97岁前纳粹集中营秘书被判缓刑两年

（德国之声中文网）检方指控伊尔姆加德-F.于1943年6月至1945年4月在施图特霍夫（Stutthof）集中营的纳粹指挥官办公室担任文职雇员，为指挥官处理文书、速记工作。由于她在犯罪时仅18、19岁，因此在伊策霍埃地区法院的一个少年法庭进行审判。

法官在庭上表示，伊尔姆加德-F.的工作有助于纳粹集中营的负责人有系统地杀害囚犯。应检察官的要求，法院判处她两年缓刑。

「很遗憾当时我在施图特霍夫」

检方称，她的文书工作「保证了营地的顺利运行」，并使她「了解施图特霍夫的大小事件」。第二次世界大战期间，纳粹党卫军在施图特霍夫监禁了十多万人。据估计，大约有65,000人死在施图特霍夫，包括犹太囚犯、波兰游击队员和苏俄战俘。

施图特霍夫的营房遗址

被告伊尔格哈德-F.在审判中大多保持沉默，但在审判结束时，她表示：「我对所发生的一切感到抱歉，很遗憾当时我在施图特霍夫，我能说的只有这些了。」

去年，伊尔格哈德-F.曾逃离她居住的老年护理院以试图躲避审判，但很快就被警方逮捕。

具有历史意义的审判

检察官旺森（Maxi Wantzen）在最近的一次听证会上说：「这次审判具有显著的历史意义。由于时间的推移，这有可能是最后一次的此类审判。」

自2011年一名前纳粹警卫被定罪以来，德国法院已经对几起与大屠杀有关的案件作出了判决。然而，也有几个案件由于被告死亡或身体状况无法承受审判而必须放弃。

德国联邦议院于1979年取消了谋杀和谋杀从犯的时效，这意味着适合受审的嫌疑人就算年事已高，也仍必须面对审判。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 达豪集中营 一座大型雕塑矗立在达豪集中营纪念馆前。这座纪念馆位于慕尼黑郊外，是当年纳粹政权设置的第一个集中营。希特勒上台几周后，那里就关押了第一批囚犯。达豪集中营为后来在第三帝国修建的其它集中营树立起榜样。虽然当时并不是按照死亡集中营来设计，但在达豪被杀害的政治异见者的数量超过其他任何一个集中营。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 “万湖会议”会址 这座位于柏林万湖（Wannsee）湖畔的玛里尔别墅（Villa Marlier）在纳粹德国对犹太人展开的大屠杀计划中起到关键作用。1942年1月20日，纳粹在在这座别墅里召开了“万湖会议”，讨论了“最终解决欧洲犹太人的问题”。1992年，这座别墅被改建为“万湖会议”纪念馆。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 犹太人大屠杀纪念碑 这里是纪念欧洲范围内600万名被屠杀犹太人的地方。建筑过程耗时两年，于2005年5月12日正式揭幕。位于柏林议会大楼附近的这片碑林由2711个大小不一的水泥方墩组成。参观者可以自由穿梭其中。他们的脚下是一座地下纪念展览馆。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 受迫害同性恋者纪念碑 在离犹太人大屠杀纪念碑不远的地方，另一座混凝土材质的纪念碑是为了纪念1933年至1945年间遭到纳粹迫害的成千上万的同性恋者。这座4米高的纪念碑上有一个窗口，从屏幕上人们可以看到循环播放的同性之间亲吻的影片。这座纪念碑于2008年5月27日落成。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 纳粹党代会场文献中心 纽伦堡从1933年到二战正式爆发前一直是“纳粹党”最大的宣传集会的举办地。一年一度的纳粹党代表大会以及有多达20万人参加的集会都是在这个占地11平方公里的会场举行的。如今一直未完工的大会堂建筑已经变成了文献中心和博物馆。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 德国抵抗运动纪念地 位于柏林的本德勒大楼（Bendlerblock）是刺杀希特勒行动的指挥中心。1944年7月20日，冯-施陶芬伯格（Claus von Stauffenberg）上校等领导的抵抗运动小组试图刺杀希特勒，但最终失败。刺杀行动的部分负责人当天就在这里被枪决。今天，这里成为纪念德国抵抗运动的场所。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 贝尔根-贝尔森集中营 位于下萨克森州的贝尔根-贝尔森（Bergen-Belsen）集中营在成为集中营之前，最初是作为战俘营建立的。生病的战俘被送到这里，很多人死于疾病。5万名死者中，有一个小姑娘的名字叫安妮·弗兰克（Anne Frank），后来公开的她的日记让全世界都记住了这个女孩的名字。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 布痕瓦尔德集中营纪念馆 布痕瓦尔德集中营（Buchenwald）建立于1937年7月，是纳粹在德国图林根州魏玛附近所建立的集中营，也是德国最大的劳动集中营。从1937年到1945年4月总共有约27万人曾被关押在这里。1945年美军解放该集中营之前，这座集中营里有64000人遭杀害。布痕瓦尔德集中营遗址现在是受害者纪念馆。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 辛提人和罗姆人受害者纪念碑 2012年，德国联邦议院对面建成了一座公园，纪念被纳粹政权杀害的50万辛提人和罗姆人。在一个水池周围，罗姆人诗人斯皮内利(Santino Spinelli)用英语、德语和罗姆语写下了 “奥斯威辛”这首诗。诗中写道：“憔悴的脸，死寂的眼，冰冷的唇，破碎的心，不再呼吸，没有言语，没有眼泪”。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 作为纪念物的“绊脚石” 20世纪90年代，德国艺术家德姆尼希(Gunter Demnig)开启了一个反思历史的文化项目。他在犹太人受害者生前居住地门口的路上嵌上这种黄铜砖。上面刻着受害者的名字和死因。超过4.5万块“绊脚石”分布于德国和其他17个欧洲国家。这也构成了目前全世界最大的分散的犹太人大屠杀纪念形式。

历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所 慕尼黑“褐宫” 位于慕尼黑布林纳街45号的“褐宫”(Braunes Haus)曾是“纳粹党”的全国总部，其名称来自于纳粹党员制服的颜色。1943年10月及其后的盟军空袭中，褐宫被炸毁。1947年废墟被清理留空。2015年，在褐宫原址的位置建成了纳粹历史文献档案馆。 作者: Max Zander



（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

