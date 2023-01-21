 AI聊天机器人方兴未艾 谷歌微软百度争相入场 | 科技环境 | DW | 07.02.2023

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科技环境

AI聊天机器人方兴未艾 谷歌微软百度争相入场

不久前，微软刚刚宣布扩大投资眼下爆火的人工智能聊天程序ChatGPT；现在，竞争对手谷歌也宣布将推出自己的AI聊天程序Bard，并将与搜索引擎进行整合。百度也在同一天宣布即将推出自己的聊天机器人文心一言。

微软在今年1月宣布扩大与ChatGPT的合作

微软在今年1月宣布扩大与ChatGPT的合作

（德国之声中文网）在2月6日的一则官方博客帖文中，谷歌母公司Alphabet总裁皮柴(Sundar Pichai)向外界介绍了名为Bard的聊天机器人。该应用基于谷歌自己研发的LaMDA人工智能程序，能够生成逼近人类水平的语句。一名谷歌工程师去年曾表示，LaMDA已经具备感知能力，但该说法后来被谷歌官方反驳。

目前，聊天机器人是AI应用最为火爆的发展方向之一。就在今年1月，微软公司刚刚宣布扩大与美国OpenAI实验室合作，后者在去年11月推出了聊天机器人ChatGPT引发全球关注。一些教学机构担心，ChatGPT生成的堪比人类水平的文本会为作弊与剽窃者提供方便；还有人担心，人工智能的飞速发展将让一些人类职业遭到淘汰。

在谷歌的官方推特中，皮柴介绍说，Bard在正式上线前将先征询测试用户的反馈意见。谷歌还计划在搜索引擎中整合人工智能，从而应对"哪种乐器更容易上手"之类的复杂问题。

皮柴强调，Bard将寻求将世界知识的广度与谷歌大型语言模型的力量、智慧、创造力结合起来。

Bard和竞争对手ChatGPT究竟会有哪些不同，目前尚不清楚。就演示画面来看，Bard也会像ChatGPT一样提醒用户可能会得到不恰当或者不准确的回答。

谷歌在人工智能方面感受到了巨大竞争压力

谷歌在人工智能方面感受到了巨大竞争压力

在去年11月ChatGPT上线前，谷歌对自然语言人工智能应用的态度相对较保守，认为技术发展水平尚不足够。然而，在微软宣布扩大与ChatGPT背后的OpenAI合作，并将ChatGPT整合到必应搜索引擎后，谷歌面临越来越大的压力。后者担心，获得AI加持的必应搜索有可能影响谷歌搜索的受欢迎度。一星期前谷歌母公司Alphabet公布了糟糕的财报，更是增加了在聊天机器人领域开展竞争的紧迫性。

百度近年来也在大力研发无人驾驶等人工智能应用

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另外，中国的百度公司也在2月7日披露，该公司也将在3月完成内测后向公众开放自己的聊天机器人"文心一言"，英文名定为ERNIE Bot。百度表示，ERNIE具备"跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力"。这家搜索引擎运营企业强调："ChatGPT是人工智能里程碑，更是分水岭，这意味着AI技术发展到临界点，企业需要尽早布局。"

（法新社、路透社）

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