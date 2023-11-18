APEC最后谈成了些什么？没谈成什么？

（德国之声中文网）在美国旧金山举行的为期两天的亚太经合组织（APEC）峰会周五（11月17日）闭幕并发表"金门宣言"，与会国承诺支持世界贸易组织改革，但在乌克兰战争和加沙战争问题上存在分歧。

美国总统拜登和中国国家主席习近平于周三举行了会谈，旨在缓解世界上这两个最大经济体之间的紧张关系。

拜登和习近平11月15日举行会晤

在整个会议期间，APEC的21个成员国（包括俄罗斯和穆斯林占多数的印度尼西亚和马来西亚）在俄罗斯入侵乌克兰战争和恐怖组织哈马斯袭击以色列之后的加沙战争问题上都存在分歧。

今年的APEC主席国美国发表的声明与去年该峰会的声明一样，称"大多数"APEC成员国"强烈谴责对乌克兰的侵略"。

声明说，与会各国领导人就加沙危机交换了意见，一些领导人反对将APEC主席国声明的言语用词纳入"金门宣言"，"理由是他们不认为APEC是一个讨论地缘政治问题的论坛"。

一部分APEC领导人，则传达了11月11日在利雅得阿拉伯-伊斯兰国家峰会达成的一致立场：呼吁立即停止在加沙的军事行动，拒绝接受以色列以自我防御为理由将其针对巴勒斯坦人的行动正当化。

与会国文莱、印度尼西亚和马来西于周六发表一份联合声明，要求立即、持久和可持续的在加沙地带实施人道主义休战，停止敌对行动。这三个国家是利雅得阿拉伯-伊斯兰国家峰会立场的支持者。

创造自由、开放、公平的投资环境

APEC"金门宣言"承诺共同努力，创造一个自由、开放、公平、非歧视、透明、包容和可预测的贸易和投资环境。

宣言说："我们致力于对世贸组织进行必要的改革，以改善其所有职能，包括开展讨论，以期在2024年前建立一个所有成员国都能使用的、全面的、运作良好的争端解决体系。"

尽管在乌克兰和中东战争问题上存在摩擦，但中美首脑会谈缓解了APEC成员国对这两个大国之间日益恶化的竞争趋势的担忧。

各国领导人在APEC会议现场

"拜习会"达成了恢复军方交流和遏制芬太尼生产的协议，表明两人一年以来的首次面对面会谈取得了一些切实进展，但两国的战略竞争态势并未出现重大转变。

习近平似乎达到了他的目的，赢得了美国的让步，换来了合作的承诺以及双边紧张局势的缓和--使得双方更专注于经济发展，以及向日渐撤离中国的外国投资者示好的机会。

拜登周五向其他APEC领导人发表讲话，敦促他们共同努力，确保人工智能带来更好的变化，而不是剥削工人或限制潜力。

拜登在APEC峰会的收获

拜登利用APEC峰会强调了美国经济的强劲趋势及其与其他太平洋国家的联系，尽管他在加强区域合作以对抗中国影响力以及加强工人权利的努力不太顺利。

拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）告诉路透社记者，拜登与习近平的会晤是一个急需的信号，表明世界需要更多的合作，也是就全球挑战尤其是气候改变合作的一个积极迹象。

美中关系的紧张在很大程度上与民主治理的台湾有关，中国声称台湾是自己的领土，引发了人们对超级大国之间发生冲突的担忧。

台湾的APEC特使、半导体企业家张忠谋（Morris Chang）周五在新闻发布会上说，他认为拜习会是一次"很好的会谈"。

他说，在APEC会议期间，他与拜登、美国副总统哈里斯和美国国务卿布林肯进行了非正式互动，但没有与习近平进行交谈。

为了遏制中国的影响力，拜登政府称将继续商谈一项雄心勃勃的亚洲贸易协定，作为他于2021年创建的印太经济框架（IPEF）的一部分。此前，美国前总统特朗普于2017年退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

然而，贸易专家和商业团体表示，即将到来的美国总统选举的压力和一些国家对强硬承诺的抵制使得印太经济框架达成协议的可能性不大。

（路透社）

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