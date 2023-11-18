APEC最后谈成了些什么？没谈成什么？

（德国之声中文网）在美国旧金山举行的为期两天的亚太经合组织（APEC）峰会周五（11月17日）闭幕并发表"金门宣言"，与会国承诺支持世界贸易组织改革，但在乌克兰战争和加沙战争问题上存在分歧。
美国总统拜登和中国国家主席习近平于周三举行了会谈，旨在缓解世界上这两个最大经济体之间的紧张关系。
拜登和习近平11月15日举行会晤
在整个会议期间，APEC的21个成员国（包括俄罗斯和穆斯林占多数的印度尼西亚和马来西亚）在俄罗斯入侵乌克兰战争和恐怖组织哈马斯袭击以色列之后的加沙战争问题上都存在分歧。
今年的APEC主席国美国发表的声明与去年该峰会的声明一样，称"大多数"APEC成员国"强烈谴责对乌克兰的侵略"。
声明说，与会各国领导人就加沙危机交换了意见，一些领导人反对将APEC主席国声明的言语用词纳入"金门宣言"，"理由是他们不认为APEC是一个讨论地缘政治问题的论坛"。
一部分APEC领导人，则传达了11月11日在利雅得阿拉伯-伊斯兰国家峰会达成的一致立场：呼吁立即停止在加沙的军事行动，拒绝接受以色列以自我防御为理由将其针对巴勒斯坦人的行动正当化。
与会国文莱、印度尼西亚和马来西于周六发表一份联合声明，要求立即、持久和可持续的在加沙地带实施人道主义休战，停止敌对行动。这三个国家是利雅得阿拉伯-伊斯兰国家峰会立场的支持者。
创造自由、开放、公平的投资环境
APEC"金门宣言"承诺共同努力，创造一个自由、开放、公平、非歧视、透明、包容和可预测的贸易和投资环境。
宣言说："我们致力于对世贸组织进行必要的改革，以改善其所有职能，包括开展讨论，以期在2024年前建立一个所有成员国都能使用的、全面的、运作良好的争端解决体系。"
尽管在乌克兰和中东战争问题上存在摩擦，但中美首脑会谈缓解了APEC成员国对这两个大国之间日益恶化的竞争趋势的担忧。
各国领导人在APEC会议现场
"拜习会"达成了恢复军方交流和遏制芬太尼生产的协议，表明两人一年以来的首次面对面会谈取得了一些切实进展，但两国的战略竞争态势并未出现重大转变。
习近平似乎达到了他的目的，赢得了美国的让步，换来了合作的承诺以及双边紧张局势的缓和--使得双方更专注于经济发展，以及向日渐撤离中国的外国投资者示好的机会。
拜登周五向其他APEC领导人发表讲话，敦促他们共同努力，确保人工智能带来更好的变化，而不是剥削工人或限制潜力。
拜登在APEC峰会的收获
拜登利用APEC峰会强调了美国经济的强劲趋势及其与其他太平洋国家的联系，尽管他在加强区域合作以对抗中国影响力以及加强工人权利的努力不太顺利。
国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）告诉路透社记者，拜登与习近平的会晤是一个急需的信号，表明世界需要更多的合作，也是就全球挑战尤其是气候改变合作的一个积极迹象。
美中关系的紧张在很大程度上与民主治理的台湾有关，中国声称台湾是自己的领土，引发了人们对超级大国之间发生冲突的担忧。
台湾的APEC特使、半导体企业家张忠谋（Morris Chang）周五在新闻发布会上说，他认为拜习会是一次"很好的会谈"。
他说，在APEC会议期间，他与拜登、美国副总统哈里斯和美国国务卿布林肯进行了非正式互动，但没有与习近平进行交谈。
为了遏制中国的影响力，拜登政府称将继续商谈一项雄心勃勃的亚洲贸易协定，作为他于2021年创建的印太经济框架（IPEF）的一部分。此前，美国前总统特朗普于2017年退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
然而，贸易专家和商业团体表示，即将到来的美国总统选举的压力和一些国家对强硬承诺的抵制使得印太经济框架达成协议的可能性不大。
（路透社）
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图说旧金山拜习会
抵达旧金山
11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。
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图说旧金山拜习会
相隔一年之后的“拜习会”
当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。
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图说旧金山拜习会
旧金山面貌一新
为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。
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图说旧金山拜习会
拜习对“美中竞争”解释不同
拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”
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图说旧金山拜习会
斐洛里庄园
美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。
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图说旧金山拜习会
红旗和野兽
中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。
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图说旧金山拜习会
拜登单独举行新闻发布会
会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。
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图说旧金山拜习会
美国商界晚宴
习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”
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图说旧金山拜习会
美国商界大巨头云集
据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”