AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？
（德國之聲中文網）人工智慧（AI）當紅之際，來自全球頂尖的AI專家、研究人員、企業高管週二（5月30日）發佈一項聲明，要求各界審視AI可能造成人類文明滅絕的風險 。
這份聲明由總部設在美國舊金山的AI安全中心（The Center for AI Safety）發布，主旨闡明：「減輕人工智能滅絕（人類）的風險，應該與大流行病和核戰爭等其他社會風險（一樣），共同成為全球性的優先事項。」
這份聲明的簽署人相當多，其中不乏重要的AI專家和企業高層，例如2018年圖靈獎共同得主、被稱為「AI教父」的辛頓（Geoffrey Hinton）和本希奧（Yoshua Bengio）。
ChatGPT的研發公司OpenAI執行長阿爾特曼（Sam Altman），以及搜索引擎巨頭谷歌（Google）旗下人工智慧公司「深度思考」（DeepMind）的執行長哈薩比斯（Demis Hassasbis），也位列其後。
各類學者專家和商界人士，包含一大批在谷歌和微軟等公司工作的專業人士，以及其他領域的知名人士，如愛沙尼亞前總統卡柳萊德（Kersti Kaljulaid）、美國神經科學家和主持人哈里斯（Sam Harris），以及加拿大流行歌手和詞曲作者葛萊姆絲（Grimes）等人。
核科學、流行病和氣候變化專家，如作家麥克基本（Bill McKibben）也簽署了聲明。麥克基本曾以1989年的著作《自然的終結》敲響全球變暖的警鐘，並在另一本書中對人工智慧相關技術提出了警告。
這項聲明的序言提到，各界「越來越多地討論AI帶來的廣泛、重要和緊迫的風險」，但這仍「很難表達對AI一些最嚴重風險的擔憂」，聲明稱應就克服這一風險障礙展開討論，並「為更多的專家和公眾人物創造常識，讓他們也認真對待一些先進AI最嚴重的風險」。
聲明發布的時機，恰逢美國－歐盟貿易和技術委員會在瑞典舉行會議，政治家和科技名人預計近期將討論人工智慧的潛在監管問題。
今年稍早，特斯拉和推特執行長馬斯克（Elon Musk）等1000多名研究和技術人員曾簽署了一封更長的信函，呼籲各界暫停AI開發6個月，稱AI「對社會和人類構成深遠風險」。
該封信是對OpenAI發布新人工智能模型GPT-4的回應，但OpenAI、其合作夥伴微軟和競爭對手谷歌的領導人，當時都沒有簽署這份文件。
AI安全中心主任德里克斯（Dan Hendrycks）解釋：「我們正試圖在這些風險發生之前解決它們，而不是在事後才解決災難」。
美聯社報導，隨著新一代高性能AI聊天機器人（如ChatGPT）的興起，人們越來越擔心AI會超越人類並失控，並促使世界各國為開發中的技術制定法規。歐盟已率先擬定了AI法案，預計將於今年內獲得批准。
今年4月，中國國家互聯網信息辦公室也起草了《生成式人工智能服務管理辦法》草案，向社會大眾公開徵求反饋。
美國《外交事務》雜誌本週刊載文章指，根據市場調查機構益普索（Ipsos）於2022年發布的一項調查，只有35%的美國人認為AI的好處大於風險，使美國成為世界上對該技術前景最悲觀的國家之一。
相比之下，中國是世界上對AI最樂觀的國家，近五分之四的中國人相信AI的好處勝過風險。
新美國安全中心（CNAS）的副研究員德雷塞爾（Bill Drexel）和研究助理凱莉（Hannah Kelley）認為，在美國，災難往往會促使公眾意識提高、加強安全措施，因為它們的後果會擴及整個媒體和社會；但在中國，災難事故很少能通過媒體引起反響，因為政府會為了維穩而封鎖資訊。
2名專家指出，中國形成了一種「災難健忘症文化」，公眾很難要求改變，也無法迫使政府從代價高昂的事故中吸取教訓。很少有人對錯誤負責，意味著企業主往往對安全問題視而不見，中國可怕的工業事故歷史就是明證。
此外，若美國認識到AI構成的嚴重威脅，業界和政府可以加倍限制容易武器化的AI商業研究轉移到中國，包括利用合資企業和中國投資的技術轉讓策略。
不過，益普索民調發布的2022年，ChatGPT尚未在全球颳起炫風，美中兩國目前對於AI的發展態度或有所變化。
相較於部分西方專家和企業高層對AI態度的謹慎，亞洲整體對待AI發展的態度似乎較為正面。另一個案例展現在美國AI晶片設計商英偉達（Nvidia，又譯輝達）的執行長黃仁勳（Jensen Huang），正在台灣受到明星式的歡迎和接待。
彭博社報導，這位60歲的企業家近期來台參加台北國際電腦展（Computex），週末在台北夜市受到群眾追捧，在台北國際電腦展也一直被粉絲和媒體包圍。
在台北國際電腦展一場圓桌會議上，黃仁勳談到AI監管，以及如何在中國等地使用該技術。黃仁勳認為，AI將超越科技業的界限，滲透到從農業、工廠、製藥和氣候變化的方方面面。
黃仁勳說，「人工智慧讓每件事看起來都不一樣」，並談到加速運算及生成式AI是現今電腦產業的兩大趨勢。他直言：「AI將是未來遊戲非常重要的一部分。」
但在討論中國時，他似乎顯得態度慎重。他認為，北京將支持AI的發展，並利用這個機會培養本土企業家。
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