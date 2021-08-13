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亚太经济合作组织是亚太区内各地区之间促进经济成长、合作、贸易、投资的一个论坛组织。
始创于1989年，缩写APEC
台湾正积极争取参与美国即将在12月举办的民主峰会。对此，《环球时报》主编胡锡进措辞强硬地表示，大陆决不会允许蔡英文与会，否则将是“对一个中国原则的宣战”。
台湾的台积电正在扩大其全球的生产据点。日本媒体引述消息人士指出，台积电正评估到日本设厂供应其当地最大客户索尼，该厂最快可能在2023年启动营运。
亚太经合组织周五（7月16日）以视频方式举行领导人非正式会议。中国领导人习近平在会上发表讲话时宣布，中国将向该组织捐资，成立一子基金，以应对疫情、促进经济复苏。
习近平曾表态中方将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），但日本首相菅义伟直言「恐怕很困难」。专家告诉德国之声，中国的表态宣示意味较重，不太可能实际行动。
时隔8个月没有互动之后，特朗普和习近平再度见面，不过他们是在APEC虚拟峰会上隔空同台。习近平在讲话中表示，中国将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP。而频频发推的与会者特朗普则显得心不在焉，他的讲话内容也未对外公开。
同新冠病毒做斗争本周出现了第二个福音：Moderna的疫苗有着近95%的有效性！此外，RCEP签了，推动国际合作的APEC也正在举行。
特朗普大概率败选后，习近平采取了反守为攻的态势。先是和多国缔结了世界上最大的自由贸易协定，然后又在最新的APEC会议上以多边主义先锋的姿态示人。
上周美国总统特朗普没有出席东盟峰会，结果15国就签订了RCEP贸易协定。官员透露，在此背景下，特朗普有望出席亚太经济合作会议(APEC)线上峰会。
台积电创始人张忠谋将于11月20日作为台湾代表参加线上举行的亚太经合组织“经济领袖会议”。台湾民间团体呼吁他在会议期间倡议成立亚太人权法院，并向中国政府提出包括李明哲在内的人权遭迫害者名单。
周五又有约7.5万人在智利首都圣地亚哥示威，抗议贫富悬殊现象以及医疗、教育费用高昂。示威期间再度发生纵火和抢劫行为。此前该国因抗议而取消了包括APEC在内的两大国际会议。
黄之锋被DQ，APEC临时取消，四中全会落幕……花3分钟，看7张图，速览一周大事。
智利国内抗议不断，智利总统皮涅拉在当地时间30日宣布，停办两大国际会议，其中一个是原定在11月举办的APEC领导人非正式会议。由于中美双方原定在APEC峰会见面并签署第一阶段的贸易协议，这个消息让中美双方措手不及。
美国总统特朗普29日才说中美贸协进度提前，30日美国又传出贸协来不及在APEC上完成签署的消息。白宫强调只是要确认细节，但魔鬼就藏在细节里，其中也许还跟新疆有关。在纽约，23国齐声批评中国迫害维吾尔少数民族。北京领导层大为不满，作出愤怒反应。
智利的暴力示威尽管是由地铁票涨价直接引发，但是专家认为，民众的不满情绪积蓄已久。距离在此举行的APEC峰会只有不到一个月时间了，皮涅拉政府举步为艰。
美中两国对抗的真正动机是什么？北京是否真的应该摒弃其“以技术换市场”的外贸政策？德语报刊评论版，关注了这些话题。
即便特朗普本人并没有出席今年的亚太经合组织峰会，巴布亚新几内亚的会场内依然充满着火药味。美国副总统彭斯与中国国家主席习近平各自发表措辞强硬的演讲，其他小国则担心无法在这场大国相争中置身事外。
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