 AI聊天机器人在操控你吗？ | 科技环境 | DW | 25.03.2023

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科技环境

AI聊天机器人在操控你吗？

人工智能聊天机器人虽然很聪明，但却不通人性，也无法像人类那样思考。虽然它们在对话中给出的回答常常很有信服力——但有些时候也会带来负面影响。比如你可以试着问问“文心一言”：习近平是一位好的领导人吗？

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