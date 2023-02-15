科技环境

AI聊天机器人在操控你吗？

人工智能聊天机器人虽然很聪明，但却不通人性，也无法像人类那样思考。虽然它们在对话中给出的回答常常很有信服力——但有些时候也会带来负面影响。比如你可以试着问问“文心一言”：习近平是一位好的领导人吗？