APEC秘鲁峰会召开 最后一次“拜习会”将登场

在此次峰会上，拜登将于周六与习近平进行卸任前最后一次会谈。特朗普的政策前景已为此次峰会蒙上阴影。

（德国之声中文网）亚太经济合作组织（APEC）峰会周五（11月15日）在秘鲁首都利马召开，多位主要大国领导人出席。美国当选总统特朗普也将参会，这是他胜选后首次现身全球会议。

据主办方确认，与会政府首脑包括美国总统拜登、中国国家主席习近平、加拿大总理特鲁多、印度尼西亚总统苏比安托、日本首相石破茂以及澳大利亚总理阿尔巴尼斯等。

按照会议日程，政府首脑和其他代表在上午进行闭门讨论，下午与APEC商业咨询委员会成员会面。商业咨询委员会将于周三举行会议，呼吁APEC成员国促进包容性增长，优先考虑微型、小型和中型企业的需求，特别是由女性和原住民企业家领导的企业。

"虽然全球经济已表现出它的韧性，但APEC经济体正在应对持续的通货膨胀、经济差距、高利率，以及为绿色、气候适应性未来增加投资的迫切需要。"委员会主席朱莉娅·托雷布兰卡（Julia Torreblanca）表示。

拜登的告别峰会

此次APEC峰会可能成为拜登卸任前最后的国际会议之一。白宫官员称，他出席此次峰会以及随后前往巴西参加下周的二十国集团（G20）峰会将具有实质性意义，将重点讨论气候问题、全球基础设施建设以及打击毒品问题。

在此次峰会上，拜登将于周六与习近平进行一对一会谈。此外，他还将与韩国总统尹锡悦、日本首相石破茂以及秘鲁总统博卢阿尔特会面。

美国官员们表示，拜登还将利用此次峰会敦促盟友继续支持乌克兰抵抗俄罗斯的入侵，同时坚持推动以色列结束在黎巴嫩和加沙的战争。

特朗普的政策前景为此次APEC峰会蒙上阴影 资料图片 图像来源: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

特朗普的政策阴影

习近平已于周四抵达秘鲁，与博鲁阿尔特以视讯方式，共同参加了钱凯港开港仪式，这是中国"一带一路"倡议在中南美洲最具指标性的基础建设投资。有当地居民表示，港口建设威胁到他们的生计。

特朗普的政策前景为此次APEC峰会蒙上阴影，同时也影响正在阿塞拜疆举行的第29届联合国气候变化大会（COP29）以及下周在里约热内卢举行的G20峰会。

秘鲁已部署超过1.3万名武装部队人员维护APEC峰会召开期间利马的秩序。运输工人和商店老板发动了为期三天的抗议，反对政府纵容犯罪活动。

抗议活动已演变成抗议者与警方的冲突。周四，警方使用警棍驱散了愈加激烈的示威者。

（美联社、法新社）

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