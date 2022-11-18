APEC設晚宴迎各國嘉賓 誰與誰同坐？

白宫：拜登将敦促习近平约束朝鲜

美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。