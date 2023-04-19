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AI生成图夺索尼世界摄影奖 德国摄影师拒领奖

德国摄影师鲍里斯·埃尔达森（Boris Eldagsen）使用人工智能DALL-E 2生成图投稿索尼世界摄影大赛，并获得公开组创意类首奖。他以作品是AI生成为由拒绝领奖。埃尔达森表示，他参赛的目的是激起关于摄影和AI生成图片差异的讨论。