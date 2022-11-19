APEC大多数国家谴责俄罗斯入侵乌克兰

（德国之声中文网）由于俄罗斯周四（11月17日）对乌克兰电网进行轰炸，数百万乌克兰人在周五开始用不上电。这是继周二的电网轰炸之后的进一步破坏。此时，基辅和其他一些乌克兰城市迎来了今冬第一场雪。

乌克兰总统泽连斯基周四说："目前，超过1000万的乌克兰人无电可用。"这几乎占到了乌克兰战前人口的四分之一。泽连斯基说，这次轰炸中，敖德萨、文尼察、苏梅和基辅等地区遭受的打击最大，许多城镇都报告了伤亡情况。

乌克兰军方周五（11月18日）报告在过去24小时内击落了两枚巡航导弹、五枚空射导弹和五架伊朗制造的Shahed-136无人机。

除了电网瘫痪之外，乌克兰其他能源基础设施也受到空袭的影响。乌克兰国家能源公司Naftogaz的负责人切尔尼绍夫(Oleksiy Chernyshov)说，俄罗斯在乌克兰东部"对天然气生产基础设施发动了大规模攻击"。

俄罗斯国防部周五表示，其周四的空袭目标是能源基础设施和它声称的"导弹制造设施"。

APEC大部分国家谴责俄罗斯发动侵略战争

在泰国曼谷参加亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会的21个国家发表了一份联合声明，其中大多数成员国"以最强烈措辞"谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。

联合声明写道："大多数成员国强烈谴责对乌克兰的战争，并强调它正在制造巨大的人类痛苦，并加剧全球经济中已有的脆弱性。"

但是，声明补充说，"对局势和制裁还有其他看法和不同评估"。

该声明使用的措辞与两天前在印度尼西亚巴厘岛发表的G20联合声明几乎相同。

参加此次会议的法国总统马克龙告诫亚洲国家，"这场战争也是你们面临的问题"。他敦促亚洲国家对谴责俄罗斯入侵乌克兰形成"越来越多的共识"。他说，法国希望建立一个更强大的反对战争的全球共识，以防止不同地区发生更多的动荡。

瑞典发现北溪管道被破坏的证据

一位瑞典检察官周五（11月18日）表示，该国调查人员在北溪管道受损现场发现了爆炸物的痕迹。

瑞典安全局说："这是一起严重的破坏案件。"并表示，"爆炸对天然气管道造成的广泛破坏已被记录在案"。

瑞典当局在其调查结果中没有指责任何国家或其他实体。

北溪1号管道是欧盟国家从俄罗斯进口天然气的主要通道。9月发生的水下爆炸使该管道停运，并加剧了俄罗斯入侵乌克兰造成的能源危机。

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（路透社、法新社、美联社、德新社）

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