AI后浪滚滚 德国成了拍死在沙滩的前浪?

人工智能给全球的各行各业都带来了深切变革，然而老牌工业强国德国却在这个关乎未来的科技领域陷入了落后地位。在该领域，德国进口产品的数量远远超过出口，而且专利提交数量稀少也凸显德国的未来创新能力不足。

（德国之声中文网）其实，在为人工智能做出重大贡献的研究项目中，并不乏德国科学家的身影。然而，德国国有复兴信贷银行(KfW)在一份最新的分析报告中指出，在将科研成果转换为实际应用方面，德国却明显落后于美国、中国等AI领跑者，而且差距还在持续拉大。KfW首席经济学家科勒-盖卜(Fritzi Köhler-Geib)指出：“和许多其他科技领域一样，在AI方面，我们德国难以将科研成果转化为企业可以应用的产品。”

根据KfW的调研，德国进口的人工智能相关产品和服务数量远远超过出口量，这造成了德国各界越来越依赖少数几家强大外资企业的AI服务，引发外界对德国未来竞争力的担忧。科勒-盖卜在接受德国之声采访时表示，在人工智能应用方面，其他国家的步伐更快，“我们必须确保德国不至于落后太多。”

重要的AI产品都不是来自德国，而是美国等地 图像来源: VCG/MAXPPP/- und Matthias Balkdpa/picture alliance,

创新和应用瓶颈

人工智能的研究至少可以上溯至50年代，但在很长一段时间里，它被认为是在现实世界中不会立刻得到应用的所谓“蓝天科研”。大约20年前，随着新技术的快速发展、尤其是算力的突飞猛进，AI开始走出实验室，越来越贴进日常生产和生活。如今，ChatGPT等诸多AI应用已经成为文本创作、图像生成、甚至编写程序的重要工具。

然而，德国科学家为AI科技发展做出的巨大贡献，却因官僚主义以及投资环境欠缺而难以转化为推动现实世界前进的AI应用。

更为严重的是，德国科研机构如今提交的新AI专利数量也远远落后于美中等国。与本世纪初相比，中国在AI领域的专利申请数量增长了100倍，德国同期仅增长了3倍。目前，德国在全球人工智能专利注册中所占份额仅为6%，远远落后于中国的29%和美国的27%。科勒-盖卜指出，专利数量被视为创新的关键指标，“而我们德国在这个领域的进口远远多于出口，中国则在AI领域拥有显著的顺差。”

人工智能在德企还需迎头赶上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

优秀人才流失国外

柏林应用科学技术大学(BHT)的AI专家洛瑟教授(Prof. Alexander Löser)也有着相似的担忧。他在接受德国之声采访时警告说，在基于机器学习的人工智能产品方面，德国越来越只能充当客户的角色。“这些产品大都来自欧洲以外的国家，主要是美国，但是来自沙特阿拉伯、阿联酋、中国的也越来越多。”

洛瑟指出，德国无法留住最优秀的AI人才，加剧了德国的AI颓势。“德国的许多高校都从事出色的研究，培养出了高品质的人才，但其中相当一部分后来选择出国就职。”

此外，欧盟对数据的严格监管也使本土企业处于不利境地，毕竟当今的大多数AI应用都需要大数据来驱动。洛瑟警告说：“欧盟监管正在推高我们本地人工智能生态系统获取训练数据的成本。”他建议德国应当创设开源数据集用于商业用途，“这应当是反映我们文化价值观的高品质数据。”

德国国有复兴信贷银行(KfW)也在其分析报告中强调了“充分获取AI训练数据”的紧迫需求。为了避免在AI竞赛中掉队，德国还需要加大投资从而促进AI研发，并且增加学生和从业人员的相关培训机会。

AI如何挽救一家德国公司？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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