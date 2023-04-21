 AI技术发展太快 各国监管部门发力狂追 | 科技环境 | DW | 23.04.2023

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科技环境

AI技术发展太快 各国监管部门发力狂追

包括ChatGPT在内的人工智能技术急速发展，同时也给监管问题带来一片法律真空。各国监管机构纷纷开始“补课”，尽快拿出对人工智能技术发展的监管工具。

人工智能发展速度过快，监管成了问题。

人工智能发展速度过快，监管成了问题。

（德国之声中文网）澳大利亚：征求咨询意见

澳大利亚工业、科学、能源和资源部一名发言人在4月12日表示，堪培拉政府要求澳大利亚主要科学咨询机构提供关于如何应对人工智能的建议，并正在考虑下一步措施。

英国：定义管理机构

英国在3月表示，计划在人权、健康和安全以及竞争的监管机构之间划分管理人工智能的责任，而不是创建一个新的机构。

中国开始立法加强对人工智能技术的监管。

中国开始立法加强对人工智能技术的监管。

中国：监管草案征求意见

中国国家网信办为了加强对人工智能技术的监管，4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法》草案，向民众公开征求反馈。

今年2月13日，北京市经济和信息化局发布了《2022年北京人工智能产业发展白皮书》，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。

3月底，特斯拉CEO马斯克连同来自人工智能领域的1000多名专家及产业高层联名呼吁，暂停开发比OpenAI新推出的GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月，以认识并远离极端的大规模风险。

3月底，特斯拉CEO马斯克连同来自人工智能领域的1000多名专家及产业高层联名呼吁，暂停开发比OpenAI新推出的GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月，以认识并远离极端的大规模风险。

欧盟：做立法准备

4月17日欧洲12名议员呼吁世界各国领导人举行峰会，寻找监控先进人工智能系统发展的方法。这些议员表示，人工智能的发展速度超出预期。

4月13日，欧洲数据保护委员会表示，已经成立了一个关于ChatGPT的工作组，这可能是朝着制定人工智能隐私规则的共同政策迈出的重要第一步。

欧盟立法者还在讨论引入欧盟人工智能法案，任何提供使用人工智能的产品或服务的人都将受到该法的约束。立法者建议根据不同的人工智能工具的风险水平进行分类，分类级别从低到不可接受。

AI聊天机器人在操控你吗？

法国：对可能存在的违规行为进行调查

4月11日，法国国家信息自由委员会（CNIL）表示，ChatGPT因涉嫌违反隐私规则而在意大利暂时被禁之后，该委员会也在调查有关ChatGPT的几起投诉。

今年3月，无视民权团体关于人工智能视频监控技术对公民自由构成威胁的警告，法国国民议会批准在2024年巴黎奥运会期间使用该项监控技术。

今年3月底，意大利个人数据保护局对ChatGPT下达禁令。

今年3月底，意大利个人数据保护局对ChatGPT下达禁令。

意大利：计划解除禁令

今年3月底，意大利个人数据保护局对ChatGPT下达禁令。因为该平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。意大利个人数据保护局还指责ChatGPT未能检查用户的年龄，应该限定在13岁以上的用户才可以使用。

不过近日个人数据保护局的负责人表示，如果OpenAI采取“有效的步骤”来解决该机构的关切，那么4月30日就可以解除对ChatGPT的禁令。

日本：征求监管意见

日本数字大臣河野太郎在4月10日做出表示，他希望即将于4月29日至30日举行的七国集团数字部长会议讨论包括ChatGPT在内的人工智能技术，并对外发布统一信息。

AI时代来临 人类如何保住饭碗？

美国：征求监管意见

4月11日，拜登政府表示，正在就人工智能系统涉及的潜在问责措施征求公众意见。拜登总统早些时间曾表示，人工智能可以帮助解决疾病和气候变化问题，但消除技术对社会、国家安全和经济的潜在风险也很重要。

（路透社）

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