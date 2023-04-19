 AI生成图夺索尼世界摄影奖 德国摄影师拒领奖 | 科技环境 | DW | 19.04.2023

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科技环境

AI生成图夺索尼世界摄影奖 德国摄影师拒领奖

德国摄影师鲍里斯·埃尔达森（Boris Eldagsen）使用人工智能DALL-E 2生成图投稿索尼世界摄影大赛，并获得公开组创意类首奖。他以作品是AI生成为由拒绝领奖。埃尔达森表示，他参赛的目的是激起关于摄影和AI生成图片差异的讨论。

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2019年4月，巴黎圣母院发生大火，这个巴黎著名地标严重受损。重建工作预计在2024年完成。科隆大教堂的修缮团队也来搭把手，帮助修复部分教堂窗户。

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A Chinese mobile phone user uses the mobile app of Chinese online group discounter Pinduoduo Inc. on his smartphone in Ji'nan city, east China's Shandong province, 15 August 2018. Televisions priced at 300 yuan ($44) were sold under the brand name Xiaomi New Product by online group discounter Pinduoduo, but the electronics giant Xiaomi Corp played no part in manufacturing them. Pinduoduo recently removed listings for the TV brand after media reports said third-party vendors were selling low-priced Xiaomi copycat products on its platform. In another case, a vendor sold TVs under the brand name Skyworth Pioneer for just 450 yuan. But TV manufacturer Skyworth Digital Holdings, headquartered in Shenzhen, Guangdong province, was not involved in the manufacturing process. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

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