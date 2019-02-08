AIT反独立公投 台外交部:审慎处理

美国在台协会周三透过声明表示不支持台独公投，并反对任何片面改变现状的行动。 台湾外交部则在周三晚上响应，强调会谨慎处理公投议题。
(德国之声中文网) 根据《自由时报》，台独团体喜乐岛上个月底透过公开信呼吁立法院修正公投法，让台湾人能透过公投决定台湾的前途，并称将在2月28日公布立委联署结果。 此消息公布后，美国智库「布鲁金斯研究院」(Brookings Institute) 资深研究员卜睿哲 (Richard Bush) 周一 (2月11日) 致函喜乐岛，表示中国反台独的立场明确， 可能因台湾决定举行独立公投而以非和平的方式回应。 他也指出，美国一直以来都主张两岸任何一方都不应片面改变现状。
美国在台协会 (American Institute in Taiwan) 發言人孟雨荷 (Amanda Mansour) 周三 (2月13日) 表示，美国长期以来都不支持台湾透过公投宣示独立，而美国也反对台湾单方面改变台海现状。 然而，孟雨荷也指出，台湾是个民主成功故事，也是国际上的良善力量。 美国认为台湾深耕民主的决心，为所有华人展示一条更好的道路。
中央社报导，台湾外交部周三 (2月13日) 在例行记者会上表示，台湾作为一个负责任的政府，会尊重公民行使公投权利及其结果。 然而，台湾也须考虑在促进区域和平与稳定发展中扮演的角色，所以外交部将谨慎处理公投议题。
远景基金会执行长赖怡忠周三接受中央社采访时表示，美方的表态代表它们希望提醒台湾不要因片面改变两岸关系，而破坏与美方的关系。 他说台湾应该看清楚台美发展的大局，并强调如果台湾在没有取得理念相近的伙伴支持下推动独立公投，将让台湾发展受阻碍。
他告诉中央社: 「今年是台湾关系法立法40周年，台美之间有许多重要活动将举行。 包括三月在台北举行的区域宗教自由对话。 」