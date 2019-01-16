AfD反穆斯林海报惹麻烦 美国博物馆抗议

（德国之声中文网）在欧洲议会选举到来之际，德国右翼民粹主义党派选项党的柏林分支张贴出了法国画家杰罗姆（Jean-Leon Gerome）的绘画作品"奴隶市场"。画中体现的是几个留着胡须、包着头巾并且皮肤黝黑的男人正在检查一个裸体女人的牙齿。

海报上印的宣传口号是"欧洲人投票支持AfD！""不要让欧洲成为欧拉伯！"

"我们强烈谴责用这幅画"

当这幅画原作的收藏方，美国克拉克艺术学院（Clark Art Institute）通过推特了解到这张海报时，学院院长梅斯勒（Olivier Meslay）立即发表声明："我们强烈谴责用这幅画来表述AfD的政治立场，我们已经致信要求他们立即停止使用这幅画。"

梅斯勒补充说："克拉克学院拥有这幅画，我们强烈反对利用它做任何政治表达。 我们没有将这幅画提供给柏林的AfD。"

但同时，梅斯勒也承认，由于这幅画属于公共领域，"没有版权或许可能让我们控制该画的使用方式，我们只有呼吁柏林AfD注意采取文明的方式作出表达。"

以史为鉴？

AfD的这张海报是其"以欧洲历史为鉴"大型活动的一部分，专门用包括勃鲁盖尔（Bruegel Pieter）和阿尔钦博托（Giuseppe Arcimboldo）等画家在内的历史作品散布针对移民、环境保护者和欧盟拥护者的挑衅性讯息。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 高兰德 选项党两名主席之一高兰德（Alexander Gauland）曾说过，人们觉得国足健将、有非洲血统的博阿滕作为球员很好，但不想和他这样的人做邻居。高兰德还说德国应关闭边界，他还提到一个溺水难民儿童的照片，说不能受到孩子眼睛的道德绑架。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 威德尔 该党议会党团主席之一艾利斯•威德尔（Alice Weidel，图左）通常扮演这个右翼民粹党派的“理性之声”，但她也有过措辞失准的时候。《世界报》2013年一篇关于威德尔的报道就指出，她曾在一封邮件中骂德国政治家是“猪”和“二战中胜利国的木偶”。威德尔最初声称邮件是假的，但后来承认了它的真实性。她曾在中国工作过6年，博士论文题目也与中国有关。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 佩特里 前任德国选项党主席之一佩特里（Frauke Petry）2016年接受一家地方性媒体采访时说，德国边警应该向非法进入该国的难民开枪。她说，德国警察在“万不得已”的情况下可以向难民开枪，防止非法越境。上一个下令向跨越边境逃亡者开枪的政治人物，还要追溯到前东德领导人昂纳克(Erich Honecker)。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 霍克 图林根州选项党主席霍克（Björn Höcke）是选项党极端派的标志性人物，他曾将柏林犹太大屠杀纪念碑称为"耻辱"，呼吁德国停止为纳粹历史赎罪。他说这番话时正值大选期间， 因为不赞同他的观点， AfD领导层一度要开除其党籍。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 冯施托尔西 选项党最初靠反对欧元和财政救助计划起家， 但很快反移民就变成了该党的核心议题。“那些不接受对检查边境点的人都是攻击者，”选项党副主席冯施托尔西（Beatrix von Storch）说：“面对攻击者，我们得自我防卫。”

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 普雷策尔 前选项党北威州主席普雷策尔（Marcus Pretzell）也是宣布退出该党派的佩特里的丈夫。在2016年12月柏林圣诞节市场发生卡车冲撞人群恐怖袭击后，他称，柏林事件的受害者是“默克尔的冤魂”。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 温特 德国东部萨克森州议会议员温特（Andre Wendt）2016年递交的一份问讯文件引起了轩然大波，内容是关于无人陪伴的未成年外国人提供“绝育手术”所需的费用。据联邦无陪伴未成年难民协会（BumF）的数据，成千上万未成年人在德国寻求庇护，其中绝大多数是年轻男性。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 又是高兰德 去年8月大选期间，他在艾希斯费尔德（Eichsfeld）发表演讲时说，土耳其裔的联邦政府移民融入事务专员厄兹古茨（Aydan Özoguz）应该被“清除”到土耳其安纳托利亚去。他使用了清除“Entsorgen” 这个词，这与纳粹时期对犹太人和战俘的措辞类似。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 还是高兰德 高兰德这个月初在选项党青年团代表大会上的讲话招致了各方批评。他先是承认德国人对数以百万计的纳粹受害者承担有罪责。但接着表示：“希特勒和纳粹，不过是德国千年成就上的一粒鸟屎。……我们有着光辉的历史，而且远远长于那十二年(纳粹时期)。” 作者: Dagmar Breitenbach



任琛/王凡（法新社、天主教通讯社）