 APEC設晚宴迎各國嘉賓 誰與誰同坐？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2022

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时政风云

APEC設晚宴迎各國嘉賓 誰與誰同坐？

APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？

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