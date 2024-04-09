AI何时比人更聪明？马斯克：两年内

（德国之声中文网）马斯克是在社交媒体X空间（前推特空间）的一次访谈活动中做出这一预测的。他说：“如果你将通用人工智能(AGI)定义为比最聪明的人类更加聪明，那么我认为可能在明年，或者在两年内能够实现AGI。”

就在上个月，马斯克还大胆预测说，按照当前的发展速度，到了2030年左右，人工智能就可能突破所有人类智慧的总和。

这位坐拥特斯拉、SpaceX等企业的亿万富翁去年创立了xAI，旗下的人工智能聊天机器人Grok预计在今年5月前就能完成第二版的训练。马斯克透露，目前Grok的训练正受到先进芯片短缺的困扰。他进一步解释说，第二版训练大约需要2万枚英伟达的H100显卡芯片，Grok第三版则需要10万枚H100芯片。

马斯克还补充说，在今后一两年内，电力供应问题也将对AI开发至关重要。据《华尔街日报》援引国际能源署的数据，2022年，美国2700个数据中心所消耗电力占全国总电力的4%以上，到了2026年这一比例会上升到6%。

何为通用人工智能？

通用人工智能也常被称为“强人工智能”。相比之下，“弱人工智能”只需要处理特定的问题，不必具有人类的完整认知能力。目前，各界对于“强人工智能”或者“通用人工智能”的定义并不一致。

英伟达CEO黄仁勋认为，如果将通用人工智能定义为“能够通过人类测试”，那么这一门槛最快有望在五年内达到。谷歌旗下AI子公司DeepMind联合创始人哈萨比斯(Demis Hassabis)将强人工智能定义为“能够完成人类所能做的几乎所有认知任务”，并且给出了相似的时间预测。OpenAI的总裁奥特曼(Sam Altman)则将其定义为“能够在大多数领域超越人类”。

马斯克本人也是OpenAI的联合创始人之一，后者研发了如今爆红的大语言模型ChatGPT。而他去年创办的xAI则将对OpenAI发起挑战。这位亿万富翁指责OpenAI背弃了为人类福祉而非利润研发AI的初衷，不过OpenAI对此予以否认。马斯克去年春天还曾连同来自人工智能领域的1000多名专家及产业高层联名呼吁，暂停开发比OpenAI推出的GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月，以认识并远离极端的大规模风险。

你知道，你每次向ChatGPT提问花费多少吗？

再次警告中国车企将横扫全球

挪威主权财富基金首席执行官坦根(Nicolai Tangen)也参加了4月8日的访谈。该机构也是特斯拉的最大股东之一。在访谈中，马斯克对坦根表示，中国汽车厂商具有“全球最强的竞争力”，对特斯拉构成了严峻挑战。

今年1月，马斯克刚刚警告称，如果不设置贸易壁垒，中国车企会摧毁全世界的竞争对手。去年马斯克在汽车市场发起了一场价格战以吸引消费者，不过这影响到了特斯拉的利润率，令股东担忧。马斯克说，特斯拉现有的产品线已经达到“成本下降的自然极限”。

（路透社等）

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