著美日菲將有更多接觸，包括南海議題。坎貝爾說：「這將是前所未有的三方接觸......你們會看到3個國家都做出承諾，在南海和其他區域進行更密切的協調和接觸。」

此前，美媒《政客》引述消息人士說法，拜登、岸田及小馬科斯將於下週的三方峰會後，宣布於今年在南海進行聯合海軍巡航，成為對抗中國的一項重大舉措，也預期會引發北京強烈反彈。

另外，國防部官員及知情人士透露，白宮還計畫宣布將認真考慮讓日本成為AUKUS的「技術合作夥伴」。對此，白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）當時回應，3位領導人將討論進一步促進印太地區和平與安全的方法，並未提供進一步細節。

近幾個月以來，中國與菲律賓在南海爭議水域的緊張局勢加劇，中國海警船多次向菲律賓海警船發射高壓水炮，造成菲方人員受傷，讓美方擔心中國與菲律賓有可能爆發公開衝突。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

（綜合報導）

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