AI冒充舒马赫受访 杂志社道歉主编下课

ChatGPT一类的人工智能用途果真不限于捉刀和搞笑。一篇貌似对德国前一级方程式赛车手舒马赫的“专访”竟然是通过人工智能生成的。此举引发公愤，杂志主编被炒鱿鱼。
（德国之声中文网）德国娱乐杂志《时事》（die aktuelle）最近一期的封面上，是德国体坛传奇人物、病卧多年的退役赛车手米夏埃尔·舒马赫（Michael Schumacher）的头像。还印有"第一次受访"、"爆炸性事件"等抢眼的标题。
但所谓"采访"的对象却并不是54岁的舒马赫本人，而是人工智能聊天机器人。只是在封面照下方，还有一行小字：听起来跟真的一样。翻开杂志的正文部分，编辑向读者坦承，采访文字并非出自舒马赫之口，而是来自一个"与人工智能有关的网页"。
这样的伎俩显然玩得过火了，引起一片哗然。杂志所属的丰克媒体集团宣布，画报女主编霍夫曼（Anne Hoffmann）已被解职。
丰克集团负责期刊的董事波尔曼（Bianca Pohlmann）发布声明，向舒马赫的家人道歉并请求原谅："这篇既没品位、又具误导性的文章本不该刊登。它完全不符合我们及读者对丰克这样的出版社所期待的新闻标准"，并表示，2009年起任《时事》杂志总编辑的霍夫曼"即日起被解除职务"。
2013年，舒马赫在法国滑雪时发生意外事故头部受伤，此后相当长一段时间处于"植物人"的状态。虽然次年就有媒体报道称舒马赫"从昏迷中苏醒"，但他的家人对其健康状况一直守口如瓶。自受伤后，媒体上再也没有出现过他的近照。
像《时事》一类的德语娱乐性画报，虽然不时会登出诸如"舒马赫近况"的报道，但都未曾获得第一手资讯，基本都是捕风捉影的猜测。舒马赫的家人已多次诉诸法律手段，对其认为有损于个人权利的媒体报道提起诉讼。
这一次，舒马赫家人也表示将采取法律手段。在人工智能编写的采访中，"舒马赫"谈到了自己的健康状况和家庭生活。此前的报道暗示，舒马赫的记忆、行动和语言能力都未恢复。
舒马赫在赛车生涯中，共获得7个年度总冠军，91个分站冠军，是一级方程式赛车运动历史上的传奇人物。他的儿子米克·舒马赫子承父业，也成为了一名一级方程式车手，目前效力于奔驰车队。
（德广联、法新社）
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