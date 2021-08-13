为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

APEC

亚太经济合作组织是亚太区内各地区之间促进经济成长、合作、贸易、投资的一个论坛组织。

始创于1989年，缩写APEC

On May 10, President Tsai Ing-wen addressed the Alliance of Democracies (AoD) Foundation's fourth annual Copenhagen Democracy Summit by video. (Courtesy of Taiwan's Presidential Office) via Wen-Yee

台湾争取参加民主峰会 《环时》：决不允许蔡英文与会 13.08.2021

台湾正积极争取参与美国即将在12月举办的民主峰会。对此，《环球时报》主编胡锡进措辞强硬地表示，大陆决不会允许蔡英文与会，否则将是“对一个中国原则的宣战”。

epa05349567 A picture made available on 07 June 2016 shows a logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), the world's largest contract chipmaker, in Tainan, south Taiwan, 26 May 2016. On 07 June 2016, TSMC Chairman Morris Chang told a shareholders' conference in Hsinchu, west Taiwan, that TSMC will reach 5-10 percent growth in 2016 despite weak global economy which is dragging down the semiconductor industry. Chang called the up-coming 7-nonameter manufacturing process a competition with two major players, TSMC and South Korea's Samsung. TSMC saw its 2015 revenues rise 10.6 percent and profits up 16.2 percent from 2014 respectively. EPA/DAVID CHANG +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

台积电评估赴日设厂 媒体：最早2023年启用 22.07.2021

台湾的台积电正在扩大其全球的生产据点。日本媒体引述消息人士指出，台积电正评估到日本设厂供应其当地最大客户索尼，该厂最快可能在2023年启动营运。
In this photo provided by Malaysia's Department of Information, monitors show Chinese President Xi Jinping delivering speech via virtual meeting during the APEC CEO Dialogues 2020, ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' summit in Kuala Lumpur, Malaysia Thursday, Nov. 19, 2020. (Nazri Rapaai/Malaysia Department of Information via AP) |

习近平：中国资助APEC“应对疫情和经济复苏”子基金 16.07.2021

亚太经合组织周五（7月16日）以视频方式举行领导人非正式会议。中国领导人习近平在会上发表讲话时宣布，中国将向该组织捐资，成立一子基金，以应对疫情、促进经济复苏。 
FILE - This combination of file photos show Japan's then Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, left, in Tokyo on April 1, 2019 and Chinese President Xi Jinping in Beijing on Sept. 11, 2019. New Japanese Prime Minister Yoshihide Suga said he and Chinese President Xi agreed in talks Friday, Sept. 25, 2020 to work closely together by holding high-level meetings including summits, but did not discuss the possibility of a visit by Xi to Japan. (AP Photo/File)

中国想进CPTPP 日本首相直言「困难」 04.01.2021

习近平曾表态中方将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），但日本首相菅义伟直言「恐怕很困难」。专家告诉德国之声，中国的表态宣示意味较重，不太可能实际行动。
In this photo provided by Malaysia's Department of Information, monitors show Chinese President Xi Jinping delivering speech via virtual meeting during the APEC CEO Dialogues 2020, ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' summit in Kuala Lumpur, Malaysia Thursday, Nov. 19, 2020. (Nazri Rapaai/Malaysia Department of Information via AP) |

特习数月首次同台 APEC峰会引关注 21.11.2020

时隔8个月没有互动之后，特朗普和习近平再度见面，不过他们是在APEC虚拟峰会上隔空同台。习近平在讲话中表示，中国将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP。而频频发推的与会者特朗普则显得心不在焉，他的讲话内容也未对外公开。
Indonesien Bogor | Joko Widodo unterschreibt Handelsabkommen

七张图看一周大事 21.11.2020

同新冠病毒做斗争本周出现了第二个福音：Moderna的疫苗有着近95%的有效性！此外，RCEP签了，推动国际合作的APEC也正在举行。
(201119) -- BEIJING, Nov. 19, 2020 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping delivers a keynote speech at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Dialogues via video link, in Beijing, capital of China, Nov. 19, 2020. (Xinhua/Li Xueren) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

APEC峰会：习近平向“脱钩”和“小圈子”说不 19.11.2020

特朗普大概率败选后，习近平采取了反守为攻的态势。先是和多国缔结了世界上最大的自由贸易协定，然后又在最新的APEC会议上以多边主义先锋的姿态示人。
TOPSHOT - US President Donald Trump delivers an update on Operation Warp Speed in the Rose Garden of the White House in Washington, DC on November 13, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

