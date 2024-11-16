APEC秘鲁现场：中国的“实质影响力”究竟做到何种地步？

在APEC峰会期间，中国展示了其在东道国秘鲁的影响力。专家分析指出，长期博弈是中国的地缘政治与商业哲学。南美棋盘上胜负还未到最后，但中国占的面积只会愈来愈广。

（德国之声中文网）秘鲁时间的11月14日（亚洲时间15日），对中国来说是展现巨大经济成就的时刻。中国国家主席习近平，在利马的政府宫远端出席了秘鲁新港口“钱凯港”落成典礼。未来这个港口将大大缩短海运的时间，并取代洛杉矶的长滩港等，成为新一代巨型货柜港口。

落成仪式上，习近平与秘鲁总统博鲁阿尔特笑容满面的握手，展现出难得地自在。来到南美洲，也让习近平似乎相当放松。或许这也不意外，这十年来，中国持续在南美洲开疆辟土，已经实质将影响力深入当地，成果斐然。

“中国在秘鲁的游戏”

秘鲁当地《Hildebrandt》画报，以一面棋盘、辅以红白两色棋子，当中近乎一半都是红色，标题写上“中国在秘鲁的游戏”，文中更引述秘鲁政府高层称：“老实说，这次APEC的明星就是习近平，而不是拜登了”。

该画报中特稿写到：“中国人喜好围棋，与西洋棋不同的是，围棋不是谁称王，而是谁能够主宰棋盘。这几年，习近平把秘鲁变成他的棋盘。而今，胜利似乎显而易见”。

钱凯港似乎提供巨大工作机运，《共和报》绘声绘影地称：“未来物流业跟工程业，可说是我国最抢手的行业了”。根据《Hildebrandt》画报引述资料，显示目前进军秘鲁当地的中国企业超过200间，总投资超过310亿美元。

“中国和秘鲁：从长城到马丘比丘” 图像来源: Cheng Chung-Lan/DW

就连APEC官方发给记者的西文手册封面，居然直接印上“中国和秘鲁：从长城到马丘比丘”的简体字。这样大胆向中国示好，让现场的记者不禁哑然失笑。中国对秘鲁的“实质影响力”，似乎已经很深远。

对此，秘鲁历史悠久名校，圣马科斯国立大学的国际工商管理学术部副教授，专长海港城市经济的加拉多 （Edgar Gómez Gallardo），在接受德国之声访问时，给出其自身分析。

德国之声另现场访问了“秘鲁国家青年网络 - RENAJUV”的青年记者阿尔方索（Johar Alfonso Estrella Arenas）与卡洛斯（Carlos Espinoza Gomez），聆听他们在秘鲁当地如何感受中国的经济拓展。

“从钱凯到上海”当地流传

钱凯港的落成，可说是让当地媒体兴奋莫名，多家电视台直接从港口当地直播。加拉多称：“钱凯港的开通，是标志著秘鲁及中南美洲加速发展取得重大进展。这个由中国投资主导的大型计画，是有潜力将秘鲁转变为全球贸易的战略物流中心，促进亚洲和南美洲之间的联系”。

加拉多不仅大力稱贊外，还表示“钱凯港还将促进经济发展、创造就业和港口基础设施现代化。在区域层面，它将增强中南美洲作为贸易区的竞争力，促进货物交换，并巩固国际海运新价值链”。

阿尔方索则谈言“这几年来，秘鲁全国新闻都集中在中国投资上，最受关注的正是钱凯港，该港将成为中国和秘鲁之间的主要贸易中心”。他笑称，“从钱凯到上海”真的是现在广为流传的名言了。

目前中国仍在秘鲁投资许多矿区，秘鲁也是中国重要的矿产进口国之一。卡洛斯则称“对于每个秘鲁人来说，街上遇到华裔，或听说过中国已经都是很常见的。中国长年投资集中在采矿业。秘鲁有首钢、中铝等矿业公司开发矿产资源”。

钱凯港工地 图像来源: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

但卡洛斯也坦言：“盡管如此，过去由于政治腐败问题，开采这些采矿资源的人并没有感受到好处。因此从这个意义上说，钱凯港是中国第一个真正让秘鲁人民切身感受到、让我们寄予厚望的重大投资吧”。

中国能主导南美经济？

随著这几年中国在南美攻城掠地，中国政府持续在各项计画上投入大量资金。外界认为，南美经济将从过去的“美国后花园”转为中国主导。是否会担忧未来经济主导地位变成中国支配？德国之声也对此提出疑问。

