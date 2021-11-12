APEC会议：全球各国领导人的“年终总结”

（德国之声中文网）据中国官媒报道，中国国家主席习近平周五在出席亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式线上会议时表示，经济和技术合作是非常重要的，该组织的各成员国应该加大对此投资。

亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议是在区域贸易和地缘政治紧张局势加剧，特别是在中美关系愈发紧张的情况下举行的 。

根据多家媒体的报导，中国国家主席习近平和美国总统拜登将于下周一举行备受瞩目的在线峰会。这两个超级大国希望防止世界上两个最大的经济体之间日益紧张的关系演变成全面冲突。

中国为本周有21个成员国领导人参与的亚太经合组织会议定下了基调，他在周四的一段视频中发出警告称：该地区决不能回到冷战时期的紧张局势中去。这一评论被认为是指美国及其地区盟友为削弱他们所认为的中国日益增长的经济和军事威胁所做的努力。

白宫表示，拜登在会上的议题包括目前为解决新冠大流行病和支持全球经济复苏所做的努力。它在一份声明中说："总统的参与表明了美国对印度-太平洋地区和多边合作的承诺。"

习近平登上此次亚太经合组织会议虚拟讲台的前一天，中国执政的共产党批准了一项罕见的决议，扩大了习近平的地位和权威，增强了他明年获得史无前例的第三个领导任期的可能性。

华盛顿和北京在从COVID-19大流行病的起源到中国不断扩大的核武库等问题上一直在争吵。美国官员认为，与习近平直接接触是防止世界上两个最大的经济体之间的关系陷入冲突的最佳途径。

观看视频 02:13 “亚洲的经济融合程度不低于欧洲”

北京也渴望避免对抗

在预期的拜登-习近平会晤之前，一位中国官员说，北京也渴望避免对抗，专注于 "积极竞争"，同时推动在气候危机和结束冠状病毒大流行等问题上的合作。该官员说，两国在苏格兰举行的联合国气候大会上公布的促进合作应对气候变化的框架协议，为即将举行的峰会发出了 "相当积极的信号"。

此次召开的会议是全球各国领导人今年最后一次多边会议，是在一系列会晤之后举行的。包括在罗马举行的备受瞩目的G20峰会和在苏格兰格拉斯哥举行的COP26气候会议。

由于东道主新西兰推出了强硬的新冠大流行病控制措施，2021年的亚太经合组织会议完全在网上举办。期间来自政界和商界的领导人强调了对抗新冠病毒、经济去碳化和可持续增长的必要性。

在周五的会议上，德国总理默克尔重申了疫苗接种在抗击大流行病中的重要性。并表示她退任总理职位后的德国"仍将继续是一个注重公平的伙伴"。。 称："默克尔总理，你不断地与世界接触，深思熟虑并愿意听取他人的观点，体现了你是一个真正的领导人，同时也是一个非常好的人。"

俄罗斯总统普京也在此次亚太峰会上发言。普京表示，尽管困难重重，但是俄罗斯的经济基本已经恢复到了新冠危机前的水平。如今各国合作的重点应该包括在医疗卫生领域的合作，尤其是和世界卫生组织的合作。

下一届亚太经合组织峰会将于明年在泰国举行。有官员表示，美国已经提出2023年主办一轮亚太经合组织会议的意愿，这是十多年来的第一次，尽管各方尚未就这一提议达成共识。

（路透社、今日俄罗斯等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。