特朗普周五确定出席APEC 无计划再办G7 19.11.2020

上周美国总统特朗普没有出席东盟峰会，结果15国就签订了RCEP贸易协定。官员透露，在此背景下，特朗普有望出席亚太经济合作会议(APEC)线上峰会。
In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan President Tsai Ing-wen,center with U.S. Under Secretary of State Keith Krach at left and Morris Chang, former chairman of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pose for a photo inside Tsai's presidential residence in Taipei, Taiwan on Friday, Sept. 18, 2020. China's military sent 18 planes including fighter jets over the Taiwan Strait in an unusually large show of force Friday as a U.S. envoy held a day of closed-door meetings on the self-governing island claimed by China. (Taiwan Presidential Office via AP) |

张忠谋代表台湾参加APEC 民间团体盼为人权发声 12.11.2020

台积电创始人张忠谋将于11月20日作为台湾代表参加线上举行的亚太经合组织“经济领袖会议”。台湾民间团体呼吁他在会议期间倡议成立亚太人权法院，并向中国政府提出包括李明哲在内的人权遭迫害者名单。

Demonstrators wave flags during a protest against Chile's government in Santiago, Chile November 8, 2019. REUTERS/Jorge Silva

动荡继续 数万智利民众抗议社会不公 09.11.2019

周五又有约7.5万人在智利首都圣地亚哥示威，抗议贫富悬殊现象以及医疗、教育费用高昂。示威期间再度发生纵火和抢劫行为。此前该国因抗议而取消了包括APEC在内的两大国际会议。
Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

七张图看一周大事 02.11.2019

黄之锋被DQ，APEC临时取消，四中全会落幕……花3分钟，看7张图，速览一周大事。
30.11.2019, Chile, Santiago: Sebastian Pinera (M), Präsident von Chile, spricht neben Außenminister Teodoro Ribera und Umweltministerin Carolina Schmidt auf einer Pressekonferenz. Chile hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt. Pinera begründete dies am Mittwoch in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land. Foto: Sebastian Beltran Gaete/Agencia Uno/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

智利临时取消APEC峰会 中美贸易协定去哪签? 31.10.2019

智利国内抗议不断，智利总统皮涅拉在当地时间30日宣布，停办两大国际会议，其中一个是原定在11月举办的APEC领导人非正式会议。由于中美双方原定在APEC峰会见面并签署第一阶段的贸易协议，这个消息让中美双方措手不及。
This photo taken on October 14, 2019 shows containers stacked at the port in Qingdao, in China's eastern Shandong province. - China's imports and exports fell more than expected in September, official data showed on October 14, as US tariffs and cooling demand at home and abroad hit trade in the world's second largest economy. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中美贸协进度不明 新疆成谈判变数? 30.10.2019

美国总统特朗普29日才说中美贸协进度提前，30日美国又传出贸协来不及在APEC上完成签署的消息。白宫强调只是要确认细节，但魔鬼就藏在细节里，其中也许还跟新疆有关。在纽约，23国齐声批评中国迫害维吾尔少数民族。北京领导层大为不满，作出愤怒反应。
A protester returns a tear gas canister to police during clashes in Santiago, Chile, Monday, Oct. 21, 2019. Protests in the country raged into Sunday night despite President Sebastian Pinera cancelling a subway fare hike that prompted violent demonstrations. (AP Photo/Miguel Arenas) |

智利骚乱：和谐背后的社会不公 23.10.2019

智利的暴力示威尽管是由地铁票涨价直接引发，但是专家认为，民众的不满情绪积蓄已久。距离在此举行的APEC峰会只有不到一个月时间了，皮涅拉政府举步为艰。
Papua New Guinea's Prime Minister Peter O'Neill shakes hands with China's President Xi Jinping during a meeting in Port Moresby, Papua New Guinea November 16, 2018. REUTERS/David Gray/Pool

德语媒体：美国为何而担忧？ 20.11.2018

美中两国对抗的真正动机是什么？北京是否真的应该摒弃其“以技术换市场”的外贸政策？德语报刊评论版，关注了这些话题。
18.11.2018 (L to R-front row) Chile's President Sebastian Pinera, China's President Xi Jinping, Papua New Guinea's Prime Minister Peter O'Neill, Japan's Prime Minister Shinzo Abe and US Vice President Mike Pence wave with (back row L to R) Peru's Foreign Minister Nestor Popolizio, Philippine President Rodrigo Duterte, Russia's Prime Minister Dmitry Medvedev, Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong, South Korea's President Moon Jae-in and Thailand's Prime Minister Prayut Chan-O-Cha as they pose for a family photo during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Port Moresby on November 18, 2018. (Photo by SAEED KHAN / AFP) (Photo credit should read SAEED KHAN/AFP/Getty Images)

中美吵架 致APEC宣言流产 18.11.2018

即便特朗普本人并没有出席今年的亚太经合组织峰会，巴布亚新几内亚的会场内依然充满着火药味。美国副总统彭斯与中国国家主席习近平各自发表措辞强硬的演讲，其他小国则担心无法在这场大国相争中置身事外。
显示更多文章