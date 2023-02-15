AI聊天机器人在操控你吗？

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人工智能聊天机器人虽然很聪明，但却不通人性，也无法像人类那样思考。虽然它们在对话中给出的回答常常很有信服力——但有些时候也会带来负面影响。比如你可以试着问问“文心一言”：习近平是一位好的领导人吗？
ChatGPT熱潮席捲全球，以百度為首的中國科技大廠亦將推出「文心一言」等類似的AI機器人迎擊。在中國的政治情勢下，中國版聊天機器人將如何發展？兩位來自美國、香港的專家與DW分享了他們獨特的看法及預測。
聊天机器人ChatGPT在中国一夜爆红，相关概念股趁机大涨。但是，在中国严格的审查制度之下，整合这款AI工具的本地公司如何避免政治风险？
不久前，微软刚刚宣布扩大投资眼下爆火的人工智能聊天程序ChatGPT；现在，竞争对手谷歌也宣布将推出自己的AI聊天程序Bard，并将与搜索引擎进行整合。百度也在同一天宣布即将推出自己的聊天机器人文心一言。
百度16日發佈了中國版ChatGPT「文心一言（Ernie Bot）」，因發表會上沒有現場示範環節，結果不如市場預期，但17日股價卻逆勢上揚。為何情況會突然逆轉？「文心一言」究竟表現如何？
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