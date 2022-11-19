APEC設晚宴迎各國嘉賓 誰與誰同坐？

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APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周二G20领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会晤。日本首相岸田文雄确认周四将在泰国参加日中首脑面对面会谈。相当长时间以来，澳中、日中关系均处于紧张状态。澳、日两国都希望可以同中国改善关系。
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