 AI安全峰会：中国代表出席 但只去了一天 | 科技环境 | DW | 04.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

AI安全峰会：中国代表出席 但只去了一天

路透社报道指出，尽管中方代表没有出现在主办方发布的握手或全家福照片中，但中国代表出席了一天在英国举行的人工智能安全峰会。不过，第二天的峰会，中方缺席了。

England | KI-Gipfel in Bletchley Park

图为在英国举行的人工智能安全峰会（AI Safety Summit)。中国科技部副部长吴朝晖出席了第一天的会议，但没有出现在主办方发布的握手致意或全家福照片中

（德国之声中文网）中国表示出席了在英国举行的部长级高端会议“人工智能安全峰会”，尽管英国并未将其列入“志同道合”与会者名单，中方代表也没有出现在主办方发布的握手致意或全家福照片中。

路透社报道指出，中方代表只出席了这个为期两天的人工智能安全峰会第一天的会议。中方代表第二天没有出席引发了疑问，而英国拒绝透露个中原因。

中国科技部官网报道，中国科技部副部长吴朝晖出席了英国人工智能安全峰会，并在第一天的会议上发言，但报道中没有提及第二天的会议。

当被问及吴朝晖为什么没有出席第二天（周四）的公开活动时，中国外交部表示，“会议的具体安排和成果请与英国主办政府部门联系。”

这次人工智能安全峰会是在英国布莱切利公园（资料图片）举行的。峰会发表了《布莱切利宣言》

这次人工智能安全峰会是在英国布莱切利公园（资料图片）举行的。峰会发表了《布莱切利宣言》

英国副首相道顿（Oliver Dowden）周三告诉彭博电视台，一个可能原因是，“在某些会议上，我们志同道合的国家共同努力，因此中国参加可能不合适”。 

据推测，另一个原因可能是英国希望建立统一战线，而中国不支持周四达成的联合协议。中国科技部拒绝透露中国为何不同意这项关于人工智能模型测试的协议提案。

另外，可能也有外交礼仪上的因素，因为在英国南部布莱切利公园举行的这次会议第二天的出席者中，吴朝晖的资历较浅。

有英国议员批评中国参加峰会

英国首相苏纳克主持了周四的会议。英方表示，会议由“来自世界各国政府的一小群志同道合的高级代表”组成，其中包括美国副总统和欧盟主席。

一些英国议员批评中国参加首届人工智能峰会。他们质疑被西方视为技术竞争对手和军事威胁的北京是否应该参加有关敏感技术的会议。

图为科技业大佬马斯克（Elon Musk）周三出席在布莱切利公园举行的人工智能安全峰会

图为科技业大佬马斯克（Elon Musk）周三出席在布莱切利公园举行的人工智能安全峰会

周三，吴朝晖出席了峰会第一天的会议。当时中国、美国、欧盟和其他26个国家政府就携手应对识别和减少人工智能风险的挑战达成了共识，发表了《布莱切利宣言》。

吴朝晖没有出席第二天的任何公共活动，一位记者在新闻发布会上询问苏纳克为什么中国被排除在外。苏纳克没有直接回答这个问题，但表示他实现了他想要的成果，而中国也参与了这一过程。

英国政府发言人拒绝就个别国家参加峰会的情况发表评论。

苏纳克告诉记者：“有人说我们根本不应该邀请中国，还有人说我们永远不会与中国达成协议。这两种说法都错了。”

（路透社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

监管人工智能意味着什么？

DW.COM

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？

美中AI"科技战"在中东打响

为了防止能够被用于人工智能（AI）的芯片绕道中东抵达中国，美国已经限制向中东出口某些计算机芯片。但目前没有关于受影响国家的信息，也不清楚这些芯片会如何流入中国。

中國AI爭議頻傳 馬斯克：北京或推監管新規

人工智慧發展方興未艾，中國近期傳出多起相關詐騙、假訊息案件。同時，馬斯克5日首談中國之行，稱中國政府正準備推動人工智慧的監管法規。

相关内容

Tesla and SpaceX's CEO Elon Musk, left, attends the first plenary session on of the AI Safety Summit at Bletchley Park, on Wednesday, Nov. 1, 2023 in Bletchley, England. Digital officials, tech company bosses and researchers are converging Wednesday at a former codebreaking spy base near London to discuss and better understand the extreme risks posed by cutting-edge artificial intelligence. (Toby Melville/Pool Photo via AP)

全球AI峰會首登場 中國：願加強安全合作 02.11.2023

首屆「全球AI安全峰會」1日在英國登場，除了會場地點頗有巧思外，原本未列賓客名單上的中國也派代表出席。儘管監管先進AI幾乎已是國際共識，但各國之間如何合作，仍未有具體方案。

08.12.2022 Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman meets with Chinese President Xi Jinping in Riyadh, Saudi Arabia December 8, 2022. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

美中AI"科技战"在中东打响 08.10.2023

为了防止能够被用于人工智能（AI）的芯片绕道中东抵达中国，美国已经限制向中东出口某些计算机芯片。但目前没有关于受影响国家的信息，也不清楚这些芯片会如何流入中国。

Programmcode mit Viren und abstraktem Technologie Hintergrund

消息称美国考虑限制中国公司海外获取AI芯片 中国回应 13.10.2023

路透社引述消息人士称，拜登政府正在考虑封堵一个漏洞，以防止中国企业通过海外子公司获取美国的人工智能芯片。中国外交部称，坚决反对美国将经贸科技及问题政治化。

广告

经济纵横

进博会已蜕变为政治橱窗秀？（2019年资料图）

中国欧盟商会：上海进博会是“政治橱窗秀”

中国欧盟商会周五（11月3日）批评即将在中国举行的进口博览会更像是 "政治橱窗秀"，而不是做生意，并呼吁中国采取更多切实措施来恢复欧洲企业的信心。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。