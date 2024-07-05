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AI大会上海举行 中国努力追赶美国

ARD
2024年7月5日

7月4日至6日，世界AI大会再次在上海举行。德广联记者走访现场后发现，许多中国企业都在大力研发人形机器人。业界专家则指出，人工智能领域中国依然落后于美国，但是前者正在各种不利条件下努力赶超。

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本年度的上海世界人工智能大会上，特斯拉等企业展示的人形机器人是主要亮点
本年度的上海世界人工智能大会上，特斯拉等企业展示的人形机器人是主要亮点图像来源: STR/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）在世界人工智能大会的会场入口，一群人形机器人列队欢迎与会者。在本届大会上，包括特斯拉在内的各国厂商总共拿出了20多款人形机器人进行展出。他们/她们/它们中，有些擅长跳舞，有些擅长打球……中国企业达闼机器人公司的产品，能够模仿护士的工作：他能从桌子上捡起一支测温器，并且测量人类伙伴的体温。公司副总裁陈原对记者介绍说，让机器人从事实际工作还为时尚早，但这是公司追寻的目标。“今后，机器人将为养老护理工作提供帮助。”

每一台机器人的核心，都是人工智能技术。全球企业、尤其是中美两国的企业正在激烈角逐AI技术领跑地位。在中国，许多初创企业争相推出聊天机器人，努力以贴近人类的方式回答人类用户提出的各种问题。不过，和美国OpenAI的ChatGPT相比，中国企业的产品仍有明显差距。

科大讯飞股份有限公司品牌市场中心副总经理董斌指出，美国企业的产品正在不断进化，因此中国产品仍然需要一段时间去追赶，“但我们相信，不久的将来我们就能达到相似水平、甚至取得领先。我认为我们还需要两三年时间。”

ASML担心，限制中国购买先进产品反而会让中国更有动力去实现科技赶超
ASML担心，限制中国购买先进产品反而会让中国更有动力去实现科技赶超图像来源: Peter Dejong/AP/picture alliance

芯片受限

人工智能需要巨大的算力，先进的芯片因此不可或缺。然而，中国AI行业在此遇到了瓶颈：美国不断出台新的制裁限制中国企业购买包含美国技术的高性能芯片。华盛顿担心，先进AI技术可能会被用于中国军事领域。根据董斌的说法，美国制裁措施已经产生了一定的影响，科大讯飞在AI模型训练方面已经遇到了算力不足的阻碍，“所以去年我们转而和华为开展合作，联合打造超大规模算力平台。”

几乎垄断全球先进光刻机市场的荷兰巨头ASML总裁富凯(Christophe Fouquet)今年6月初在接受《华尔街日报》采访时也表示，限制措施会让中国企业更有动力去研发自己的高端技术。

中国政府计划让本国AI行业取得国际领先地位，而美国方面对此施加的限制则遭到了北京方面的猛烈抨击。就在7月1日，中国常驻联合国代表傅聪指责美国政府的限制行为“无助于人工智能技术的健全发展，甚至会进一步在人工智能标准和治理规则方面分裂世界”

一些中国AI企业选择迁移至新加坡，既规避北京监管、也能规避华盛顿的科技制裁
一些中国AI企业选择迁移至新加坡，既规避北京监管、也能规避华盛顿的科技制裁图像来源: CFOTO/picture alliance

监管过严？

在上海举行的世界AI大会上，中国官方也在推动就AI规范开展国际讨论。目前，世界各国都在讨论AI技术日新月异带来的各类伦理责任问题。比如欧盟不久前就率先出台了规管人工智能技术的法律框架。中国方面也就算法、生成式人工智能出台了一系列新规。根据北京当局的构想，中国互联网的严格内容审查，也将移植到AI领域。

武汉大学人工智能专家蔡恒进教授对德广联表示，政府方面有能力对AI生成内容进行监管，“AI既可以为用户所用，也可以为审查员所用。政府当然拥有管理所需的技术资源，也肯定会予以运用。”中国当局已经在去年7月出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》，要求AI生成内容“应体现社会主义核心价值观”

相比之下，美国方面尚没有制订欧盟、中国那样的严格监管AI的法规。瓦德瓦尼人工智能和先进技术中心(Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies)主任艾伦(Gregory Allen)对德广联表示，美国政界甚至以中国为由不对AI技术加强监管，“美国国会反复指出，假如我们的企业也因监管而陷入瘫痪，中国会不会因此获得优势？”

目前，已经有不少中国AI初创企业迁移至新加坡，以规避北京的监管。这也带来了另外一个好处：新加坡的企业可以不受限制地购买美国的先进芯片技术。

监管人工智能意味着什么？

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