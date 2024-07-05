AI大会上海举行 中国努力追赶美国

7月4日至6日，世界AI大会再次在上海举行。德广联记者走访现场后发现，许多中国企业都在大力研发人形机器人。业界专家则指出，人工智能领域中国依然落后于美国，但是前者正在各种不利条件下努力赶超。

（德国之声中文网）在世界人工智能大会的会场入口，一群人形机器人列队欢迎与会者。在本届大会上，包括特斯拉在内的各国厂商总共拿出了20多款人形机器人进行展出。他们/她们/它们中，有些擅长跳舞，有些擅长打球……中国企业达闼机器人公司的产品，能够模仿护士的工作：他能从桌子上捡起一支测温器，并且测量人类伙伴的体温。公司副总裁陈原对记者介绍说，让机器人从事实际工作还为时尚早，但这是公司追寻的目标。“今后，机器人将为养老护理工作提供帮助。”

每一台机器人的核心，都是人工智能技术。全球企业、尤其是中美两国的企业正在激烈角逐AI技术领跑地位。在中国，许多初创企业争相推出聊天机器人，努力以贴近人类的方式回答人类用户提出的各种问题。不过，和美国OpenAI的ChatGPT相比，中国企业的产品仍有明显差距。

科大讯飞股份有限公司品牌市场中心副总经理董斌指出，美国企业的产品正在不断进化，因此中国产品仍然需要一段时间去追赶，“但我们相信，不久的将来我们就能达到相似水平、甚至取得领先。我认为我们还需要两三年时间。”

ASML担心，限制中国购买先进产品反而会让中国更有动力去实现科技赶超 图像来源: Peter Dejong/AP/picture alliance

芯片受限

人工智能需要巨大的算力，先进的芯片因此不可或缺。然而，中国AI行业在此遇到了瓶颈：美国不断出台新的制裁，限制中国企业购买包含美国技术的高性能芯片。华盛顿担心，先进AI技术可能会被用于中国军事领域。根据董斌的说法，美国制裁措施已经产生了一定的影响，科大讯飞在AI模型训练方面已经遇到了算力不足的阻碍，“所以去年我们转而和华为开展合作，联合打造超大规模算力平台。”

几乎垄断全球先进光刻机市场的荷兰巨头ASML总裁富凯(Christophe Fouquet)今年6月初在接受《华尔街日报》采访时也表示，限制措施会让中国企业更有动力去研发自己的高端技术。

中国政府计划让本国AI行业取得国际领先地位，而美国方面对此施加的限制则遭到了北京方面的猛烈抨击。就在7月1日，中国常驻联合国代表傅聪指责美国政府的限制行为“无助于人工智能技术的健全发展，甚至会进一步在人工智能标准和治理规则方面分裂世界”。

一些中国AI企业选择迁移至新加坡，既规避北京监管、也能规避华盛顿的科技制裁 图像来源: CFOTO/picture alliance

监管过严？

在上海举行的世界AI大会上，中国官方也在推动就AI规范开展国际讨论。目前，世界各国都在讨论AI技术日新月异带来的各类伦理责任问题。比如欧盟不久前就率先出台了规管人工智能技术的法律框架。中国方面也就算法、生成式人工智能出台了一系列新规。根据北京当局的构想，中国互联网的严格内容审查，也将移植到AI领域。

武汉大学人工智能专家蔡恒进教授对德广联表示，政府方面有能力对AI生成内容进行监管，“AI既可以为用户所用，也可以为审查员所用。政府当然拥有管理所需的技术资源，也肯定会予以运用。”中国当局已经在去年7月出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》，要求AI生成内容“应体现社会主义核心价值观”。

相比之下，美国方面尚没有制订欧盟、中国那样的严格监管AI的法规。瓦德瓦尼人工智能和先进技术中心(Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies)主任艾伦(Gregory Allen)对德广联表示，美国政界甚至以中国为由不对AI技术加强监管，“美国国会反复指出，假如我们的企业也因监管而陷入瘫痪，中国会不会因此获得优势？”

目前，已经有不少中国AI初创企业迁移至新加坡，以规避北京的监管。这也带来了另外一个好处：新加坡的企业可以不受限制地购买美国的先进芯片技术。

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