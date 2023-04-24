AI冒充舒马赫受访 杂志社道歉主编下课

（德国之声中文网）德国娱乐杂志《时事》（die aktuelle）最近一期的封面上，是德国体坛传奇人物、病卧多年的退役赛车手米夏埃尔·舒马赫（Michael Schumacher）的头像。还印有"第一次受访"、"爆炸性事件"等抢眼的标题。

但所谓"采访"的对象却并不是54岁的舒马赫本人，而是人工智能聊天机器人。只是在封面照下方，还有一行小字：听起来跟真的一样。翻开杂志的正文部分，编辑向读者坦承，采访文字并非出自舒马赫之口，而是来自一个"与人工智能有关的网页"。

这样的伎俩显然玩得过火了，引起一片哗然。杂志所属的丰克媒体集团宣布，画报女主编霍夫曼（Anne Hoffmann）已被解职。

丰克集团负责期刊的董事波尔曼（Bianca Pohlmann）发布声明，向舒马赫的家人道歉并请求原谅："这篇既没品位、又具误导性的文章本不该刊登。它完全不符合我们及读者对丰克这样的出版社所期待的新闻标准"，并表示，2009年起任《时事》杂志总编辑的霍夫曼"即日起被解除职务"。

舒马赫家人：将诉诸法律

2013年，舒马赫在法国滑雪时发生意外事故头部受伤，此后相当长一段时间处于"植物人"的状态。虽然次年就有媒体报道称舒马赫"从昏迷中苏醒"，但他的家人对其健康状况一直守口如瓶。自受伤后，媒体上再也没有出现过他的近照。

图集：“车王”舒马赫回家了 滑雪意外受伤 前一级方程式赛车世界冠军舒马赫在法国度假时，在一次滑雪事故中受重伤。显然他在滑雪时也追求速度，这是以前的资料图片。

图集：“车王”舒马赫回家了 立即接受手术 出事当天，44岁的舒马赫在法国格勒诺布尔（Grenoble）大学附属医院接受了手术，负责治疗的医生称，舒马赫目前仍处于昏迷中。

图集：“车王”舒马赫回家了 情况“相当严峻” 直到当天晚间，负责治疗的医生才发布了有关舒马赫并且的消息。医院的发言人表示，病人目前的状况不容乐观。一名脑外科专家特地从巴黎赶往格勒诺布尔参加治疗。

图集：“车王”舒马赫回家了 七度世界冠军 舒马赫去年才从一级方程式赛车运动退役。他曾7次获得世界冠军称号，是最受欢迎的德国人之一。除赛车外，44岁的舒马赫还喜爱足球、摩托车和滑雪运动。

图集：“车王”舒马赫回家了 朋友和家人守护 舒马赫和家人正在法国度假。据报道，事故发生后，他的妻子科琳娜（Corinna，中）和许多朋友及舒马赫在费拉利和奔驰车队的昔日同事都赶往医院探望。

图集：“车王”舒马赫回家了 事故一再发生 在赛车手生涯中，舒马赫多次遭遇意外事故。图为1994年舒马赫与英国车手Damon Hill的一次撞车事故。

图集：“车王”舒马赫回家了 不仅在赛车场上追风 舒马赫在驾驶摩托车时也毫不畏惧风险。在2009年2月的一次摩托车事故中，他颈部骨折。

图集：“车王”舒马赫回家了 为偶像担忧 成千上百万粉丝曾在赛车场上和电视屏幕上目睹了舒马赫的成功与辉煌。

图集：“车王”舒马赫回家了 离开医院 舒马赫目前已经离开洛桑医院，回到家中。包括他的粉丝在内的许多人都表达了良好祝愿，希望舒马赫能够挺过难关，恢复健康。 作者: Marko Langer/叶宣



像《时事》一类的德语娱乐性画报，虽然不时会登出诸如"舒马赫近况"的报道，但都未曾获得第一手资讯，基本都是捕风捉影的猜测。舒马赫的家人已多次诉诸法律手段，对其认为有损于个人权利的媒体报道提起诉讼。

这一次，舒马赫家人也表示将采取法律手段。在人工智能编写的采访中，"舒马赫"谈到了自己的健康状况和家庭生活。此前的报道暗示，舒马赫的记忆、行动和语言能力都未恢复。

舒马赫在赛车生涯中，共获得7个年度总冠军，91个分站冠军，是一级方程式赛车运动历史上的传奇人物。他的儿子米克·舒马赫子承父业，也成为了一名一级方程式车手，目前效力于奔驰车队。

（德广联、法新社）

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