APEC設晚宴迎各國嘉賓 誰與誰同坐？

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APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
俄罗斯的炮火袭击造成乌克兰数百万家庭断电，APEC领袖峰会上大部分成员国谴责俄罗斯的侵略行径。与会的法国总统马克龙说，"这场战争也是你们面临的问题"。
亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會週五（11月18日）登場。隨著美中在亞太地區的競逐日益白熱化，中國國家主席習近平在峰會前稱，亞太地區不是任何人的後花園，不應成為大國競爭的舞台，警告要避免冷戰再現。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周二G20领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会晤。日本首相岸田文雄确认周四将在泰国参加日中首脑面对面会谈。相当长时间以来，澳中、日中关系均处于紧张状态。澳、日两国都希望可以同中国改善关系。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
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