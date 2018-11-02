APEC聚焦一带一路 习近平向岛国招手

(德国之声中文网) 路透社报导，西方外交官表示，中国国家主席习近平週五 (11月17日) 将在亚太经合组织峰会 (APEC) 向太平洋岛国领袖推广一带一路基础建设计画，而西方国家也谨慎观望北京是否趁机拓展势力。

汤加王国首相波希瓦 （Akilisi Pōhiva）是其中一个预计在APEC与习近平会面的太平洋岛国领袖。他的政策顾问赛尼图利 (Lopeti Senituli) 表示，汤加目前正与中国讨论加入一带一路的细节。也有消息指出，瓦努阿图、库克群岛及纽埃已同意加入一带一路。但瓦努阿图外交部长雷根瓦努 (Ralph Regenvanu) 在推特上回讯息表示，并不清楚该国政府是否已答应加入一带一路。

让太平洋与中国接轨

对多数太平洋岛国来说，中国能协助建造基础建设与加速发展。此外，大部分太平洋岛国领袖很难抗拒透过一带一路获得与中国市场接轨的机会。而对中国来说，将势力拓展到太平洋不仅能让中国突破西方国家试图抑制其海上扩张的策略，也让中国在国际论坛上得到更多国家支持。

目前太平洋岛国欠中国的优惠债务高达13亿美元，这也让西方国家担忧太平洋岛国未来将更容易屈服于中国的外交势力下。

抗衡一带一路

美国的美中经济安全审查委员会(USCC)在週三 (11月14日) 发布一份报告，建议美国政府设立一项基金来对抗中国对发展中国家输出的?中式?基础设施融资交易。为了增强西方国家与太平洋岛国的关係，澳洲上週也宣布提供21亿美元的基础建设发展贷款与基金给太平洋岛国。

名资深中国官员週二 (11月13日) 重申，没有国家能阻挡中国与太平洋岛国的合作。自从习近平2013年揭露一带一路的蓝图后，西方政府一直怀疑，北京想假借提升各国经济名义来强化自身势力。

中国週一 (11月12日) 在一带一路的官方网站上宣布，斐济承诺加入一带一路。

杨威廉/夏立民 （路透社等）