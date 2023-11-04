AI安全峰会：中国代表出席 但只去了一天

（德国之声中文网）中国表示出席了在英国举行的部长级高端会议“人工智能安全峰会”，尽管英国并未将其列入“志同道合”与会者名单，中方代表也没有出现在主办方发布的握手致意或全家福照片中。

路透社报道指出，中方代表只出席了这个为期两天的人工智能安全峰会第一天的会议。中方代表第二天没有出席引发了疑问，而英国拒绝透露个中原因。

中国科技部官网报道，中国科技部副部长吴朝晖出席了英国人工智能安全峰会，并在第一天的会议上发言，但报道中没有提及第二天的会议。

当被问及吴朝晖为什么没有出席第二天（周四）的公开活动时，中国外交部表示，“会议的具体安排和成果请与英国主办政府部门联系。”

英国副首相道顿（Oliver Dowden）周三告诉彭博电视台，一个可能原因是，“在某些会议上，我们志同道合的国家共同努力，因此中国参加可能不合适”。

据推测，另一个原因可能是英国希望建立统一战线，而中国不支持周四达成的联合协议。中国科技部拒绝透露中国为何不同意这项关于人工智能模型测试的协议提案。

另外，可能也有外交礼仪上的因素，因为在英国南部布莱切利公园举行的这次会议第二天的出席者中，吴朝晖的资历较浅。

有英国议员批评中国参加峰会

英国首相苏纳克主持了周四的会议。英方表示，会议由“来自世界各国政府的一小群志同道合的高级代表”组成，其中包括美国副总统和欧盟主席。

一些英国议员批评中国参加首届人工智能峰会。他们质疑被西方视为技术竞争对手和军事威胁的北京是否应该参加有关敏感技术的会议。

周三，吴朝晖出席了峰会第一天的会议。当时中国、美国、欧盟和其他26个国家政府就携手应对识别和减少人工智能风险的挑战达成了共识，发表了《布莱切利宣言》。

吴朝晖没有出席第二天的任何公共活动，一位记者在新闻发布会上询问苏纳克为什么中国被排除在外。苏纳克没有直接回答这个问题，但表示他实现了他想要的成果，而中国也参与了这一过程。

英国政府发言人拒绝就个别国家参加峰会的情况发表评论。

苏纳克告诉记者：“有人说我们根本不应该邀请中国，还有人说我们永远不会与中国达成协议。这两种说法都错了。”

（路透社）

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