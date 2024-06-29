AfD疏美亲中？ 德经济学家敲警钟

德国选项党（AfD）将在党代会上确定其最新的外交政策。多名经济学家警告，该党的亲中国、亲俄罗斯的立场可能导致政治和经济上的不确定性，并带来长期风险。

（德国之声中文网）德国极右翼政党选择党（AfD）周六（6月29日）在埃森召开为期两天的党代会，与会代表将就其最新的外交政策做出决定。德国哈勒莱布尼茨经济研究所（IWH）副所长霍尔特莫勒（Oliver Holtemöller）周六当天向《德国商报》表示：“为了与中国更紧密地合作而疏远美国和欧盟，很可能会造成政治和经济上的巨大不确定性，从长远来看也会带来重大风险。”

上个月，《南德意志报》的一份报道披露了德国选项党内部对极权体制的热衷。该报看到的一份选项党内部文件显示，AfD领导层人员不仅赞扬中国和俄罗斯的极权政权，还积极支持其立场。

“最大错误”

德国经济研究所（DIW）所长弗拉茨舍尔（Marcel Fratzscher）本周六向《德国商报》指出，转向俄罗斯和中国会是德国在政治和经济上可能犯下的“最大错误”。他强调，这将进一步增加德国对中国的依赖，加强专制政权，削弱欧洲的民主。他同时批评称，认为德国可以通过削弱欧洲并将重要权限转移到国家层面来获得主权的观点是“既天真又错误的”。

德国经济研究所（IW）所长胡特（Michael Hüther）也认为，德国极右翼政党选项党的提议“无论如何都会在经济上产生误导”。他也对《德国商报》说，尽管欧盟成员国存在差异，但欧盟仍是“稳定、民主与和平的堡垒”，这些都是经济成功的重要条件。

德国选项党目前还涉及多项有关中俄的丑闻。今年四月，选项党重要政治家克拉（Maximilian Krah）因可能收受俄罗斯和中国的资金而受到检察部门的调查。此前，克拉的华裔助手郭姓男子已因涉嫌间谍活动被警方逮捕。

德国选项党党代会会场外的抗议活动 图像来源: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

选项党主席语出惊人

德国选项党联合主席魏德尔（Alice Weidel）在周六的开幕式上向550多名代表致欢迎辞时表示，德国已经“堕落成了一个小马牧场”。在谈到“红绿灯”联合政府时，她说：“亲爱的政府，快下台吧，别在这妨碍新的选举！”

德国明斯特高级法院上个月驳回了德国选项党对其被列为极右极端组织“嫌疑犯”的上诉。这一身份的认定使德国联邦宪法保卫局更容易调查和监视选项党成员或从该组织内部招募线人。对此，魏德尔在周六的党代会上斥责道：“联邦宪法保护局本身已成为宪法的敌人，应该以这种形式将其废除。

针对刚刚生效的、大大简化入籍程序的德国新《国籍法》，魏德尔承诺，如果选项党参与组阁，将会废除该法。基民盟（CDU）和基社盟（CSU）组成的联盟党也已宣布了这一计划。魏德尔警告道：“如果我们无所作为，不结束这种宣扬觉醒的嬉皮士疯狂，德国将自取灭亡。”

魏德尔目前与克鲁帕拉（Tino Chrupalla）共同担任选项党主席。两人在周六的党代会上分别以近80%的选票获得连任。

德国选项党举行党代会之前，左翼团体已宣布，他们计划阻止代表们进入会场。警方则表示，他们不会容忍对党代会的封锁，并希望允许选项党的活动可以不受干扰地进行。整个周末，预计将有来自德国各地和国外的多达10万人参加示威活动，其中包括约1000名左翼极端分子。



（德新社，法新社）

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