AI生成图夺索尼世界摄影奖 德国摄影师拒领奖

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德国摄影师鲍里斯·埃尔达森（Boris Eldagsen）使用人工智能DALL-E 2生成图投稿索尼世界摄影大赛，并获得公开组创意类首奖。他以作品是AI生成为由拒绝领奖。埃尔达森表示，他参赛的目的是激起关于摄影和AI生成图片差异的讨论。
阿里巴巴集团4月11日宣布正式推出大语言模型“通义千问”。集团董事会主席兼CEO张勇在发布会上表示，阿里巴巴今后的所有产品都将接入 “通义千问”。该公司另一名高官还说，“通义千问”开放后，将帮助每家企业打造自己的专属大模型。
中国国信办发布《生成式人工智能服务管理办法》草案。人工智能如何姓党？时评作家长平认为，中国人工智能纵有"千问"，终归"一言"--努力争当绞刑架上那些完美的绳索。
人工智慧風潮席捲全球，阿里巴巴週二（11日）宣布將推出類似ChatGPT的語言模型「通義千問」；同日，中國互聯網信息辦公室也公佈《生成式人工智能服務管理辦法》草案，規定生成內容需體現社會主義價值觀，對企業算法、用戶實名等，也做出相關規範。
人工智能生成的图片充斥着社交媒体。这有时会带来信息扭曲。如何分辨真假？德国之声总结了一些相关程序的常见错误。
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