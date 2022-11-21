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亚太经济合作组织是亚太区内各地区之间促进经济成长、合作、贸易、投资的一个论坛组织。
始创于1989年，缩写APEC
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。
俄罗斯的炮火袭击造成乌克兰数百万家庭断电，APEC领袖峰会上大部分成员国谴责俄罗斯的侵略行径。与会的法国总统马克龙说，"这场战争也是你们面临的问题"。
APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會週五（11月18日）登場。隨著美中在亞太地區的競逐日益白熱化，中國國家主席習近平在峰會前稱，亞太地區不是任何人的後花園，不應成為大國競爭的舞台，警告要避免冷戰再現。
印尼將在今年11月中舉行G20領袖高峰會，而該國總統佐科威應中國領導人習近平邀請，於25日至26日訪問北京。專家認為，此行目的之一是要邀請習近平親自出席峰會。
俄罗斯首次公布受制裁的美国和加拿大公民名单，其中包含两国领导人和众多高阶官员。泽伦斯基在媒体上表示外交是结束战争的唯一途径，也强调要让俄罗斯赔偿战争损失。俄罗斯的前石油大亨和退休西洋棋大师皆被列入「外国代理人」名单。
这是全球各国领导人本年度的最后一次齐聚。在最新举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人线上会议期间，各国领导人都发表了对当前世界时局的分析和展望。习近平在会上发出警告称：亚太地区绝不能回到冷战时期的紧张局势中去。
台湾正积极争取参与美国即将在12月举办的民主峰会。对此，《环球时报》主编胡锡进措辞强硬地表示，大陆决不会允许蔡英文与会，否则将是“对一个中国原则的宣战”。
台湾的台积电正在扩大其全球的生产据点。日本媒体引述消息人士指出，台积电正评估到日本设厂供应其当地最大客户索尼，该厂最快可能在2023年启动营运。
亚太经合组织周五（7月16日）以视频方式举行领导人非正式会议。中国领导人习近平在会上发表讲话时宣布，中国将向该组织捐资，成立一子基金，以应对疫情、促进经济复苏。
习近平曾表态中方将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），但日本首相菅义伟直言「恐怕很困难」。专家告诉德国之声，中国的表态宣示意味较重，不太可能实际行动。
时隔8个月没有互动之后，特朗普和习近平再度见面，不过他们是在APEC虚拟峰会上隔空同台。习近平在讲话中表示，中国将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP。而频频发推的与会者特朗普则显得心不在焉，他的讲话内容也未对外公开。
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