加拉多副教授则称：“盡管中国一直在包括钱凯港在内的南美洲进行了大量投资，但‘经济主导地位’的概念是很复杂的，这取决于各国如何管理其贸易关系”。

因此加拉多预计，包括秘鲁在内的南美经济体，将透过促进技术和知识转移、生产的可持续性和多样化，充分把握从这些投资中受益的机会。他称：“最重要的仍是如何保持平衡，利用这些透明、尊重的战略联盟，而不损害经济主权或国家利益，促进互惠互利的发展”。

与中国在南美的贸易战 特朗普已经输了？

阿尔方索认为，南美应该从地区国家建立经济联盟。他称“在拉丁美洲地区，钱凯港的建立引起了厄瓜多和智利两国的厚望，甚至智利也考虑复制类似的港口来与秘鲁竞争，这为拉美国家的经济发展开辟新的道路”。在钱凯港落成后，智利前交通部长也批评智利“脚步太慢”。

中美竞争间的祕鲁

然而，钱凯港的落成也引来西方世界的担忧，尤其该港吃水很深，可以容纳军舰，引发将来“挪为军用”的疑虑。加上当前全世界都在关注“全球南方”的，南美洲、包括秘鲁的海洋经济如何在美国和中国间取得平衡，甚为重要。

《Hildebrandt》画报称：“中国在秘鲁的投资，不单是数字问题，更是地缘政治问题。他们选择性地将根据地设在秘鲁，并慢慢组装他们的机器。习近平深黯下棋之道，目的就是要将美国逼到绝境”

对此，加拉多副教授称，秘鲁必须以战略眼光平衡其海洋经济，同时保持务实、道德和多元化的外交政策才是。他说：“中、美、欧都是重要的战略伙伴，但层面不同。虽然中国作为贸易伙伴目前处于领先地位，但美国和欧洲都与该地区保持长久历史、文化和经济联系”。

加拉多分析，秘鲁在中美的平衡，是必须建立在市场多元化、加强秘鲁出口竞争力、巩固优先考虑可持续性的多边联盟、技术、知识和研究的真正转让以及长期发展的基础上。他称，秘鲁会避免过度依赖单一合作伙伴。

记者卡洛斯则称：“事实上是，我相信秘鲁经济会凭藉自身力量，找到与整个地区经济的平衡。钱凯港是会促进秘鲁GDP的成长，然而，这个计画不仅是帮助秘鲁与中国的直接贸易，也是帮助整个拉丁美洲”。

因此，卡洛斯认为正是出于这个原因，美国才认为其在拉丁美洲的现有影响力正处于危险之中，也对钱凯港的运作表示担忧（其影响力）。

中国未来投资将更多？

根据中国官方数据，中国连续10年成为秘鲁第一大贸易伙伴及第一大出口市场。2023年，秘鲁对华出口占秘鲁出口总额的36%。这几年，中国国企等“买”下秘鲁国企也是不遗余力。

其中包括，中国长江电力于2019年收购了该国的Luz der Sur电力公司，葛洲坝集团以钜额获得桥梁跟医院投标案，中国南方电网以29亿美元买下Enel电力，中国中铁投标秘鲁各建设案等，似乎“实质影响力”不言可喻。下一步就是华为的通讯与电动车的倾销。

中国印制的钱凯港介绍图 图像来源: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

《Hildebrandt》画报则称，中国已经在计划投资一条从伊卡到钱凯港的铁路，未来不单上海，连香港也要成秘鲁转运站。

不仅如此，根据秘鲁《共和报》指出，中国也在研拟一条长达3755公里的运输铁路，从巴西开始、一路穿越玻利维亚，最终抵达钱凯港。单是铁路基础设施就要至少100亿美金，中国展现出雄心勃勃的决心。

对于“实质影响力”，加拉多称：“确实，中国在秘鲁的经济影响力日益增强。然而，‘实质影响力’不仅取决于商业规模，还取决于项目开发的质量、做出的承诺、对当地利益的尊重，以及对​​国家经济发展、社会产生积极和可持续影响的能力等”。

德国之声问及未来秘鲁的挑战，加拉多称“秘鲁是面臨著增值生产部门现代​​化和多样化、减少不平等和打击腐败等挑战”。他认为秘鲁未来应该多吸引投资来促进综合发展、善用技术转移等才是关键。

“中国永远不会向俄罗斯、美国或是英国等直接参与冲突。他就是想长期博弈，这是中国的地缘政治与商业哲学”。《Hildebrandt》画报引述分析师伊达尔戈（Rafael Hidalgo）的话，道尽中国的政治性格。南美棋盘上胜负还未到最后，但中国占的面积只会愈来愈广。

#中美关系

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