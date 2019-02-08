AIT反独立公投 台外交部:审慎处理

(德国之声中文网) 根据《自由时报》，台独团体喜乐岛上个月底透过公开信呼吁立法院修正公投法，让台湾人能透过公投决定台湾的前途，并称将在2月28日公布立委联署结果。 此消息公布后，美国智库「布鲁金斯研究院」(Brookings Institute) 资深研究员卜睿哲 (Richard Bush) 周一 (2月11日) 致函喜乐岛，表示中国反台独的立场明确， 可能因台湾决定举行独立公投而以非和平的方式回应。 他也指出，美国一直以来都主张两岸任何一方都不应片面改变现状。

美国在台协会 (American Institute in Taiwan) 發言人孟雨荷 (Amanda Mansour) 周三 (2月13日) 表示，美国长期以来都不支持台湾透过公投宣示独立，而美国也反对台湾单方面改变台海现状。 然而，孟雨荷也指出，台湾是个民主成功故事，也是国际上的良善力量。 美国认为台湾深耕民主的决心，为所有华人展示一条更好的道路。

中央社报导，台湾外交部周三 (2月13日) 在例行记者会上表示，台湾作为一个负责任的政府，会尊重公民行使公投权利及其结果。 然而，台湾也须考虑在促进区域和平与稳定发展中扮演的角色，所以外交部将谨慎处理公投议题。

美国在台协会發言人孟雨荷周三 (2月13日) 表示，美国长期以来都不支持台湾透过公投宣示独立，而美国也反对台湾单方面改变台海现状。

远景基金会执行长赖怡忠周三接受中央社采访时表示，美方的表态代表它们希望提醒台湾不要因片面改变两岸关系，而破坏与美方的关系。 他说台湾应该看清楚台美发展的大局，并强调如果台湾在没有取得理念相近的伙伴支持下推动独立公投，将让台湾发展受阻碍。

他告诉中央社: 「今年是台湾关系法立法40周年，台美之间有许多重要活动将举行。 包括三月在台北举行的区域宗教自由对话。 」